SERIE «Kreatives aus der krise» Haute Couture fürs Bäbi aus Hünenberg See Der Lockdown mit seinem Kontakt- und Reiseverbot hat Edith Fuchs aus Hünenberg See dazu inspiriert, ein altes Hobby wieder intensiver zu betreiben: Sie näht, strickt und häkelt Puppenkleider. Dabei verwirklicht sie eine interessante, nachhaltige Idee. Cornelia Bisch 26.12.2020, 12.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Edith Fuchs aus Hünenberg See näht, strickt und häkelt Puppenkleider aller Art. Bild: Maria Schmid

(14. Dezember 2020)

Edith Fuchs war schon immer eine leidenschaftliche Handarbeiterin. Sie beherrscht sämtliche Techniken, vom Häkeln übers Stricken zum Nähen, aus dem Effeff. «Früher habe ich vor allem Trachtenhandschuhe und -tüchlein, so genannte Fichus, hergestellt», erzählt sie. Auch die Puppen der Kinder von Verwandten und Freunden habe sie ausgestattet. «Kürzlich waren zwei Puppen eines Kindergartens nacheinander bei mir in den Ferien und kehrten mit neuer Garderobe zurück», berichtet die 68-Jährige schmunzelnd.

Dabei ist das gar nicht ihr Beruf, sondern lediglich ein sehr gern und leidenschaftlich gepflegtes Hobby. «Gearbeitet habe ich früher als Religionslehrerin.» Der Umgang mit den Kindern habe sie stets mit Freude erfüllt. Deshalb auch der Wunsch, ihnen mit einer handgemachten Puppenausstattung das nötige Rüstzeug zum Spielen mitzugeben. «Das Bäbele fördert die Feinmotorik und das Gefühl der Fürsorge», ist sie überzeugt. Ausserdem: «Um richtig spielen zu können, braucht man deutlich mehr als eine Garnitur Kleider.»

Sehr moderate Preise

In diesem Jahr hatte Edith Fuchs besonders viel Zeit für ihre Handarbeiten. Und da sämtliche Puppen aus ihrem Umfeld bereits neu eingekleidet sind, verkauft sie die Bäbimode nun an Dritte. Wer gerne handgestrickte oder -genähte Kleider, Schuhe, Snugli oder Betten haben möchte, kann ihr schreiben (siehe Fussnote). Ihre Preise sind äusserst moderat. «Ich mache das ja aus Freude», betont sie. «Und es soll sich jeder diese Kleidli leisten können.»

Abgeänderte Baby-Kleider

Grundsätzlich schneidert die Rentnerin Kleider nach Mass. «Dann muss ich das Bäbi einfach für eine Weile bei mir haben.» Man darf ihr auch ausgediente Baby-Kleider zum Abändern auf Puppenmasse bringen. «Darüber freuen sich die Kinder am meisten und können sich kaum vorstellen, dass sie einmal selbst darin Platz fanden», erzählt die vierfache Grossmutter. Einmal entstand aus einer alten Trachtenschürze ein Kleid fürs Bäbi, natürlich mit passenden Socken und Schuhen.

«Plötzlich entdeckte das Mädchen, dass seine Grossmutter genau die selbe Schürze trug wie seine Puppe.»

Nicht nur auf diese Weise arbeitet die Hobby-Schneiderin nachhaltig. «Ich bastle auch sonst oft mit Produkten, die ich im Alltag sammle.» Aus Einkaufstaschen fertigt sie Regenmäntel, -hosen oder Regenhauben für Bugys an. «Diese haben ein Fensterchen zum Durchschauen, das ich aus alten Büroplastikmappen herstelle.» Auch zum Stricken verwendet sie Restwollstücke; jede ihrer Kreationen ist ein Unikat.

Dankbar für geschickte Hände

Hat sie gerade keine Aufträge und trotzdem Lust zum Handarbeiten, nimmt sie eine ihrer Musterpuppen als Vorlage. Emma, Paul, Lukas, Lisa und Mia weisen die gängigsten Masse auf, sodass Edith Fuchs auch für die kurzentschlossene Kundschaft eine Auswahlkollektion bereit hat. Davon sendet sie auf Wunsch Fotos per E-Mail an die Interessenten, sodass die kleinen Puppenmütter in Ruhe auswählen können.

Bei schönem Wetter arbeitet Edith Fuchs draussen auf der Terrasse, sonst im Büro zu klassischer Musik. «Ich bin selig, wenn ich handarbeiten kann, und sehr dankbar für meine geschickten Hände und guten Ideen», stellt sie zufrieden fest. «Es ist so schön, wenn ich mit farbiger Wolle oder Stoff meine Ideen umsetzen und erst noch Freude bereiten kann.»

Handgemachte Puppenkleider und -accessoires von Edith Fuchs kann man bestellen über puppenkleider@gmx.ch

Hinweis

In unserer Serie stellen wir Menschen vor, die in der Coronazeit neue Geschäftsmodelle entwickelt oder beruflich einen neuen Weg eingeschlagen haben.