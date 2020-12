Serie «Kreatives aus der Krise» Wenn Zuger Spitzenköche im Homeoffice arbeiten, entsteht Kreatives Die Geschenkboxen von «Chef’s Homeoffice» bringen Produkte aus der Sterneküche zu den Schweizerinnen und Schweizern nach Hause. Das von Matthias Luchsinger, Leiter des Zuger Genuss Film Festivals, initiierte Projekt hat Erfolg: Bereits rund 400 Boxen wurden versandt. Rahel Hug 29.12.2020, 11.45 Uhr

In der Geschenkbox von Franco Körperich vom Gasthaus Löwen in Menzingen gibt es unter anderem ein Mango-Chutney, ein Vanille-Öl sowie den Hauswein. Bild: Matthias Jurt (Menzingen, 16. Dezember 2020)

Vom Pesto, Öl und Tee über Kräutersalz bis hin zu Hochprozentigem – und all das mit einer sehr persönlichen Note: In den Geschenkboxen von «Chef’s Homeoffice» stellen prämierte Köche ihre Lieblingsprodukte aus eigener Produktion zusammen. Die Idee für das Projekt entstand im Frühling während des Lockdowns. «Wir führten pro Woche mehrere Gastrotalks durch, bei denen wir ganz neue Einblicke in die Welt der Spitzenköche erhielten», erzählt Matthias Luchsinger, Geschäftsführer der Genuss Film Festival AG, die jedes Jahr das beliebte Festival in Zug durchführt. «Wir erlebten die Köche auch mal ohne Schürze und ganz privat.» Das Ziel der Geschenkboxen: Das Schaffen und die Kreativität der Spitzenköche sollen einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden – auch wenn die Restaurants geschlossen sind. Und natürlich werden mit den Boxen die Gastronomen unterstützt, die es in der aktuellen Zeit nicht einfach haben.

Matthias Luchsinger, Geschäftsführer der Zuger Genuss Film Festival AG. Bild: PD

Durch das Genuss Film Festival konnte der in Zug aufgewachsene Luchsinger in den vergangenen Jahren ein grosses Netzwerk aufbauen – und er hatte schnell elf Spitzenköche im Boot, die sich beteiligen wollten. Darunter auch Stefan Meier vom «Rathauskeller» in Zug sowie Franco Körperich vom «Löwen» in Menzingen und René Weder, ehemaliger Gastgeber im «Sternen» in Walchwil. Im November konnte der Versand der Boxen starten. Luchsinger sagt:

«Die Geschenkboxen waren natürlich sehr beliebt als Weihnachtsgeschenke.»

Mit der Nachfrage ist er sehr zufrieden. So konnten bereits rund 400 Sets verschickt werden. Die exklusiven Grüsse aus den Spitzenküchen sind ab einem Preis von 100 Franken zu haben.

Zusammenarbeit mit der Zuwebe

Davon profitiert auch die Zuwebe. Die Köche schicken ihre Produkte an die Institution, wo sie von Menschen mit einer Beeinträchtigung verpackt und für den Versand parat gemacht werden. Somit werden nicht nur die beteiligten Gastronomen unterstützt, sondern es wird auch ein Beitrag für die Beschäftigung von Benachteiligten geleistet. Die Zusammenarbeit mit der Zuwebe funktioniere gut, so Luchsinger. Man habe vor Weihnachten sämtliche Boxen pünktlich verschicken können.

«Es war eine Herausforderung, innert sehr kurzer Zeit einen Online-Handel aufzubauen. Doch der grosse Aufwand hat sich gelohnt.»

Inzwischen sind weitere Spitzenköche dazugekommen, etwa Tanja Grandits, Gastgeberin im Restaurant Stucki in Basel und Köchin des Jahres 2004, 2015 und 2020 im «Gault-Millau». Für den Initianten ist dies die Bestätigung, dass seine Idee gut ankommt – nicht nur bei den Kunden, sondern auch in der Spitzengastronomie. Deshalb steht für Matthias Luchsinger fest, dass die Geschenkboxen auch später, wenn die Restaurants wieder öffnen dürfen, weiter produziert werden sollen. «Jetzt, wo es etwas ruhiger ist nach dem Weihnachtsgeschäft, möchten wir die Zeit nutzen, um das Projekt gemeinsam mit den Köchen zu optimieren», erklärt er. Das heisst: auswerten, welche Sets gut ankommen und welche weniger, die Werbung im digitalen Bereich intensivieren und dann beispielsweise für den Valentinstag wieder neue Produkte anbieten.

Zahlreiche Ideen für die Zukunft

Aktuell ist die Haltbarkeit ein wichtiges Thema. Die Produkte in den Geschenkboxen müssen nicht gekühlt werden. Denkbar wäre aber eine Zusammenarbeit etwa mit der Firma Swissshrimp aus dem Aargauischen Rheinfelden, die Schweizer Crevetten züchtet. «Dann könnten wir zum Beispiel einen kombinierten Versand mit einer Kühlbox machen.» Auch könnte sich Luchsinger vorstellen, Rezepte zum Nachkochen oder Gutscheine anzubieten. Die Ideen sind da, und sie sind zahlreich. Der Initiant sagt: «Für uns ist klar, dass wir ‹Chef’s Homeoffice› in die Zukunft führen möchten.» Eine Idee, die funktioniert, soll auch nach Corona weiterleben.

In unserer Serie stellen wir Menschen vor, die in der Coronazeit neue Geschäftsmodelle entwickelt oder beruflich einen neuen Weg eingeschlagen haben. Weitere Informationen zu den Geschenkboxen gibt es unter www.chefshomeoffice.ch