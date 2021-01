Serie «Mensch vs. Natur» Kiesabbau in der Moränenlandschaft sorgt für rote Köpfe Die Pläne einer Firma in Neuheim zogen in den 1980er-Jahren eine heftige Auseinandersetzung nach sich. Raphael Biermayr 11.01.2021, 05.00 Uhr

Es ist ein Dilemma: Wachstum ist bei vielen gern gesehen, die Konsequenzen daraus weniger. Denn wer baut, braucht Kies. Und dieser einzige natürliche Rohstoff im Kanton Zug sorgt immer wieder für hitzige Diskussionen. Jüngst in Cham, wo das Gebiet Hatwil-Hubletzen nach dem Entscheid des Kantonsrats im vergangenen Herbst zum Kiesabbau freigegeben werden soll. Der Gemeinderat ist juristisch dagegen vorgegangen, das Verfahren ist beim Bundesgericht hängig.

Die massiven Eingriffe in die Natur sind nicht von der Hand zu weisen. Kiesgruben werden deshalb häufig mit dem Begriff «Mondlandschaften» umschrieben. Bis die künstliche Wiederherstellung der Landschaft – die sogenannte Rekultivierung – abgeschlossen ist, dauert es mitunter Generationen.

Das Kiesabbaugebiet Hintertann in Neuheim liegt in der Moränenlandschaft. Bild: Stefan Kaiser (8. Januar 2021)

Besonders krass ist der Kontrast von Grabungen in hügeligen Landschaften wie Menzingen und Neuheim. Auf Antrag des Bundesrats Hans Hürlimann aus Walchwil wurde das Gebiet 1977 in das Bundesinventar der Landschaften von nationaler Bedeutung aufgenommen. Das änderte natürlich nichts daran, dass sich unter den Hügeln Kies befand, auf den die Abbaufirmen aus waren.

Der Eingriff in die Natur ist durch den Kiesabbau enorm, hier zu sehen am Beispiel im Neuheimer Gebiet Hintertann im Jahr 1974. Bild:

ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

30'000 Personen unterschreiben Petition

Anfang 1980er-Jahre kam es zu einer Auseinandersetzung, die ihresgleichen suchte. Die Sand AG beantragte beim Kanton, genehmigte Abbauflächen gegen andere abzutauschen, die mitten in der harmonischen, von Gletscherbewegungen geschaffenen Moränenlandschaft auf Neuheimer Gemeindeboden lagen. Dies wegen angeblicher Qualitätsmängel beim Kies.

In Neuheim wird schon lange Kies abgebaut, hier ist eine Aufnahme aus dem Jahr 1947 zu sehen. Bild:

ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Das Vorhaben rief eine Menge Gegner auf den Plan, unter anderen die Bundesämter für Raumplanung und Forstwesen sowie selbstverständlich Natur- und Landschaftsschutzorganisationen. Letztere weibelten enorm: Am 11. Dezember 1981 überreichten ihre Vertreter dem Zuger Regierungsrat eine Petition mit 30'000 Unterschriften. Gemäss einem Artikel der NZZ stammten 10'000 davon aus dem Kanton Zug und der Grossteil aus dem benachbarten Zürich, das zur Vernehmlassung eingeladen worden war.

Kein Wunder, schlug das Thema auch medial hohe Wellen. Sogar die bekannteste Schweizer Satirezeitschrift «Nebelspalter» veröffentlichte eine Karikatur, auf der eine Armada von Baggern die Moränenlandschaft mitsamt den Wegkreuzen bis zu den Häusern abträgt; die Überschrift lautet «Zuger Goldrausch».

Am 9. Februar 1982 lehnte der Regierungsrat das Gesuch der Sand AG ab. Dies mit der Begründung, dass sowohl die Bestimmungen des kantonalen Baugesetzes als auch diejenigen des Bundesgesetzes über die Raumplanung dem Vorhaben im Weg stehen würden. Die Firma beschritt den Rechtsweg und organisierte für die Richter Besichtigungen im Gelände – umsonst. Im Sommer 1984 sagte schliesslich das Bundesgericht Nein.

Abbau in Zug beschäftigt den Bundesrat

Wenige Jahre später kam das Thema erneut auf. Unter der Ägide von Baudirektor Paul Twerenbold wurden in Richtplan und Baugesetz die Voraussetzungen für eine Erweiterung der Kiesabbauflächen geschaffen. Auch das fragliche Gebiet in Neuheim kam wieder infrage. Eine Volksinitiative wollte diese Pläne torpedieren und die Landschaft grossflächig gesetzlich schützen. Befürworter (Slogan: «Rettet die Höger») und Gegner («Jeder nutzt Kies – Jedem nützt Kies») der Initiative lieferten sich einen heftigen Schlagabtausch. Dieser erreichte selbst den Bundesrat, der eine Interpellation eines Zürcher Nationalrats zu diesem Thema zu beantworten hatte.

Der Ausgang der kantonalen Abstimmung vom 12. Juni 1988 war deutlich. Die Initiative wurde mit rund 18'000 zu 14'000 Stimmen angenommen.

Wieder gab es einen Abstimmungskampf

Doch wie das ganze Land wuchs auch der Kanton immer weiter, die Kiesreserven wurden knapper. Tiefschürfende Arbeiten seitens des Kantons erlaubten Mitte der 1990er-Jahre erstmals eine detaillierte Übersicht über die Situation dieses Rohstoffs in Zug. Auf dieser Grundlage beschloss das Parlament 1997 einen neuen Teilrichtplan, in dem in der geschützten Moränenlandschaft erweiterte Abbauareale vorgesehen waren.

Das Kieswerk Bethlehem in Edlibach in einer Luftaufnahme von 1965, im Hintergrund ist das Dorf Menzingen zu sehen. Bild:

ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Natur- und Landschaftsschutzorganisationen ergriffen das Referendum. Sie stellten sich konkret gegen grössere Gruben auf den Arealen Bethlehem in Menzingen und Hintertann-Winzenbach in Neuheim.

Das Kieswerk Bethlehem ist mehrmals vergrössert worden. Stefan Kaiser (Edlibach, 27. September 2016)





Im März 1998, als der EVZ auf dem Weg zum bis heute einzigen Meistertitel war, erteilte die Mehrheit von 60 Prozent der Stimmenden grünes Licht für die Erweiterung der genannten Abbaugebiete. Die Zustimmung in den Gemeinden Neuheim und Menzingen, die auf die Arbeitsplätze angewiesen waren, lag weit über diesem Wert.

Das Kiesabbaugebiet der damaligen Sand AG im Rietli in Neuheim. Stefan Kaiser (1. Juli 2015)

Seither flammt der Konflikt um den Kiesabbau im Kanton Zug immer mal wieder auf – wenn auch nicht mehr in der gleichen Intensität wie in den 1980er-Jahren.

Die elfteilige Serie «Mensch vs. Natur» beleuchtet Projekte, deren geplante Eingriffe in die Landschaft die Emotionen hochkochen liessen. Im letzten Teil lesen Sie heute über den umstrittene Kiesabbau in der Moränenlandschaft von Menzingen und Neuheim. Quelle: «Zug, natürlich», Peter F. X. Hegglin, 2008.