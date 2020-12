Serie: Mensch vs. Natur Weshalb der Bau eines Ärztezentrums auf der leeren Unterägerer Wiese scheiterte In den 1970er-Jahren hatte eine Gruppe von Ärzten und Privatleuten sich zu einer Arbeitsgruppe zusammengeschlossen mit der Idee, eine Diagnostik-Klinik zu bauen. Widerstand regte sich von unerwarteter Seite, nämlich von Zuger Ärzten. Vanessa Varisco 16.12.2020, 14.07 Uhr

Auf eine leere Wiese – gleich einer Insel – hätte die Klinik zu stehen kommen sollen. Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 15. Dezember 2020)

Länger als ein Fussballfeld: Die Diagnostik-Klinik, welche in den 1970er-Jahren im Unterägerer Hüribachdelta entstehen hätte sollen, war 165 Meter lang und 15 Meter hoch angedacht. Die Idee kam von einer Gruppe von Privatleuten und Ärzten, die sich zu einer Arbeitsgruppe zusammengeschlossen hatten. Unterägeri wurde als Standort gewählt, weil die Gemeinde auf eine reiche Tradition als Kurort zurückblickte. Zimperlich gab man sich deshalb auch nicht, was die Investitionshöhe betraf: 35 Millionen Franken wollten die Initianten in die Hand nehmen für eine Klinik mit Schwimmbad und Hotel.

Die Zeichen für ein gutes Gelingen standen nicht von Beginn an schlecht: Ein Teil des Baulandes war in Besitz von prominenten Unterägerern, die grosses Interesse zeigten, ihren Boden zu verkaufen. In der Presse wurde das Projekt unter anderem als grosse Chance für das Ägerital gepriesen und die Gemeinde war der Klinik nicht abgeneigt. Der damalige Gemeindepräsident Andreas Iten bestärkte die Initianten darin, das Ägerital als Kurort zu fördern und wies ausserdem auf die zusätzlichen Steuereinnahmen hin, die durch das Millionenprojekt generiert würden.

Widerstand von mehreren Seiten

Weder das Rühren der Werbetrommel durch die Initianten, noch die Lobgesänge des Gemeindepräsidenten änderten etwas an der Tatsache, dass sich gegen das Bauprojekt Widerstand formierte. Aus einer Ecke, die man nicht erwartete. So äusserte die kantonale Ärztegesellschaft Bedenken gegen das Projekt. Die Widersprecher führten an, dass weder die Bevölkerung noch die Ärzteschaft Bedarf an solch einem Diagnostikzentrum sehe. Ausserdem, so die Gegner, gab es zu dieser Zeit in nächster Nähe – Luzern oder Zürich beispielsweise – bereits Kliniken, die ähnliche Leistungen anboten. Man befürchtete, dass durch den geplanten Neubau, die bestehenden, teils mit öffentlichen Geldern gebauten Kliniken ungenügend ausgelastet würden.

Opposition regte sich auch von planerischer Seite. Schwerwiegende Bedenken gegen den Standort äusserte etwa die kantonale Regional- und Ortsplanungsabteilung. Sie teilte die Überzeugung der Gemeinde nicht, dass mit dem Hüribachdelta ein geeigneter Standort im Rahmen der Ortsplanungsrevision gefunden worden war.

Zuerst musste die Ortsplanungsrevision unter Dach und Fach sein

Es folgte ein Kräftemessen zwischen Gemeinde und Kanton. Erstere trieb das Projekt weiter voran und reichte das Bauermittlungsgesuch ohne Unterlagen der Ortsplanungsrevision ein. Die Diskussionen gipfelten in einem emotionalen Schlagabtausch vom Gemeindepräsidenten Andreas Iten und Baudirektor Alois Hürlimann, welcher letztlich das erste Zuger Baugesetz im Rücken hatte. Jenes hielt fest, dass eine Streubauweise mit Inselzonen zu verhindern sei und eine einheitliche Grundlage für die Ortsplanungsrevision geschaffen werden sollte.

Das Wirrwarr um den Standort und die Art der Klinik spitzte sich weiter zu: Die Initianten disponierten um, so gaben sie 1972 bekannt eine Klinik für Herz-Kreislauf-Kranke erstellen zu wollen und erhöhte den Druck auf die Gemeinde, indem man den Alternativstandort Ilanz auf den Tisch brachte.

Das Ende vom Lied: Die Initianten wandten sich enttäuscht vom Standort in Unterägeri ab, da der Gemeinde die Hände gebunden waren, solange die Ortsplanung nicht eingetütet war. Was den Initianten wiederum zu lange dauerte.

Die elfteilige Serie «Mensch vs. Natur» beleuchtet Projekte, deren geplante Eingriffe in die Landschaft die Emotionen hochkochen liessen. Im 10. Teil lesen Sie über das Hüribachdelta. Quelle: «Zug, natürlich», Peter F.X. Hegglin, 2008.