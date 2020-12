Serie: «Neu in Zug» Zug ist für diese australische Familie ein Lottosechser Die Australier Daniel, seine Frau Kim und die Töchter Erika und Serena leben seit knapp drei Jahren im Kanton Zug. Sie loben ihren neuen Lebensmittelpunkt in den höchsten Tönen. Marco Morosoli 31.12.2020, 05.00 Uhr

Australien ist für viele Europäer ein Sehnsuchtsort. Seine Fläche umfasst 7'692'000 Quadratkilometer. In dieser Fläche hätte die Schweiz rund 180 Mal Platz. Bewohnt sind in Australien vorwiegend die Küsten. Dort hat die Familie Spirdonoff gelebt. Genauer gesagt in Melbourne. Diese Metropole ist die zweitgrösste Stadt Australiens und die südlichste Millionenstadt der Welt. Sie liegt auf dem gleichen Breitengrad wie Kapstadt (Südafrika) und gehört zum australischen Bundesstaat Viktoria.

Die Spirdonoffs reden aber viel lieber über die Schweiz. Sie tun dies auf dem Guggi-Hügel in der Stadt Zug. Diesen Aussichtspunkt haben sie als Gesprächsort ausgewählt. «Wir wohnen ganz in der Nähe», sagt Kim Spirdonoff zur Wahl. Die Aussicht auf Zug sei hier doch so herrlich. Da kann ihr ein jeder nur beipflichten.

Ihr Mann Daniel arbeitet in Rotkreuz bei AB InBev. Dabei handelt es sich um den grössten Brauereikonzern der Welt. Als ausgebildeter Anwalt kümmert er sich beim globalen Getränkehändler um «legal services». Daniel Spirdonoff hat schon in Melbourne für den Konzern gearbeitet. Als sie im Jahre 2018 in die Schweiz umzogen, war es nur für ihre Töchter eine Premiere. Wie Daniel erzählt, habe er Europa mit seinen Eltern bereist. Beim zweiten Trip war dann Frau mit von der Partie. In Zug seien sie auf dieser Reise in den späten Nullerjahren jedoch nicht gewesen, sondern in Zürich.

Erika, Serena, Daniel und Kim Spirdonoff auf dem Guggi in Zug.

Bild: Stefan Kaiser (Zug, 23. Dezember 2020)

Die Stille von Zug als grosser Pluspunkt

Auf die Frage, wie lange sie denn in Zug bleiben wollen, können oder wollen sich die Eheleute Spirdonoff noch nicht festlegen. Ein Zeichen, dass es ihnen gefällt. In Melbourne hätten sie auch in der Innenstadt gelebt wie jetzt in Zug. «Aber hier in Zug ist es sehr viel stiller. Das schätzen wir.» Erwähnenswert findet Kim Spirdonoff auch, dass alles so nah verfügbar ist. Das Komme ihnen natürlich entgegen, denn sie gehen gerne nach draussen, um zu wandern. Seit ihrer Ankunft im Jahre 2018 haben sie auch schon verschiedene Sehenswürdigkeiten in der Schweiz angesehen. Sie waren in Genf, in Zermatt, in Interlaken, in Lausanne, in Montreux und auch im Bündnerland. Daniel Spirdonoff findet es auch toll, dass er in etwas mehr als einer halben Stunden an einem Ort sein könne, um Ski zu fahren: «Von Melbourne aus musste ich drei Stunden im Auto sitzen, um Skifahren zu können.»

Natürlich habe die Coronapandemie auch ihren Erlebnisraum eingeengt. Doch die Spirdonoffs wären auch so in Europa geblieben. Sie erwähnen ihre beiden Elternteile, die sie in Australien zurückgelassen haben. Daniel Spirdonoff sagt: «Wir tauschen uns über Skype oder eine andere Kommunikationsplattform aus.»

Deutschlernen ist so eine Sache

Das Englisch der Spirdonoffs ist klar und deutlich. Wie Kim erzählt, besuche sie regelmässig Deutschlektionen. Das Reden sei aber nicht so einfach. Die beiden Töchter, welche in der International School in Walterswil eingeschrieben sind, besuchen in der Woche vier Stunden den Deutschunterricht. Da ihre Mitschüler zum grössten Teil englischer Zunge sind, kommt eine zusätzliche Hürde hinzu, die deutsche Sprach zu üben. Vor allem Schweizerdeutsch sei auch nicht einfach zu verstehen, finden die Spirdonoffs. Eine Feststellung, welche leicht nachvollziehbar ist. An dieser scheitern ja auch schon Europäer.

Kann sich Kim Spirdonoff vorstellen, wieder arbeiten zu gehen. Sie winkt ab: «Ich kümmere mich um die beiden Töchter. Ich mache dies sehr gerne.» In ihrer Heimat hat sie eine Ausbildung als Fashion Designerin absolviert. Dieser Lehrgang hat vier Jahre gedauert. Später habe sie dann im Segment Fashion an einer Schule unterrichtet. Kim Spirdonoff sagt: «Im ersten halben Jahren ist es für mich hart gewesen, dass ich hier nicht unterrichten konnte. Doch dies fehle ihr mittlerweile nicht mehr, deshalb engagiert sie sich derzeit für ihre Töchter. Dass sie bei der Kleiderwahl ihrer Töchter mitbestimmt, ist offensichtlich. Die Spirdonoffs kommen schon bald wieder auf den Guggi-Hügel. In dieser Hinsicht sind sie einigen Einheimischen wohl ein paar Schritte voraus. Es gibt nämlich Zuger, die zähneknirschend zugeben müssen, dass sie kaum einmal auf dem Aussichtspunkt gewesen seien. Sie haben etwas verpasst.