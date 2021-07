Serie Wasser Philippe Wehrli ist der Herr über den Ägerisee-Pegelstand Der Betriebsleiter der SAE Immobilien AG kümmert sich fürsorglich um den Betrieb der beiden Wasserkraftwerke in Neu- und Unterägeri. Raphael Biermayr 06.07.2021, 12.00 Uhr

Philippe Wehrli kennt die Wasserkraftanlage in- und auswendig. Bild: Maria Schmid (Neuägeri, 2. Juli 2021)

Wenn Philippe Wehrli von seiner Leidenschaft erzählt, wird er etwas lauter. Nicht nur, weil er ins Schwärmen gerät: Er muss das gleichmässige Rauschen im Raum übertönen. Zwei Meter nebenan fliessen 1848 Liter Wasser pro Sekunde durch eine Turbine, die zur Stromgewinnung dient.

Hier überprüft der Betriebsleiter die neue Wasserkraftanlage von 2015. Bild: Maria Schmid (Neuägeri, 2. Juli 2021)

Wehrli ist der Herr über diese Anlage in Neuägeri, deren Entstehung 1846 auf die Spinnerei zurückgeht, und die nun deren Nachfolgerin SAE Immobilien AG gehört. Sie ist erst sechs Jahre alt, im Nebenraum findet sich das abgelöste Kraftwerk von 1915.

Die erste Anlage von 1915 kann besichtigt werden. Bild: Maria Schmid (Neuägeri, 2. Juli 2021)

Die erste Turbine wurde von der Maschinenfabrik Oerlikon hergestellt. Bild: Maria Schmid (Neuägeri, 2. Juli 2021)

Wenn Wehrli darüber spricht, scheint es, als wäre er schon damals dabei gewesen – dabei feierte er erst vor kurzem sein Dreijähriges bei der Firma. Der 38-Jährige aus Oberägeri identifiziert sich in einem selten hohen Mass mit seiner Arbeit. Damit eifert er seinem Vorgänger Walter Hürlimann nach, der 21 Jahre lang das Kraftwerk in Neuägeri und das grössere bei der früheren Spinnerei in Unterägeri betreute. Letzteres ist veraltet, die Steuerung und der Generator sind seit 40, die Turbine gar seit 99 Jahren in Betrieb. Längst hätte die Anlage ebenfalls saniert werden sollen. Doch ein Bundesgerichtsentscheid zu Gunsten von Umweltverbänden vor einigen Jahren brachte Betreiber von Kleinkraftwerken in die Bredouille. Seither liegen die Ausbaupläne für das Werk in Unterägeri auf Eis.

Philippe Wehrli lebt für seinen Beruf. Bild: Maria Schmid (Neuägeri, 2. Juli 2021)

Eine Stelle wie keine zweite

Philippe Wehrli sieht das entspannt: Er mag die Anlage. «Sie ist wie ein alter Traktor – einfach nicht kaputt zu kriegen», erklärt er. Während es in der Anlage in Unterägeri von Zeit zu Zeit buchstäblich Hand anzulegen gilt, braucht es im Werk in Neuägeri oft nur einen Finger: Es kann über eine App gesteuert respektive überwacht werden. Das tut Wehrli oft und gern, auch in seiner Freizeit, er nimmt es da nicht so genau. Seine Frau und die beiden Kinder respektierten seine Arbeitseinstellung und schätzten die Freiheit, die diese Stelle mit sich bringt. Diese offenbarte sich Wehrli im Nachgang an einen denkwürdigen Sonntagabend, als er stundenlang bergeweise Schnee vom Gelände der Firma räumte. Am nächsten Tag schob er Frust. Bis sein Vorgesetzter, erwähnter Walter Hürlimann, ihm am Mittag eröffnete, dass er seiner Familie problemlos in die Sonne auf den Raten folgen könne, sozusagen als Kompensation für den Einsatz am Vortag. Wehrli sagt:

«Seitdem weiss ich, was ich an dieser Stelle habe. Das gegenseitige Vertrauen in dieser Firma ist enorm.»

Die Arbeit an den Wasserkraftwerken bildet nur einen kleinen Teil des Pensums des gelernten Elektromonteurs – doch sei sie etwas ganz Besonderes. Das erstaunt nicht: Wer kann schon von sich behaupten, den Seepegelstand beeinflussen zu können? Bis zu zwei Zentimeter im Ägerisee könnte er über die Abflussmenge der Lorze an einem Tag steuern, schätzt Wehrli. Daraus ein Spiel zu machen, wäre allerdings keine gute Idee, erklärt er. Denn einerseits lautet das Ziel, für eine optimale Auslastung der Turbinen einen gleichmässigen Wasserstrom, also keine Wellenbewegungen, zu haben. Andererseits würden sich die grosse Zuger Energielieferantin WWZ AG, die weiter unten an der Lorze eigene Kraftwerke betreibt, und die Überwacher des Wasserstands im Zugersee wohl schnell bei ihm melden und reklamieren.

«Früher war hier die Badi»



Philippe Wehrli erklärt das beim offenliegenden Oberwasserkanal stehend. Jener mündet in das sogenannte Kopfbecken, kurz bevor das Wasser über eine Rohr die 14 Höhenmeter hinab zur Turbine überwindet. Zum Becken gibt es einen Einstieg, darin finden sich Haltegriffe – wie bei einem Flussbecken in einem Schwimmbad. «Früher war hier die Badi Neuägeri», bestätigt Philippe Wehrli den Eindruck. Auch heute würden regelmässig Personen aus der Umgebung im Oberwasserkanal baden. Gefährlich sei das nicht: Im Gegensatz zum weiter unten durchführenden, natürlichen Lorzenlauf herrsche dank der Regulierungen stets ein ruhiger und gleichmässiger Strom. Wehrli selbst hat noch nie dort gebadet, werde es aber bald tun:

«Das habe ich meinem Sohn versprochen.»

Ein Blick auf den Oberwasserkanal, der in das Kopfbecken (im Vordergrund) fliesst. Hier darf gebadet werden. Bild: Maria Schmid (Neuägeri, 2. Juli 2021)

Die Fliessgeschwindigkeit im Kanal stelle auch für Tiere ein lösbares Hindernis dar, sagt Philippe Wehrli. Sollte sich ein Fisch dorthin statt in die Lorze verirren, würde er spätestens beim Rechen nicht mehr weiterkommen und kehrtmachen – kleine Exemplare ausgenommen. Wild, das ins Wasser gefallen ist, kann sich über einen eigenen Ausstieg auf der Seite vor dem Erschöpfungstod retten. Nicht alle Tiere aber schaffen das. Kürzlich hat der Betriebsleiter einen verendeten jungen Rehbock aus dem Rechen gezogen, «den ersten, seitdem ich hier bin», bekräftigt er.

Bei starker Verschmutzung muss Wehrli den Rechen im Kopfbecken von Hand reinigen. Bild: Maria Schmid (Neuägeri, 2. Juli 2021)

Häufiger findet sich Holz und Laub im Rechen. Diesen bei starker Verschmutzung mit Gartenrechen zu reinigen gehört zu den wenigen händischen Aufgaben, die es im Wasserkraftwerk Neuägeri noch zu verrichten gilt. Philippe Wehrli erledigt sie wie alle anderen auch: mit Erfüllung. Selbstverständlich würde er bei Bedarf auch in den Ferien mit Rat und sogar Tat zur Verfügung stehen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels ist er mit seiner Familie im Bündnerland. Dort schalte er das Natel auch mal ab, «also: nur in der Nacht.»

