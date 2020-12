Serie Seit über 50 Jahren wird auf dem Raten Ski gefahren: Heute sind die Kleinsten in der Überzahl Dass das Oberägerer Skigebiet überleben konnte, ist auch der Innovation der Skilift Raten AG zu verdanken. Diese hat im Laufe der Zeit ein wahres Kinderparadies geschaffen. Carmen Rogenmoser 14.12.2020, 05.00 Uhr

Auf dem Ratenpass auf Oberägerer Boden befindet sich das grösste – und auf einer Höhe von 1070 Metern über Meer schneesicherste – Skigebiet im Kanton Zug. Wobei gross nicht das richtige Adjektiv ist. Klein, aber fein passt besser. Mit dem Tellerlift Mega-Star, dem Pinocchio-Schlepplift und dem Ski-Karussell hat es sich in den letzten Jahren zu einem wahren Kinderparadies gemausert. Hier lernt man gerne Skifahren – der Raten ist gut erreichbar, das benachbarte Restaurant biete eine ideale Aufwärmmöglichkeit und neben dem Skifahren gibt es eine Reihe weiterer Winteraktivitäten, Schlittelpisten oder die Vermietung von Schneeschuhen etwa. Die bereitstehenden Liegestühle, die zum Kiosk gehören, vermitteln gar ein Hauch von Après-Ski.

Betrieben wird die Anlage von der Skilift Raten AG. Präsident ist Jürg Rogenmoser.

Jürg Rogenmoser Bild: Stefan Kaiser

Er kann mit der Entwicklung der letzten Jahre zufrieden sein. «Wir sind gut unterwegs», bestätigt er. Durchschnittlich 50 Tage pro Jahr sind die Lifte in Betrieb. Als grosses Glück bezeichnet Rogenmoser die Höhenlage.

«Oft ist genau hier die Schneefallgrenze.»

Zudem ist das Gebiet nicht felsig: «25 bis 30 Zentimeter Schnee reichen für eine gute Piste», sagt Rogenmoser, der selber oft mit dem Pistenfahrzeug unterwegs ist. Vor vier Jahren konnte in ein neues Fahrzeug investiert werden. Auch wenn es nicht üblich sei, dass Skiliftbetreiber auf dieser Höhe in neue Anlagen investieren, habe sich der Entscheid ausbezahlt, sagt Jürg Rogenmoser. Richtig war es auch, sich auf Kinder und Skianfänger zu konzentrieren.

Seit rund 20 Jahren stehen beim Skigebiet Raten die Kleinsten im Mittelpunkt. Wie auch das Bild beweist. Bild: Alexandra Wey (10. Januar 2001)

Diese Neuausrichtung nahm in den 1990er-Jahren ihren Lauf. Damals kämpfte das Skigebiet Raten ums Überleben. Der grosse Bügellift vom Botsrank auf den Raten war nur noch selten in Betrieb. Schneearme Winter und Geldmangel schenkten zusätzlich ein. 2000 wurde der Lift abgebaut und das Konzept «Kinderland» entwickelt.

Jürg Rogenmoser, der bereits seit rund 30 Jahren für das Skigebiet im Einsatz ist, sagt:

«Der Bügellift war ressourcenintensiv, auch personell.»

Und er ergänzt: «Das war teuer. Wir haben damals nicht mehr Geld eingenommen als heute.» Gegenwärtig sei der Betrieb zwar kostendeckend, auf finanzielle Unterstützung ist man trotzdem angewiesen. Diese kommt von der Gemeinde, dem Kanton und der Korporation Oberägeri.

Der Besucherrekord liegt bei 119'000 Skifahrern im Jahr

Der grosse Lift aber war einst Ursprung des bequemen Skifahrens im Ägerital. 1965 wurde er eröffnet – im selben Jahr wie jener auf der Zuger Hochwacht. Die beiden Gebiete teilen sich damit den Titel als ersten Lift im Kanton. Der Bügellift beförderte die Skifahrer auf einer Länge von 582 Metern, 116 Meter Höhendifferenz wurden zurückgelegt. Die Abfahrten vom Raten und auch vom Ratengütsch waren aber wohl schon vorher bekannt, schweisstreibender Beinarbeit inklusive. Nur so lässt sich erklären, dass bereits 1968, im dritten Betriebsjahr, der Besucherrekord von 119'000 Skifahrern erreicht wurde. Folglich wurde ausgebaut. 1971 etwa kam der erste Schlepplift vom Raten auf den Ratengütsch dazu.

Der grosse Bügellift während der Anfangszeit. Bild: PD

Die Skilift Raten AG gibt auch heute Gas. «Die arbeitsintensivste Zeit ist jeweils der Auf- und Abbau der Anlagen», so Jürg Rogenmoser. Immer wieder kommt etwas Neues dazu. Seit diesem Jahr etwa gibt es auf dem Gütsch-Schuss einen Mini-Riesenslalom mit Zeitmessung. Im Einsatz ist in der Regel der Verwaltungsrat in Fronarbeit, unterstützt von Freiwilligen. Der Betriebsleiter und seine Helfer werden entlöhnt.

«Wir halten den Betrieb möglichst schlank. Unter der Woche arbeitet eine Person, an den Wochenenden jeweils zwei.»

Am Skilift Raten herrscht reger Betrieb. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri 13. Dezember 2020)

Der Aufwand lohnt sich: Unzählige Kinderhelme verursachen ein farbenfrohes Durcheinander rund um den Kiosk oder auf der Piste. Immer öfter handelt es sich bei den Anfängern aber auch um Erwachsene, den Expats sei Dank. Jürg Rogenmoser sagt, er schaue optimistisch in die Zukunft und ist sich sicher: «Ohne das Skigebiet auf dem Raten würde etwas fehlen.»

