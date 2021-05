Serie «Wie ein einziges grosses Abenteuer mit guten Freunden» – Andreas Uttinger lebt für die Pfadi Der 28-Jährige ist das dienstälteste Mitglied der Pfadi Hünenberg. Die Organisation ist für ihn eine Lebensschule. Rahel Hug 14.05.2021, 16.30 Uhr

Andreas Uttinger, hier vor dem Hünenberger Pfadiheim, ist mit Leib und Seele Pfader. Bild: Jan Pegoraro (12. Mai 2021)

«Einmal Pfadi, immer Pfadi.» Auf Andreas Uttinger trifft dieser Leitsatz auf jeden Fall zu. In der zweiten Klasse ist er in die Pfadi Hünenberg – kurz Pfadi Hü – eingetreten und dem Jugendverein bis heute treu geblieben. Zunächst als Leiter verschiedener Altersstufen und seit sieben Jahren als Abteilungsleiter und Präsident. Mit seinen 28 Jahren ist er das älteste und dienstälteste Mitglied der Pfadiabteilung, das eine offizielle Funktion innehat.

Zwar wird er im Sommer sein Amt abgeben, aber mit der Pfadiarbeit ganz aufzuhören, kommt für ihn nicht in Frage. Er wird voraussichtlich bei den Aktivitäten der Biberstufe – den Kleinsten – mithelfen und als Koch in den Lagern die Kinder und Jugendlichen verköstigen. «Es gibt immer ein Ämtli, und ich freue mich darauf, dort zu helfen, wo es mich braucht.» Die Pfadi, sagt Andreas Uttinger, sei «packend wie ein einziges grosses Abenteuer mit guten Freunden». Hat man Feuer gefangen, kommt man kaum mehr davon los. Einmal Pfadi, immer Pfadi eben.

Führen, koordinieren, Austausch, Aktivitäten

Andreas Uttinger ist gelernter Maler. Beruflich hat er sich inzwischen neu orientiert, zurzeit absolviert er die Ausbildung zum diplomierten Pflegefachmann. Neben der Schule und seiner Arbeit in der Klinik Adelheid in Unterägeri leistet er unzählige Stunden Freiwilligenarbeit für die Pfadi Hü. Als Abteilungsleiter führt er die über 30 Leiterinnen und Leiter, er koordiniert, tauscht sich mit der Gemeinde, den Kirchen und dem Kantonalverband aus, erledigt viel Schreib- und Büroarbeit und ist an den Aktivitäten dabei. «An meinen freien Tagen, an den Abenden und an den Wochenenden steht die Pfadi auf dem Programm, für anderes bleibt nicht mehr viel Zeit», erzählt der engagierte Hünenberger, dessen zwei Brüder ebenfalls in der zweiten Klasse in die Pfadi eingetreten sind.

«Es gibt extrem viel zu tun, aber ich mache es gerne für die Kinder und für die Leiter. Die Teams sind sehr motiviert, es kommt viel zurück.»

Die letzten sieben Jahre seien wie im Flug vergangen: Ein Zeichen, dass seine Pfadiarbeit stets abwechslungsreich war und nach wie vor ist.

Eine Herausforderung für ihn wie auch für das ganze Leitungsteam war das letzte Jahr. «Wir haben einige Veranstaltungen online organisiert», schildert der Präsident.

«Doch das ist einfach nicht dasselbe. Pfadi ist draussen, Pfadi ist analog.»

Corona habe für die Organisation einen «grossen Einschnitt» bedeutet. Zudem sei das Ausarbeiten von Schutzkonzepten und das Planen von coronakonformen Aktivitäten sehr aufwendig gewesen. Aktuell können sich die Leiterteams mit 15 Personen untereinander treffen. Die Aktivitäten dürfen wieder ausgeübt werden, und das Auffahrtslager, das gerade stattfindet, ist ebenfalls erlaubt. «Die Freude ist gross, dass wir das Lager durchführen dürfen.»

Eintauchen in Fantasiewelten

Gerne erinnert sich der Pfader an sein erstes Wölflilager, das er im Alter von acht Jahren besucht hat. «Wir haben in der Nacht mit Taschenlampen einen bösen Zauberer verjagt.» Dieses Eintauchen in Fantasiewelten, die Stimmung in der Gruppe, Zeit im Wald zu verbringen und in einem Zelt zu übernachten, das sei es, was die Pfadi ausmache. Heimweh war in seinem ersten Lager zum Glück kein Thema. «Es hat sicher geholfen, dass mein älterer Bruder bereits mit dabei war.» Das Sommerlager bezeichnet er auch heute noch als Höhepunkt im Pfadijahr.

Die Pfadi ist für den langjährigen Abteilungsleiter eine Lebensschule. «Man lernt unglaublich viel», sagt er und fügt an:

«Viele Tätigkeiten sind mit jenen eines Geschäftsführers vergleichbar.»

Dazu kommen die Kreativität und der soziale Aspekt. «Die Verantwortung, die man als Leitungsteam gemeinsam übernimmt, schweisst zusammen.» In der Pfadi habe er Freunde fürs Leben gefunden, fast alle waren in seinem näheren Umfeld oder sind Mitglied der Pfadi. Der Jugendverein, dem Mädchen wie Jungen angehören, kennt übrigens kein Nachwuchsproblem, wie Andreas Uttinger sagt. Man zähle über 200 Mitglieder und könne stetig wachsen.

Die Zahnlücke führte zum Pfadinamen

In seinem Verein und auch in seinem Freundeskreis wird Andreas Uttinger selten Andi, sondern Zahlü genannt. Sein Pfadiname ist eine Abkürzung von Zahnlücke, wie er mit einem Schmunzeln erzählt. Das hätten ihm die Leiter aber erst später verraten. Bei einem Sturz auf den Boden war ihm als kleinem Jungen ein Stück eines Zahns abgebrochen. «Ich finde den Namen cool, man kennt mich einfach so.» Der Sturz war glücklicherweise nicht schlimm. Und es war nicht der einzige in seiner Zeit als junger Pfadfinder. Auch das gehört dazu, wenn man seine Freizeit mehrheitlich draussen verbringt.

In einer losen Serie stellen wir die dienstältesten Freiwilligen in Zuger Organisationen vor.