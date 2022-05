Serie Zug 1933–1945 Wie sich Dino Alfieri, ein Mann Mussolinis, in Zug und Menzingen versteckte Ein wichtiger Minister von Mussolinis faschistischer Regierung, Dino Alfieri, versteckte sich 1944 im Kanton Zug. Er traf sich auch mit «hochstehenden, zugerischen Persönlichkeiten». Michael van Orsouw Jetzt kommentieren 18.05.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alfieri (rechts) spricht bei Adolf Hitler vor: eine Aufnahme vom 8. Februar 1941. Bild: Hitler-archive.com

Er war der Propagandaminister von Faschistenführer Benito Mussolini, hinterher Botschafter Mussolinis in Berlin und Mitglied des grossen Faschistenrats – also einer der ganz Grossen der italienischen Faschisten: Dino Alfieri.

Dino Alfieri: Er versteckte sich 1944 in Zug – und wurde doch erkannt. Bild: Wikicommons

Dieser Alfieri flieht nach dem Sturz von Mussolini in die Schweiz. Er bittet um Asyl und nimmt Kontakt mit den Schweizer Behörden auf. Der Bundesanwalt äussert grosse Bedenken gegen eine Aufnahme wie auch gegen eine Rückweisung.

Der einflussreiche Fremdenpolizeichef des Bundes, Heinrich Rothmund, spricht sich gegen eine Asylgewährung aus, weil man Zehntausende an der Grenze haben zurückweisen müssen: «Es gibt allerdings auch unter diesen Männern, die unserem Lande gegenüber stets eine wohlwollende Haltung eingenommen haben; diesen sollte meines Erachtens das schweizerische Asyl nicht verweigert werden. Alfieri gehört aber nicht zu ihnen.»

Kein Freund der Schweiz

Rothmund hat in Italien recherchiert und berichtet deshalb: «… dass Herr Alfieri … nie in einem klärenden Sinn für die Schweiz gewirkt hat, sondern immer eher ein Hemmschuh war. Auch habe er ab und zu den Drohfinger erhoben mit der Bemerkung, unser kleines Land habe allen Grund, aufzupassen.»

Deshalb stellt Rothmunds Chef Eduard von Steiger im Bundesrat den Antrag, Alferi nicht aufzunehmen. Nach kontroverser Diskussion entscheidet sich der Bundesrat gegen die Aufnahme Alfieris – der Zuger Bundesrat Philipp Etter hatte aus «Menschlichkeitsgründen» für die Aufnahme votiert.

Der deutsche und der italienische Propagandaminister in Venedig: Joseph Goebbels (links) und Dino Alfieri. Bild: Wikicommons

Erst als Alfieri im Januar 1944 von einem Veroneser Gericht zum Tod verurteilt wird und sich sogar der Papst für ihn verwendet, ändert die offizielle Schweiz ihre Haltung. Im Staatsarchiv Zug sind einige persönliche Briefe Alfieris und seiner Frau Carlotta überliefert, die sich an Philipp Etter wenden und um seine Fürsprache bitten.

Carlotta Alfieri appelliert an die katholische Gesinnung Etters; ihre 21-jährige Tochter Angela Maria besuche in Etters Heimatdorf Menzingen das Schwesterninstitut. Das Asyl wird schliesslich Dino Alfieri, seiner Frau Carlotta und Tochter Angela Maria doch noch gewährt – unter anderem wird dabei die Nierenkrankheit des 57-jährigen Alfieris ins Feld geführt.

Unterschrift von Dino Alfieri: unter einem Brief an Bundesrat Philipp Etter. Bild: Staatsarchiv Zug

Damit der prominente Flüchtling nicht auffällt, verfügen die Schweizer Behörden die Verwendung eines falschen Namens, «zum Schutze vor Neugierigen». Alfieri nennt sich deshalb Francesco Bonomi, nach dem Mädchennamen seiner Frau.

Jetzt muss noch ein geeigneter Aufenthaltsort gefunden werden. Das Kloster Menzingen zeigt sich ausserstande, Frau und Tochter Alfieri aufzunehmen, ohne Aufsehen zu erregen: Dagegen schlägt das Kloster die einstige Kuranstalt Schwandegg vor, welche der Menzinger Hilfsgesellschaft gehöre.

Aber Alfieri selber muss zuerst dringend an den Nieren operiert werden, also kommt er am 9. Februar 1944 in die Klinik Liebfrauenhof in Zug, seine Frau Carlotta logiert im nahen Schwesternhaus an der Zugerbergstrasse. Die prominenten Flüchtlinge werden mehrfach kontrolliert: Post und Telefon werden ohne Wissen der Alfieris überwacht.

Die Klinik Liebfrauenhof in ihren Anfängen: Hier wurde der Faschist operiert. Bild: Denkmalpflege Zug

Um die entdeckte Kontrolle zu umgehen, lässt Alfieri die Post der Ordensschwester Elisabeth schicken: Die Bundesanwaltschaft lässt sich nicht übertölpeln und dehnt die Postkontrolle auch auf sie aus.

Die Ermittler kommen zum Schluss: «Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass alle Familienangehörigen Bonomi sowie die weitaus grösste Zahl der mit ihnen in Verbindung stehenden Korrespondenten offensichtlich der Zensur auszuweichen versuchen. Der Grund hiefür erscheint uns nicht ganz klar, nachdem ihre Korrespondenz bis jetzt politisch Konkretes nicht aufzuweisen hatte ...»

Ein Freund Alfieris

Als offiziellen Vertrauensmann setzen die Zuger und Berner Behörden den Zuger Anwalt Alphons Iten ein, der zu dieser Zeit Staatsanwalt und Ständerat des Kantons Zug ist. Iten besucht Alfieri dreimal im Spital und berichtet: Alfieri bedrücke, dass er in der Schweizer Öffentlichkeit nicht als Freund der Schweiz dargestellt worden sei.

Diesem Vorwurf gegenüber habe er sich verschiedentlich zu rechtfertigen versucht. Festgestellt hat Iten überdies, dass eine Tramfahrerin Alfieri erkannt habe, nachdem sie sein Bild in einer Illustrierten gesehen hatte. Dennoch glaubt Alphons Iten nicht, «dass allgemein in Zug der Aufenthaltsort bekannt ist».

Er musste Alfieri überwachen und besuchte ihn dreimal: Alphons Iten, Ständerat und Staatsanwalt. Bild: portraitarchiv.ch

Hier irrt sich der Zuger Freund Alfieris. Denn Alfieri nimmt an der offiziellen Fronleichnamsprozession in der Stadt Zug teil, seine Frau besucht die Ausstellung der Zuger Kunstmalerin Maria Stadlin – und wird erkannt. Prompt machen Gerüchte die Runde: Alfieri sei mit «hochstehenden, zugerischen Persönlichkeiten» zusammengetroffen.

Ein anonymer Schreiber («Im Namen vieler Bürger») mit intimen Kenntnissen berichtet, der Polizeichef des Kantons Zug mit Gattin und Kindern habe am 28. April 1944 mit dem Ehepaar Alfieri im Hotel Guggital freundschaftlich getafelt: «Das kann die zugerische Bevölkerung nicht begreifen.»

Der Polizeichef muss daraufhin Stellung beziehen: Das Treffen habe zwar stattgefunden. Aber «hinter diesem absichtlich unauffälligen und einzig und allein aus Gründen der Menschlichkeit (sic!) gegenüber der Frau Alfieri, die seit ihrer Flucht in die Schweiz ohne ihre Kinder ist, gewährten Zusammentreffen finde ich nichts Ungehöriges.»

In der Folge kommt Dino Alfieri mit seiner Frau in der ehemaligen Kuranstalt Schwandegg in Menzingen unter. Weil abseits des Dorfes gelegen, wird es ruhiger um den prominenten Gast. Schliesslich reist die Familie Alfieri im Sommer 1944 via Zürich ins Wallis, zur Höhenkur nach Montana.

Damit ist die Angelegenheit keineswegs besiegelt. Weil neben Alfieri auch Mussolinis Tochter, Edda Ciano-Mussolini, Mussolinis ehemaliger Finanzminister Volpi sowie einige ehemalige Botschafter des faschistischen Italiens in der Schweiz Asyl bekommen haben und in Hotels und Privatkliniken residieren, machen die Zeitungen zwischen «Tribune de Genève» und «St.Galler Tagblatt» das zum Thema.

Auch die «Zuger Nachrichten» berichten prominent über die Fälle, schreiben auf der Frontseite «von auffälligen Flüchtlingen», allerdings, ohne den Zuger Bezug herauszuarbeiten. So bleibt in Zug einzig die Erinnerung von einigen Wenigen an den hohen Faschisten, der 1966 in Italien stirbt.

Dr. Michael van Orsouw.

Hinweis: Dr. Michael van Orsouw, Historiker und Schriftsteller, beleuchtet die bewegte Zeit von 1933 bis 1945. In Folge 10 geht es um holprigen Weg nach dem Krieg zurück in die Normalität.

www.geschichte-texte.ch

Quellen: Bundesarchiv Bern; E 4320 (B) 1991/243 Bd. 95, 96, C. 13.1458, Dossier 1 30.10.1943-14.12.1944. E 2001 (D) 1968/74, Bd. 269/270; Staatsarchiv Zug; Protokoll des Kantonsrats, 28.6.1945. Nachlass Philipp Etter, P70.283 und P70.370; Zuger Nachrichten, 06.06.1945.

Literatur: Alfieri, Dino; Ancien ambassadeur d’italie à Berlin; Deux Dictateurs face à face, Rome-Berlin 1939–1943; Genève, Paris 1948;

Dongen, Luc van; Un purgatoire très discret; La transition helvetique d’anciens nazis, fascistes und et collaborateurs après 1945; Lausanne 2008; Koller, Guido; Der Fall Dino Alfieri: Wie die Schweiz Mussolinis ehemaligen Propagandaminister aufnahm; in: Neue Zürcher Zeitung, 26.10.2020; Zaugg, Thomas; Der hochrangige Faschist und der Partisan – wie beide gegen Ende des Zweiten Weltkriegs Schweizer Unterstützung erhielten; in: Neue Zürcher Zeitung, 05.12.2020.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen