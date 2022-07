SERIE ZUG 1933–1945 Der Friseur, der Landesverräter und der Divisionär im Bordell Aufgrund der Serie «Zug 1933–1945» haben sich Zeitzeugen, Nachkommen und Interessierte beim Autor gemeldet – manche von ihnen mit sehr spannenden Ergänzungen und Geschichten. Michael van Orsouw Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr

Das Luftschutzregiment Zug: Annemarie Arnold war eine von vielen. Bild: Privatarchiv, Bild mvo

Annemarie Arnold wuchs in Zug an der Ecke Kasernenstrasse/Hofstrasse im charakteristischen Haus mit dem Zwiebeltürmchen auf (heute Zugerbergstrasse 4). Gegen Norden sah sie während des Zweiten Weltkriegs die Soldaten in der Kaserne und auf dem Kasernenplatz; gegen Westen, im Theater Casino, war das militärische Platzkommando untergebracht.

Annemarie Arnolds Dienstbüchlein: Damals arbeitete sie als Gehilfin in der Zahnarztpraxis von Werner Spillmann. Bild: Privatarchiv, Bild mvo

Doch sie sagt, die Jahrgang 1923 hat und also 99-jährig ist: «Ich war damals so jung und habe nicht viel davon mitbekommen, was die Soldaten beschäftigt hat.»

Prophetischer Lehrer

Dafür hat sie sehr wohl die Story um die zwei Zuger Landesverräter («Zuger Zeitung» vom 9. März) miterlebt. Denn der eine Verurteilte, Kurt Roos, war ein Schulkamerad von ihr – sie besuchte wie er die Handelsschule in der Athene an der Hofstrasse. Dies war auch der Grund, warum sie sich beim Autor der Serie «Zug 1933–1945» gemeldet hatte.

«Kurt Roos war gross und schlank, ein netter Kollege», erinnert sie sich. Aber dieser Roos war schon als Schüler auffällig. Er machte zum Teil die Hausaufgaben nicht oder vergass Unterlagen zu Hause.

Nach der Diplomierung im Jahr 1941 reiste die Handelsklasse auf den Stoos. In einer Skihütte kamen die jungen Leute unter, mit dabei waren Professor Alphons Kern sowie als Köchin die Mutter von Kurt Roos, Anna Else Konradine Henriette Roos-Schäfer, eine gebürtige Deutsche, die «sehr gut kochte», berichtet Arnold.

Die Ausrüstung von Annemarie Arnold gemäss Dienstbüchlein: Sie erhielt das «Ueberkleid» und die Uniform – 1953 gab sie alles zurück. Bild: Privatarchiv, Bild mvo

Nach Abschluss der Handelsschule und nach der Reise auf den Stoos begann Roos systematisch, Informationen zu beschaffen und diese den Deutschen zu verkaufen. Doch wurde er ertappt, wegen Landesverrat zu Tod verurteilt und 1944 erschossen.

Annemarie Arnold erinnert sich lebhaft daran: «Das hat uns schon sehr beeindruckt, dass ein Schulkollege hingerichtet wurde.» Und ihr und den Klassenkollegen kam in den Sinn, was Lehrer Dr. Fred Blum einst zu Roos und dessen Nachlässigkeiten gesagt hatte:

«Wenn du so weitermachst, Kurt, dann kommt es mit dir schlecht ...!»

Im Nachhinein erwies sich die Aussage des Lehrers geradezu als prophetisch.

Ebenfalls in den Landesverräterprozess involviert war ein weiterer Schulkollege von Annemarie Arnold: Georg U. von der Artherstrasse 26 in Zug. Er war ein begabter Techniker und konstruierte einen Schwarzsender. Zudem plauderte er militärische Geheimnisse aus, die ihm als Militärfunker bekannt waren.

Auch Georg U. flog auf, kam aber mit dem Leben davon. Das Territorialgericht 3B verurteilte ihn wegen «wiederholter Verletzung militärischer Geheimnisse im Sinne der Verräterei, der Anstiftung hiezu, des Ungehorsams gegen allgemeine Anordnungen und des militärischen Nachrichtendienstes». Annemarie Arnold erinnert sich daran, dass Kollege Georg nie an eine Klassenzusammenkunft oder an ein Jahrgängertreffen gekommen sei. Wen wundert’s, denn er bekam für sein Vergehen lebenslänglich.

Nationalsozialistischer Friseur

Eine ganz andere Geschichte eines Lesers stammt aus Steinhausen. Der Alteingesessene kennt die Erzählung von seinen Eltern. In den Kriegsjahren soll es in Steinhausen einen deutschen Friseur gegeben haben, der unverhohlen mit Nazideutschland sympathisierte. Dieser hiess Reinhard H. und war 1906 geboren.

Als einmal ein senkrechter Schweizer zur Rasur in den Friseursalon kam, diskutierten der Kunde und der Barbier engagiert das Zeitgeschehen während des Weltkriegs, bis die Debatte überbordete. Der Streit artete so aus, dass der Kunde mitten in der Rasur aufstand und davon lief; so hatte er nur die Hälfte seines Bartes abrasiert, was im Dorf selbstverständlich auffiel und für Gelächter gesorgt haben soll ...!

Das deutsche Ehepaar Margareta und Franz F.: Sie wurden nach Kriegsende 1945 ausgewiesen. Bild: Staatsarchiv Zug

Ein 80-jähriger Leser aus Zug erlebte am Kriegsende, dass die Schweizer Behörden eine Familie aus der Nachbarschaft gleich nach Kriegsende im Jahr 1945 auswiesen. Der Leser war noch sehr klein und verstand deshalb nicht, worum es ging. Aber seine Eltern empfanden die Ausweisung der Familie Margareta und Franz F. als ungerechtfertigt und falsch.

Margareta F. Bild: Staatsarchiv Zug

Was aber die Zuger über ihre Nachbarn nicht wussten: F. war Leiter und Einzüger der Deutschen Arbeitsfront Zug gewesen, und in dieser Funktion hatte er während des Kriegs passive Deutsche in Zug unter Druck gesetzt. Die Polizei führte deshalb eine Hausdurchsuchung durch, beschlagnahmte Unterlagen dazu und kam schnell zum Urteil des Landesverweises.

Ebenfalls dank mündlicher Weitergabe ist folgende Geschichte eines weiteren Lesers überliefert. Polizist Jakob Gehrig war Protestant und ging zu der damals in Zug dominierenden Partei der Katholisch-Konservativen auf Distanz. Deshalb wurde Gehrig darauf angesetzt, als gesinnungsmässig neutraler Mann deutsche Diakonissinnen im Oberägerer «Ländli» zu überwachen.

Seine Berichte bildeten dann später die Grundlage für die Ausweisungen von vier Schwestern – die dann allerdings aufgrund der Fürsprache durch Bundesrat Philipp Etter rückgängig gemacht wurden («Zuger Zeitung» vom 25. Juni).

Divisionär Bircher (links) legte einen Stopp in Steinhausen ein: für ein Schäferstündchen. Bild: Keystone

Eine andere heikle Angelegenheit wurde Gehrig zugeteilt, als der Divisionär und Nazifreund Eugen Bircher in Zug weilte. Auf dem Heimweg in den Aargau wollte Bircher nämlich einen Halt in Steinhausen einlegen – für ein Schäferstündchen bei einer Frau des horizontalen Gewerbes, weshalb ein offizielles Taxi nicht in Frage kam. Deshalb fuhr Gehrig ein unauffälliges Privatfahrzeug für den hohen Gast.

Geheimnisvoller Klub

Ein 86-jähriger Leser aus Baar erinnert sich an eine interessante Begebenheit aus der Gewerbeschule Zug. Während des Zweiten Weltkriegs habe der Lehrer seinen Zöglingen Folgendes erzählt: In Zug soll es eine Art Klub von Nazigegnern gegeben haben. Dort habe man vereinbart, dass jedes Mitglied einen Deutschen oder Hitler-Freund erschiessen würde, falls Deutschland die Schweiz angreifen sollte.

Seine Mitschüler waren jünger und nahmen deshalb die Aussage des Lehrers noch nicht so wahr. Der Leser hingegen schon und war gleichermassen beeindruckt wie schockiert.

Auch Frauen leisteten Aktivdienst: Annemarie Arnold war insgesamt 72 Diensttage im Einsatz. Bild: Privatarchiv, Bild mvo

Nochmals zurück zur 99-jährigen Annemarie Arnold. Bald nach Abschluss der Handelsschule bekam auch sie als Frau ein militärisches Aufgebot. Sie wurde Mitglied des Luftschutzes. Dieser wurde von namhaften Zugern geleitet: Die Offiziere waren Heinrich Bütler (1907–1976), Redaktor und Schulinspektor, sowie Hans Koch (1907–1988), Stadtarchivar; Walter Bossard (1905–1977) von der Eisenhandlung war Hauptmann, und als Major fungierte Stadtrat, Wirt und Hotelier Emil Bohny (1881–1971) vom «Zugerhof».

Für drei Wochen Ausbildung schickte die Luftschutzleitung Annemarie Arnold nach Vevey: Dort musste die junge Frau, die in einem Arzthaushalt mit Bediensteten aufgewachsen war, ohne Duschen durchhalten und auf Strohsäcken schlafen: «Aber ich habe es gut überlebt», lacht Annemarie Arnold heute. Zuerst, so ist es in ihrem Dienstbüchlein vermerkt, bekam sie ein «Ueberkleid» zusammen mit Gasmaske, Helm, Armbinde sowie die Uniform. Erst zwei Monate später folgte die Krawatte.

Fortan leistete sie immer wieder Dienst im «passiven Luftschutz» und war im Luftschutzkeller unter dem damaligen Kasernenplatz stationiert – in etwa dort, wo sich heute das Parkhaus Casino befindet.

Zu zweit schoben die Luftschutzfrauen dort Wache, und bei einem Luftalarm rannte eine auf den Zytturm, um Ausschau zu halten und allenfalls Meldung zu erstatten. Wer also heute sein Auto im Parkhaus Casino abstellt, ahnt wohl kaum, was sich dort einst abgespielt hat. Annemarie Arnold hingegen aber schon.

Dr. Michael van Orsouw. Bild: PD

Dr. Michael van Orsouw, Historiker und Schriftsteller, beleuchtet die bewegte Zeit von 1933 bis 1945. Mit dieser Folge endet die Serie «Zug 1933–1945» der «Zuger Zeitung». www.geschichte-texte.ch

