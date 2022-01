Serie «Zug 1933–1945» Hitlers Spuren und der umstrittene 1.-August-Redner Hitlers Machtergreifung führt in der Schweiz zur Gründung von frontistischen Organisationen. Diese sind auch in Zug aktiv. Doch zuerst geht ein Ruck durch die traditionellen Parteien. Michael van Orsouw Jetzt kommentieren 04.01.2022, 16.00 Uhr

Zehntausende im August 1933: Die katholischen Jungmänner trafen sich in Zug. Im Bild sieht man den Umzug über den unteren Postplatz. Bild: Privatarchiv Zug

Benito Mussolini ist seit einem Jahrzehnt Ministerpräsident Italiens, Adolf Hitler hat in Deutschland die Macht ergriffen. Das hat 1933 auch in Zug auffällige Folgen. In die beschauliche Stadt mit ihren rund 11’000 Einwohnerinnen und Einwohnern kommt politisch viel Bewegung. Während sich in anderen Schweizer Städten rechtsextreme Kreise zu Fronten zusammenschliessen («Frontenfrühling»), sind es in Zug die klassischen Parteien, die reagieren.

Roter Protest

Der Arbeiterführer Robert Grimm sprach in Zug: 1000 Leute hörten ihm zu. Bild: Robert-Grimm-Gesellschaft

Am 14. März 1933 rufen zuerst die Sozialdemokraten zur «Protestversammlung» in die Burgbachturnhalle in Zug. Der Schweizer Arbeiterführer Robert Grimm spricht vor über 1000 (!) Arbeitern und Angestellten, die sich in die Halle drängen: Grimm protestiert gegen die Fiskalzölle, gegen die Nichtzulassung einer Gedenkrede für Karl Marx, er verwendet sich für die Verzinkerei-Streikenden und fordert eine Krisensteuer zur Linderung der Not. Auch der «Tag der Arbeit», der 1. Mai 1933, bringt rund 200 Genossen auf die Strasse. Transparente wie «Der 1. Mai gehört uns», «Gegen bürgerliche Misswirtschaft» und «Lest die Arbeiterpresse» prägen das Bild der Feier auf dem Postplatz.

Der Menzinger Philipp Etter: Auch der spätere Bundesrat engagierte sich in der Zeit des Frontenfrühlings. Bild: Staatsarchiv Bern

Daraufhin erwachen auch die Konservativen: Der damalige Regierungsrat (und spätere Bundesrat) Philipp Etter begrüsst in den «Zuger Nachrichten» ausdrücklich den Frontenfrühling. Am Parteitag ergänzt er: «Die geistige Umkehr, die sich in der Frontenbewegung offenbart, ist eine glänzende Rechtfertigung unseres eigenen Standpunktes (…). In diesem Sinne dürfen wir uns der geistigen, politischen und sozialen Umstellung ehrlich freuen.» Das sind gewagte Sätze. Doch Etters konservative Partei geht noch weiter und veranstaltet in Zug die Volkstagung «Vaterländische Erneuerung», eindeutig eine Anlehnung an die Frontenbewegung. Die Versammlung verlangt eine Revision der Bundesverfassung und nimmt damit eines der wichtigen Postulate der Fronten auf.

Philipp Etter selber freut sich über das Aufblühen der Fronten, in dem er eine Artikelserie auf den 1. August 1933 hin als Schrift «Die vaterländische Erneuerung und wir» publiziert; sein Parteifreund Augustin Lusser sorgt als Präsident der Bundesleitung des jungkonservativen Kolin-Bundes für die Verbreitung. Etter analysiert darin die Untauglichkeit des Liberalismus und entwirft die Vision einer autoritären, berufsständisch organisierten Gesellschaft. Etter macht sich damit zum Vordenker der jungkonservativen, frontistisch angehauchten Bewegung.

Schliesslich reagieren auch die Liberalen des Kantons Zug auf das Gedankengut der Schweizer Frontenbewegung, bevor es organisierte Frontisten im Kanton Zug gibt. Ende Mai 1933 stellt sich der Zuger Freisinn anlässlich einer Parteiversammlung gegen die Fronten und lanciert – quasi präventiv – eine kantonale Verfassungsinitiative zum Schutz der öffentlichen Ordnung. So wird auf institutionellem Weg versucht, den Fronten ihre Betätigungsmöglichkeiten zu nehmen oder sie zumindest einzugrenzen.

Katholiken mobilisieren Massen

Das offizielle Plakat der «Zujuta» 1933: Erinnerte stark an deutsche Vorbilder. Bild: Bischöfliches Archiv St.Gallen

Am Ende nimmt auch die katholische Jugend Themen, Formen und Rituale der Fronten und ihrer ausländischen Vorbilder auf. Sie organisiert in Zug die gross angelegte Zuger Jungmannschaftstagung, die sogenannte «Zujuta». Mehrere Zehntausend ­– die Schätzungen reichen von 20’000 bis 40’000 – junge Männer nehmen am Grossanlass vom 20. August 1933 in der Stadt Zug teil. Zudem hält gleichzeitig der politische Studentenverein (StV) seine GV zum Thema Frontismus in Zug ab. Dabei passiert Bemerkenswertes: Das Zentralkomitee hatte den StV-Mitgliedern verboten, bei einer frontistischen Organisation mitzumachen. Die Basis ist damit nicht einverstanden und hebt das Frontenverbot an der Veranstaltung in Zug auf, gewiss geprägt von den mächtigen Umzügen und Reden der Zujuta.

Die Zujuta findet in der Presse starke Resonanz, nicht nur positive. So mäkelt etwa das «Arbeiterblatt»: «Auch bei den Zujutanern ... könnte ein Benito oder ein Adolf unter Voraussetzung treuer Befolgung machiavellistischer Lehren in Bezug auf die Haltung zur Kirche rasch Karriere machen.» In der Tat erinnern die katholischen Jungmänner stark an deutsche Vorbilder. Sie übernehmen «Formen des frontistischen Stils der Agitation und Propaganda», nicht aber deren Programm. Sie glauben vielmehr, dieses schon länger vertreten zu haben.

Am stärksten zeigt sich dies bei den «Sturmscharen», einer Untergruppe der Jungmannschaft. Anstelle des Führerkultes setzt man auf die innige Anbetung von Christus, dem König des Universums. Als Erkennungszeichen tragen die jungen Männer – im Zeitalter von deutschen Hakenkreuzen und italienischen Schwarzhemden – ein hellgraues «Klufthemd» sowie das Emblem JHS: Es steht für die ersten drei griechischen Buchstaben von Jesus.

Führender Frontist in Zug

Eugen Bircher (links), Divisionär, im Jahre 1938: 1933 begeisterte er viele in Zug. Bild: Keystone

Bemerkenswert ist schliesslich der Festredner am 1. August 1933 auf dem Zuger Landsgemeindeplatz: Es ist der frontistisch gesinnte Eugen Bircher aus Aarau. In einer Artikelserie hatte er die nationalsozialistische Machtergreifung als «eine rettende Tat für die Kultur Mitteleuropas» dargestellt, die «in allerletzter Stunde vor dem bolschewistischen Aufstand» erfolgt sei. Er verteidigte darin auch den deutschen Judenhass.

Geladen wird Bircher nicht etwa von einer frontistischen Organisation, sondern von der gutbürgerlichen Zuger Offiziersgesellschaft. Die Veranstaltung ist ein Erfolg und erzielt einen Rekordgewinn von 3300 Franken. Im «Zuger Volksblatt» heisst es: «Bei keiner der Bundesfeiern, die seit Jahren abgehalten werden, war denn auch der Zustrom so gross wie diesmal. Männer und Frauen aus allen Ständen, staunende Kinder mit kleinen Fähnlein und Lampions und leuchtenden Augen strömten aus den reich beflaggten Gassen der Stadt ...» Das mag doch einigermassen erstaunen, galt doch Eugen Bircher klar als eine der Führerfiguren der Schweizer Frontisten, gemäss «Arbeiterblatt» ist er ein «Faschist und Säbelrassler der schlimmsten Sorte». Dennoch erntete er in Zug «vieltausendstimmige Bravo-Rufe».

Michael van Orsouw. Bild: Maria Schmid

Hinweis: Dr. Michael van Orsouw, Zuger Historiker und Schriftsteller, beleuchtet die bewegte Zeit von 1933 bis 1945. In Folge 2 geht es um die Gründungen der Zuger Frontistenorganisation und der Deutschen Kolonie Zug.

