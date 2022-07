Serie Zug 1933–1945 Höhepunkt der «Säuberungen»: Ein Attentat auf den Baarer Kiosk einer Italienerin Nach Ende des Zweiten Weltkriegs fanden auch in Zug sogenannte «Säuberungen» statt; 11 Hausdurchsuchungen, 50 Ermittlungsverfahren gegen Deutsche sowie 17 Verfahren gegen Italiener waren die Folge. Und in Baar sprengte man einen Kiosk in die Luft! Michael van Orsouw Jetzt kommentieren 06.07.2022, 11.30 Uhr

Der Zweite Weltkrieg endet offiziell am 8. Mai 1945. Gleichentags und am Tag zuvor schlägt die Kantonspolizei Zug zu. Sie führt elf Hausdurchsuchungen bei führenden Nationalsozialisten und Faschisten in Zug und Oberägeri durch. Insgesamt werden 58 Ermittlungsverfahren gegen Deutsche und 17 Verfahren gegen Italiener eingeleitet.

Endlich dürfen Polizei und Politik offiziell ermitteln, nachdem sie zuvor Angst hatten, aussenpolitisch anzuecken, also Hitlers Deutschland oder Mussolinis Italien zu verstimmen.

Auf Anweisung der involvierten Bundesstellen handelt nun auch der Regierungsrat des Kantons Zug. In drei Wellen ab Juli 1945 weist er unerwünschte Ausländerinnen und Ausländer, die sich durch ihr politisches Verhalten unmöglich gemacht haben, aus: Zuerst trifft es 12 Deutsche (6 Männer, 6 Frauen), dann 13 Personen (5 deutsche Frauen, 4 deutsche Männer, 2 Italienerinnen und 2 Italiener), schliesslich nochmals 7 Deutsche (2 Frauen, 5 Männer). Diese Ausweisungen nennt man in den Medien unzimperlich «Säuberungen».

Das Kriegsgeschehen, filmisch gespiegelt: Das Baarer Kino zeigt «Der weisse Engel». Bild: Kleindokumente-sammlung Bibliothek Zug

«Ein gewisses Misstrauen»

Zwischen der ersten und zweiten Ausweisungswelle tagt der Zuger Kantonsrat. Zwei Interpellanten berichten, «dass die Frage der Säuberung von unerwünschten Elementen die Oeffentlichkeit sehr stark beschäftigt». «Es besteht ein gewisses Misstrauen in die sachgemässe Handhabung des Asylrechts gegenüber hochstehenden faszistischen Personen ...»

Ein anderer Kantonsrat unterstützt: «Das Volk erwartet mit Ungeduld Aufschluss über Fragen, da es zusehen musste, wie die Gelegenheit zur Sicherstellung von Beweismaterial verscherzt wurde ...»

So fühlte sich die Schweiz: in der Zange zwischen den Nazis und den Alliierten. Illustration: Nebelspalter 1/1942

Der Justizdirektor des Kantons Zug, Rudolf Schmid, benützt die Interpellationen im Kantonsrat, um einiges klarzustellen: Die Behörden hätten die Umtriebe genau beobachtet und seien auch eingeschritten: «So konnten mit Erfolg uniformierte Ausmärsche und militärische Übungen abgestellt werden.»

Daneben überwachte die Polizei regelmässig Veranstaltungen und Personen, sodass Schmid bilanziert: «Die Polizei bereitete die nötigen Massnahmen vor, um jederzeit in der Lage zu sein, sich dieser Elemente zu bemächtigen. Dank der geleisteten Kleinarbeit hätte im Ernstfall der grösste Teil der sogenannten fünften Kolonne rechtzeitig unschädlich gemacht werden können.»

Rücksicht und Gerüchte

Kommt erst bei den Hausdurchsuchungen ans Tageslicht: Die Zuger Nazis hatten auch eine «Deutsche Arbeitsfront Zug». Bild: Staatsarchiv Zug

Ein früheres Einschreiten hielt dagegen der Justizdirektor aussenpolitisch für nicht opportun: «Es galt auf die zahlreichen Schweizerkolonien in Deutschland Rücksicht zu nehmen. Diese wären durch ein vorzeitiges massives Zugreifen zweifellos brutalsten Repressalien ausgesetzt gewesen.»

Schmid legt auch die Gründe für eine Ausweisung dar: Eine nationalsozialistische oder faschistische Gesinnung allein genügte nicht. Den Auszuweisenden musste nachgewiesen werden können, dass sie gegen das Gastland Schweiz aktiv aufgetreten seien, als Propagandisten oder in leitenden Stellungen.

Die Schweiz konnte sich erst nach dem Krieg so verhalten, wie sie wollte: Soldaten an der Zuger Jungbürgerfeier von 1939. Bild: Bibliothek Zug

Dennoch bleibt die Stimmung in der Bevölkerung angespannt. Dies zeigen nach Kriegsende verschiedene Hinweise in den Zeitungen: «Nun ist aber auch der Zeitpunkt gekommen, wo sogar der Schweizer wieder reden darf. Fünf Jahre waren wir mundtot. Jedoch durften gewisse Elemente, die sich dem Führer verschrieben hatten, frei reden. Hoffentlich reden jene recht bald im grossdeutschen Reich ... Also recht gute Heimreise.»

Andere fordern rasche Taten: «Es soll gesäubert werden, und zwar mit dem eisernen Besen ... Es ist nicht verständlich, wenn heute noch an patriotischer Stelle Leute sich in Amt und Würden befinden, die das Vertrauen schon längst verloren haben ... Hütet Euch am Morgarten.»

Die Nazis in der Schweiz wirkten im Verborgenen: ausser nach dem Tod ihres Gauleiters Gustloff 1936 in Davos. Bild: CH Media

Weiter sprudelt es in der Gerüchteküche, gemäss «Zuger Volksblatt» würden «oft unrichtige und auch übertriebene Gerüchte zirkulieren», «es kommen diese und jene (und manchmal auch Unschuldige) in Verdacht». So berichtet die Zeitung «Freie Innerschweiz», im Falle einer deutschen Invasion wäre hinter der Metallwarenfabrik ein Konzentrationslager errichtet worden. Doch die Polizei dementiert, sie sei nie auf solche Pläne gestossen. «Es liegt somit offensichtliche ‹Gerüchtemacherei› vor.»

Auch der Turnverein Unterägeri sieht sich zu einem Dementi veranlasst: Im Zuge der vielen Gerüchte wird irrtümlicherweise der Turner und Vereinsaktuar Robert Moll-Merz verdächtigt, Mitglied einer Naziorganisation gewesen zu sein. Es handelt sich dabei um eine Verwechslung mit einem anderen R. Moll, der nur vorübergehend im Ägerital weilte.

Der Turnverein Unterägeri: Hier ergab sich eine peinliche Verwechslung um Robert Moll-Merz (stehend, Siebter von rechts). Bild: Festschrift STV Unterägeri

Der Turnverein klagt an: «Indessen müssen wir mit Bedauern feststellen, dass bis dato von dieser Stelle keine Schritte unternommen wurden, um diesem auf einer fatalen Verwechslung beruhenden Gerücht Einhalt zu gebieten. Ein öffentlicher Widerruf im Amtsblatt und den Lokalblättern wäre u. E. das Minimum von Wiedergutmachung ...»

Die Stimmung ist aufgeladen; so wird eine Tessinerin in Zug von einem Schweizer Soldaten beschimpft, dass sie endlich dorthin «abfahren» solle, wo sie herkomme – der Soldat hielt sie für eine Italienerin.

Selbstjustiz-Attentat

Von den harten Worten zur Tat schreiten Unbekannte in Baar. Ihnen ist die italienische Betreiberin Teresa P. (*1894) eines Kiosks auf dem Bühlplatz ein Dorn im Auge. Zwar klären die Behörden ab, ob sie aktiv gegen die Schweiz agitiert habe. Doch das Verfahren wird eingestellt. Deshalb nehmen die Unbekannten das Heft selber in die Hand und platzieren Dynamitladungen unter dem Kiosk, nachts um 3 Uhr explodiert das Kiosk-Häuschen – ein Selbstjustiz-Attentat mitten in Baar!

Kiosk ganz rechts auf dem Bühlplatz (damals noch mit Tramschienen) in Baar: Unbekannte sprengten ihn in die Luft. Bild: Gemeindearchiv Baar, Slg. H. P. Sattler, Zug

Erstaunlich ist daraufhin, dass die Zeitungen viel Verständnis dafür aufbringen. So schreibt der Baarer «Zugerbieter»: «Solange nicht überzeugende Beweise geliefert werden, dass mit legalen Mitteln eine gründliche Säuberung vorgenommen wird, sind Gewaltmethoden immer der Sympathien eines Teils der Bevölkerung sicher.» Schon früher war der Kiosk einmal beschädigt worden, nun ist er ganz demoliert. «Muss man sich ... wundern, wenn sich der Bürger seine eigenen Kommentare macht und zur Selbsthilfe schreitet?», fragt das «Zuger Volksblatt».

Dr. Michael van Orsouw.

Dr. Michael van Orsouw, Historiker und Schriftsteller, beleuchtet die bewegte Zeit von 1933 bis 1945. In Folge 12 geht er auf die persönlichen Erinnerungen der Leserinnen und Leser der «Zuger Zeitung» ein. www.geschichte-texte.ch

Quellen: Staatsarchiv Zug; Protokoll Kantonsrat vom 28.6.1945; Beschlüsse des Regierungsrates 1945, S. 80; Zugerbieter; 29.05.1945; Zuger Volksblatt; 11.05.1945, 28.05.1945, 01.06.1945, 06.06.1945, 22.06.1945, 25.06.1945, 02.07.1945, 18.07.1945.

Literatur: Dongen, Luc van; Un purgatoire très discret: La transition helvetique d’anciens nazis, fascistes und et collaborateurs après 1945; Lausanne 2008.

