Serie Zug 1933–1945 Wiedereingliederung ehemaliger Nazifreunde: Ein holpriger Weg zurück in den Alltag Die Integration der einstigen Nazi- und Faschistenfreundinnen und -freunde nach dem Krieg war gar nicht so einfach. Einzelne beschritten den Rechtsweg, andere duckten sich und hofften, dass sich der Schleier des Vergessens über sie legen würde. Michael van Orsouw 26.06.2022

Die Zuger liessen Luft ab: Beim Feuerwehrball 1943 traten Feuerwehrleute als Adolf Hitler und als Benito Mussolini auf. Bild: Bibliothek Zug

Nach dem Zweiten Weltkrieg dauerte die Rückkehr zum Alltag lange, in den Augen vieler sogar zu lange. Der Regierungsrat hatte zwar Ausweisungen von unerwünschten Ausländerinnen und Ausländern ausgesprochen, die gegen die Schweiz agitiert hatten. Ungeduldig fragte etwa der linke Politiker Fritz Jost im Kantonsparlament:

«Es gibt immer noch Leute in der Stadt, deren Benehmen nichts davon bemerken lässt, dass sie ebenfalls vor die Türe gehörten. Über die Gründe der Nichtausweisung gibt es bisher nur Gerüchte.»

Er verteidigte die Zuger Politik: Regierungsrat Rudolf Schmid aus Baar. Bild: Zuger Kalender 1970

Justizdirektor Rudolf Schmid stand daraufhin Red und Antwort und nannte die Namen von weiteren Ausgewiesenen. Aber bezüglich Massnahmen gegen Schweizer Kollaborateure erklärte sich der Regierungsrat für nicht zuständig: Dies obliege den Bundesstellen.

Bröckelnde Einheit der Deutschen Kolonie

Tatsächlich akzeptierte kaum eine oder einer der deutschen Ausgewiesenen den Entscheid. Dies führte auch zu Missstimmungen unter den Deutschen: Zwei aus Zug beklagten sich bei der Ausreise nach Deutschland darüber, dass sie als kleine Fische («als Handlanger der deutschen Organisationen und gewöhnlich Sterbliche») ausgeschafft würden, im Gegensatz zu «Höheren und Finanzkräftigeren» – die frühere Einheit in der einstigen Deutschen Kolonie war zerfallen.

Er ärgerte Zuger und Deutsche: der reiche Nazi Friedrich J., der gegen seine Ausweisung prozessierte. Bild: Staatsarchiv Zug

Mit dem «Finanzkräftigeren» meinten sie zum Beispiel Friedrich J., der als Privatsekretär gearbeitet und viel Geld hatte. Gemäss Polizeibericht galt er als einer der «meistgehassten Deutschen», der deutsche Dienstmädchen bedroht und ständig vom deutschen Endsieg gesprochen habe. Dieser J. reichte nach seiner Ausweisung am 6. Juni 1945 die Wiedererwägung ein, denn er habe nie Deutsche angeworben, ja sogar hätten Deutsche seine Tochter gerügt, weil sie zu wenig nationalsozialistisch eingestellt gewesen sei. Er bot zudem zwei Schweizer auf, die in Briefen den freundschaftlichen Umgang mit ihm versicherten.

Doch Bundesanwaltschaft und Bundesrat lehnten den Rekurs ab, «innert angemessener Frist» musste Friedrich J. das Land schliesslich doch verlassen. Aber weil seine Frau reiseunfähig war, verlangte er eine Fristerstreckung. Doch ohne Erfolg. Er reiste ab und liess seine schwerkranke Frau übrigens in der Schweiz zurück. Sie starb am 19. Juli 1946.

«Wie me’s trybt, so het me’s!»: ein vieldeutiges Theaterstück, welches die Konsumgenossenschaft Baar aufführen liess. Bild: Kleindokumente-sammlung Bibliothek Zug

Die vielen Rekurse der Ausgewiesenen blieben der Öffentlichkeit nicht verborgen. Deshalb fragte ein anonymer Schreiber im August 1946 im «Zuger Volksblatt», «wie lange es wohl noch dauert, bis jener samt Anhang die so lang ersehnte und wirklich ‹wohlverdiente Ausreisebewilligung› erhält. Oder spielt hier vielleicht eine ‹Vetterin› oder ‹Götti› eine Vetterliwirtschaftsrolle?»

Hilfe vom Bundesrat

Einer solcher Paten wirkte in Oberägeri: Vier Diakonissinnen des «Ländlis» hatten die Ausweisung wegen ihres nationalsozialistischen Wirkens erhalten. Es war kein Geringerer als der Zuger Bundesrat Philipp Etter, der sich beim EJPD-Vorsteher Eduard von Steiger für sie einsetzte.

Er setzte sich für ausgewiesene Nazis ein: der Zuger Bundesrat Philipp Etter. Bild: Staatsarchiv Zug

Etter schrieb, er habe die Ausweisung mit «Bestürzung» vernommen: «Da ich überzeugt bin, dass wir hier im Begriffe stehen, schutzlose Menschen, die objektiv und subjektiv nicht der geringsten nationalsozialistischen Umtriebe oder Propaganda bezichtigt werden können, ihrem bisherigen Wirkungskreis zu entreissen u. des Landes zu verweisen, möchte ich Sie sehr bitten, diesem Fall ihre besondere Aufmerksamkeit zu schenken... Ich erachte sie .... irgendwelche nationalsozialistischer Gesinnung ... schlechthin als unfähig.» Die Ettersche Intervention fruchtete: Alle vier Schwestern konnten darauf in der Schweiz bleiben.

Unterschiedliche Reintegration

Und die Schweizer Rechtsextremisten? Diese gliederten sich nach dem Zweiten Weltkrieg rasch wieder in die Gesellschaft ein. Der Baarer Obmann der nazifreundlichen «Eidgenössischen Sammlung» zeigte schon während des Krieges sein Interesse für den Landesring der Unabhängigen, «zu dessen wirtschaftlichen Richtlinien er sich bejahend einstelle». Er blieb politisch aktiv.

Der Zuger Obmann der «Eidgenössischen Sammlung» musste zwar wegen «staatsgefährlichen Umtrieben» für 30 Monate ins Gefängnis. 1947 zog er nach Cham und forderte dann ziemlich dreist die beschlagnahmten Utensilien zurück. Denn er sei jetzt Sektionspräsident des «Landesverbandes Freier Schweizer Arbeiter der Sektion Cham-Hagendorn» und benötige für diese Aufgabe das konfiszierte Büromaterial.

Von einem Mitglied der 1940 verbotenen «Nationalen Bewegung der Schweiz» ist bekannt, dass er nach dem Krieg bei der FDP Mitglied wurde, ohne allerdings politische Ämter zu bekleiden. Auch ein bekennender Nazifreund aus dem Ennetsee war nach dem Krieg Kantonsrat der Konservativen.

Schwieriger als die Schweizer hatten es die ausgewiesenen Deutschen. Viele versuchten, nach der Ausweisung wieder in die Schweiz zu gelangen, wenn nicht dauerhaft, so doch wenigstens für ein paar Urlaubstage. Das Zuger NSDAP-Mitglied Jakob H. zum Beispiel schrieb am 15. April 1947: «Wenn ich durch die Ausweisung auch materiell alles verloren habe und seither psychisch Schreckliches durchmachen musste, so hat mich die Ausweisung doch vor allem seelisch aufs härteste getroffen und ich kann mich innerlich einfach nicht damit abfinden.»

Die Schweiz und ihre Armee mussten in den Alltag zurückfinden: Die Karikatur machte sich lustig darüber. Bild: Nebelspalter

Auch ihm gelang es, Bundesrat Philipp Etter für seine Angelegenheit einzuspannen. Etter – wieder er – verwendete sich 1948 und 1950 in zwei Briefen für Jakob H. und bat wortreich, die Ausweisung H.s nochmals zu überprüfen. Doch die Aufhebung der Einreisesperre wurde trotz Etters Fürsprache wieder abgelehnt. Jakob H. versuchte es zwischen 1945 und 1955 insgesamt achtmal mit Gesuchen – vergeblich.

Aber im Verlaufe der 1950er-Jahre wurden die meisten Einreisesperren allmählich aufgehoben. Hans Eduard D. durfte 1954 wieder einreisen, die gebürtige Schweizerin Anna V., die einen Deutschen geheiratet hatte, 1955, und Walter S. konnte 1957 wieder in die Schweiz einreisen. Der Krieg und die Erinnerungen daran waren allmählich ebenso verblichen wie die Verbitterung gegenüber den Deutschen.

Dr. Michael van Orsouw.

Dr. Michael van Orsouw, Historiker und Schriftsteller, beleuchtet die bewegte Zeit von 1933 bis 1945. In Folge 11 geht es um italienische Faschisten und einen Akt von Selbstjustiz in Baar. www.geschichte-texte.ch

Quellen: Bundesarchiv Bern; E 4320, B 1973/17, Bd. 7. E 4320 (B) 1968/195 Bd. 23. E 4320 (B) 1968/195 Bd. 73. E 4320 (B) 1971/78 Bd. 19. E 4320 (B) 1970/25, Bd. 30. E 4320 (B) 1973/17, Bd. 24. Staatsarchiv Zug; Protokolle des Kantonsrates, 28.06.1945, 26.11.1945. A. Sicherheitspolizei 4. Verschiedenes 1943–1950. Zuger Volksblatt; 19.08.1946.

Literatur: Dongen, Luc van; Un purgatoire très discret; La transition helvetique d’anciens nazis, fascistes und et collaborateurs après 1945; Lausanne 2008. Freundliche Hinweise von Dr. Thomas Zaugg, Feldmeilen.

