Irène Anna Burkart: 50 Jahre Engagement für die Parrei Cham

SERIE ZUGER FREIWILLIGE Irène Anna Burkarts Engagement in der Pfarrei: «Es erfüllt mich immer wieder von neuem» Der Glaube sowie das Bedürfnis nach Gemeinsamkeit und dem Dienst an Mensch und Kirche begleiten Irène Anna Burkart seit bald 50 Jahren. Das ehrenamtliche Engagement der vitalen Seniorin in der Pfarrei Cham ist bemerkens- und bewundernswert.

Die Chamer Pfarrkirche St.Jakob ist für Irène Anna Burkart ein Ort, der ihr das Gefühl gibt, zu Hause zu sein. Bild: Mathias Blattmann (30. November 2021)

«Hier drin fühle ich mich irgendwie ... daheim. Mir ist einfach wohl, wenn ich hier hereinkomme.» Wohlbefinden und Vertrautheit stehen Irène Anna Burkart ins Gesicht geschrieben, wenn sie ihren Blick durch den festlichen Raum der Chamer Pfarrkirche schweifen lässt. Vor Jahrzehnten schon ist ihr das Gotteshaus, ja die Pfarrei St.Jakob Heimat geworden. Die 82-Jährige darf mit Fug und Recht beanspruchen, die am längsten ohne Unterbruch für die Pfarrei wirkende freiwillige Helferin zu sein. Dabei waren seinerzeit sowohl ihr Wohnsitz in Cham wie auch ihr kirchliches Engagement mehr zufallsbedingt denn geplant. Im Solothurnischen Niedergösgen geboren, arbeitete Irène Anna Burkart später in Luzern, wo sie ihren Mann kennen lernte. 1962 verschlug es beide nach Cham, wo sie für sich und eine zukünftige Familie ideale Voraussetzungen fanden. «Kirche und Glaube waren und sind mir sehr wichtig – das hat mich bereits in meinem Elternhaus sowie während meiner Ausbildungszeit im klösterlichen Umfeld geprägt», sagt sie zurückblickend. «Aber ich habe damals nicht konkret im Sinn gehabt, mich am neuen Ort aktiv in der Pfarrei zu betätigen.»

Bis Anfang der 1970er-Jahre schliesslich eine Anfrage der Frauengemeinschaft kam, ob sie zu ihnen stossen möchte. Bald war sie da Hauptverantwortliche für die jährlichen Ausflüge und Reisen. «Mein Mann war beruflich SBB-Beamter. Das war aus organisatorischer Sicht hilfreich.» Irène Anna Burkart fühlte sich schnell integriert, Gemeinschaft war ihr seit jeher wichtig. In der Frauengemeinschaft ging sie förmlich auf, übernahm schliesslich deren Präsidium für fast 20 Jahre. Und als die beiden Kinder erwachsen waren, fand sie noch mehr Zeit für Engagement, auch ausserkirchliches: Unter anderem präsidierte sie den SVKT Frauensportverband Zug sowie den Betriebsrat vom Alterszentrum Büel, beides zehn Jahre lang. Aktiv ist sie heute im Frauensportverein Cham. Doch die Kirche und die Pfarrei sind das geistige Zentrum ihres Wirkens geblieben. Seit einigen Jahren leitet sie das Koordinationsteam der Pfarrei Cham. Es sei die Freude an der Gemeinschaft, betont Irène Anna Burkart auch hier. «Zusammen etwas gestalten, organisieren, durchführen, das erfüllt mich immer wieder von neuem mit Elan. Daraus schöpfe ich meine Kraft genauso wie aus dem Glauben.»

Engagement für die Frauen in der Kirche

Die Chamerin gibt sich offen und zukunftsgerichtet, was die Kirche angeht, setzt sich persönlich sehr für die Stellung der Frauen in der katholischen Kirche ein.

«Wir können uns schliesslich sehr gut einbringen, ohne uns Frauen hätte es die Kirche wohl schwer»,

betont sie und kommt auf eines ihrer grössten Verdienste zu sprechen, welches sie notabene aus sympathischer Bescheidenheit wie beiläufig erwähnt: Seit 1978 ist sie Hauptverantwortliche für den in Cham einmal monatlich stattfindenden Frauengottesdienst. «Als ich damals die Idee vorgebracht habe, meinte der Pfarrer schmunzelnd, es werde mir bestimmt schon bald ‹verleiden›, jeden Monat diesen Aufwand zu betreiben.» Natürlich kam es anders; heute, 43 Jahre später, findet der Chamer Frauengottesdienst in unveränderter Regelmässigkeit statt. Als Leiterin der Liturgiegruppe der Frauengemeinschaft zeichnet sie gemeinsam mit derzeit vier weiteren Frauen verantwortlich für diese besondere Eucharistiefeier, meist mit einem Themenschwerpunkt. «Das Schöne ist, dass wir bei der Gestaltung wie auch bei der Wahl des Themas jeweils freie Hand haben. Und das ist der grossen Offenheit der Pfarrei Cham zu verdanken. Wir gehen dabei Hand in Hand.»

Die heute 82-Jährige trat 1972 der Frauengemeinschaft Cham bei. Bild: Mathias Blattmann (30. November 2021)

Der Gestaltungswille, das Bedürfnis nach gesellschaftlicher Teilnahme und Gemeinsamkeit lassen die vitale Seniorin nicht kürzertreten. Im Gegenteil: Wenn sie mal nicht in der Kirche etwas vorbereitet, sich bei der Aktionsgruppe der Christen für die Abschaffung der Folter gegen Menschenrechtsverletzung einsetzt oder als Mitglied des kantonalen Seelsorgerats entsprechenden Verpflichtungen nachgeht, bringt sie gerne betagten und kranken Menschen die Kommunion nach Hause. «Da erlebe ich weitere Begegnungen und Gespräche, die ungemein bereichernd sind. Es gibt mir persönlich sehr viel, an den Freuden, aber auch am Leid anderer Menschen teilzunehmen. Und man weiss ja nie, wenn man selber auch mal in die Situation gerät, wo man solche kleinen Dienste in Anspruch nehmen möchte. Dann werde ich auch dankbar dafür sein.»

Viel Gefreutes in fast fünf Jahrzehnten

Gefragt nach besonders erinnerungswürdigen Begebenheiten in den vergangenen fast 50 Jahren ihres kirchlichen Engagements in Cham, tut sich Irène Anna Burkart schwer, das eine über das andere zu stellen – so viel Erfreuliches hat sie schon erleben dürfen. Schliesslich erwähnt sie einschneidende Ereignisse wie etwa die Installation neuer Geistlicher, die auch für sie jeweils ein Neuanfang bedeuteten, freilich im positiven Sinn. Oder wenn sie von den Fronleichnamsfeiern in der Villette bei schönem Wetter spricht, so sieht man ihr die Begeisterung sofort an.

Auf konkrete Zeugnisse von Irène Anna Burkarts Wirken in der Pfarrei Cham trifft man im ehemaligen Beichtstuhl an der linken Seitenwand des Kirchenschiffes. Es sind grosse, aufwendig konstruierte und fein gestaltete, sogenannte «Egli-biblische Figuren» – allesamt vor rund 40 Jahren unter Anleitung von einer Kursleiterin, einigen Frauen aus der Pfarrei und mit einem grossen Engagement von Irène Anna Burkart handgefertigt. Die liebevolle Herrichtung der Jahreskrippe im verglasten Beichtstuhl legt Zeugnis von ihrer ausgeprägten gestalterischen Ader ab.

Freiwilligenarbeit und Familie unter einem Hut

Angesichts dieses unermüdlichen Einbringens in der Pfarrei St.Jakob und ihrer weiteren ehrenamtlichen Verpflichtungen – kommen da ihr Mann und die Familie nicht zu kurz? Irène Anna Burkart lächelt. «Mein Mann ist auch in der Pfarrei aktiv, wirkt im Kirchenchor mit und musiziert.» Es gebe also reichlich Gemeinsamkeiten. Aber jeder verfolgte auch ein Stück weit seine eigenen Wege, ohne dass dies auf Kosten der Gemeinsamkeit gehe.

«Meine Familie hat mich immer unterstützt und ermutigt.»

Ihre fünf Enkelkinder im Alter zwischen 6 und 21 Jahren hielten sie auch auf Trab und erfüllen sie immer wieder mit viel Freude – etwa bei gemeinsamen Aktivitäten und Ausflügen. «Und sie schätzen auch meine Nähkünste sehr.»

Solange Irène Anna Burkart sich noch über so viel Vitalität und Gesundheit erfreuen kann, solange will sie ihr ehrenamtliches Engagement aufrechterhalten. Es gibt ihr Lebensinhalt, wie sie sagt. Die nächste Aufgabe wartet denn auch schon: Die thematische Adventfeier mit Musik und Impulsen will organisiert sein, und die Weihnachtskrippe wird aufgestellt. Zudem hat auch Irene Anna Burkart im Rahmen des Chamer Adventsfensters 2021 wieder ihren Beitrag geleistet. Seit knapp 25 Jahren existiert dieses jährliche Adventsspektakel der Frauengemeinschaft, bei dem Private wie auch Firmen oder Geschäfte jeweils ein Fenster weihnächtlich gestalten. Und wie sollte es anders sein: Auch an der Initiative dazu war Irene Anna Burkart seinerzeit massgeblich beteiligt.

