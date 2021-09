Franz Schmid war 32 Jahre Vorstandsmitglied der Buuregnossi Cham

Serie Zuger Freiwillige Franz Schmid nach 32 Jahren im Vorstand der Buuregnossi Cham: «Jemand musste es ja machen» Mit 26 Jahren musste der Milchbauer als Ältester von neun Geschwistern den Familienhof in Niederwil nach dem Tod des Vaters übernehmen. Die Zeiten waren schwierig aber er konnte sich immer auf die Hilfe seiner Kollegen aus der Bauerngenossenschaft verlassen. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 22.09.2021, 11.30 Uhr

Franz Schmid, das am längsten aktive und noch lebende Vereinsmitglied der Buuregnossi Cham, im Gespräch in seiner Wohnung. Bild: Maria Schmid (Cham, 30. August 2021)

«Jeder sollte eine Freiwilligenarbeit für die Allgemeinheit machen —nicht alles muss immer entlöhnt werden», sagt Franz Schmid in seiner Wohnung in Cham in der Nähe der Zentrumsüberbauung, in deren Erdgeschoss seit 2002 der Detailhändler Coop eingemietet ist. Die Überbauung befindet sich auf dem Genossenschaftsareal der Landwirtschaftlichen- und Käsereigenossenschaft Cham, in der Schmid von 1971 bis 2003 im Vorstand tätig war.

«Der Nachwuchs war immer etwas knapp und jemand musste es ja machen», kommentiert der 84-Jährige seine lange Mitgliedschaft bei der damaligen Landi und der heutigen Buuregnossi, die 2009 aus dem Zusammenschluss der beiden Chamer Genossenschaften, die Landwirtschaftliche- und die Käsereigenossenschaft, entstand. Trotzdem hatte er Spass am Genossenschaftsleben und hat den Zusammenhalt geschätzt. Er selbst war Milchbauer und hatte einen kleinen Hof in Niederwil mit rund 30 Kühen.

Er übernahm den Hof nach dem Tod seines Vaters

Mitglied bei der Buuregnossi zu sein, war für Schmid nicht anstrengend: «Wir trafen uns jährlich an drei bis vier Sitzungen und besprachen, was die Genossenschaft für die Mitglieder bei beispielsweise einem sehr trockenen oder sehr nassen Sommer oder wenn eine Ernte besonders gut war und Überschuss herrschte, tun kann», erklärt Schmid. Denn Bauern würden nicht wegen jeder Kleinigkeit ein Fass aufmachen, sondern wickeln ihre Geschäfte so einfach wie möglich ab. «Wenn jedoch einer von der Genossenschaft Hilfe benötigte, waren die anderen Landwirte stets zur Stelle, um bei der Arbeit auszuhelfen aber auch bei Schulden und sonstigen finanziellen Nöten», verrät er.

Schmid kennt schwierige Situationen:

«Mein Vater verstarb früh und so musste ich als Ältester von neun Geschwistern mit 26 Jahren den gepachteten Hof übernehmen.»

Es war eine sehr schwere Zeit für Milchbauern, in der er immer auf Nebenverdienste wie das Klauenschneiden, den Viehhandel oder das Heupressen auf anderen Höfen angewiesen war, um mit der Familie über die Runden zu kommen. Trotzdem nahm er sich die Zeit, neben der vielen Arbeit, die landwirtschaftliche Schule zu durchlaufen.

Er hatte den ersten Mähdrescher des Kantons

«Ich habe 1959 in Ulm in Deutschland den ersten Mähdrescher des Kantons mit einem Kredit von 36’000 Franken gekauft. Zwei Jahre später hat mir mein Nachbar Geld geliehen, damit ich mir einen zweiten Mähdrescher kaufen kann», erinnert sich der fünffache Vater. So konnte er mit dem Mähen, auch ausserhalb des Kantons, hohe Einnahmen generieren. Mit der Zeit bekam er jedoch Konkurrenz aus Hünenberg und Knonau: «Ich hatte keine Lust gegen die Konkurrenz anzukämpfen und konzentrierte mich somit mehr auf das Klauenschneiden und den Viehhandel.»

Franz Schmid erinnert sich sehr gerne an die Zeit in der Buuregnossi, die meist etwa um die 80 Mitglieder zählte. Vor allem auch an die gemeinsamen Ausflüge in die Westschweiz, in die Berge oder in das nahe Ausland. «Früher trat man im Pensionsalter von 65 Jahren aus dem Genossenschaftsvorstand aus, was ich auch vor 19 Jahren tat», führt Schmid aus. Bis vor zwei Jahren war er jedoch noch aktiv im Vorstand des Zentralschweizer Viehhändlerverbands sowie der Milchgenossenschaft Niederwil-Cham.

Stets beschäftigt und gefragt: Franz Schmid am Telefon. Bild: Maria Schmid (Cham, 30. August 2021)

