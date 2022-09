Serie «Zuger Skandale» Der tiefe Fall eines Zuger Regierungsrats Anton Weber war Zuger Justizdirektor und hatte ein Verhältnis mit einer Gefangenen in der ihm unterstellten Strafanstalt. Eine Aufsehen erregende «Affaire» aus dem Jahre 1900. Michael van Orsouw Jetzt kommentieren 15.09.2022, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Fokussierung der neuen Serie auf Zuger Skandale des 20. Jahrhunderts bedeutet nicht, dass die Region Zug besonders skandalträchtig gewesen sei; auch in anderen Regionen liessen sich ebenso aufsehenerregende Ereignisse in den Tiefen der Archive finden.

Der gestandene Politiker Anton Weber hatte eine «Affaire» – und musste im Jahre 1900 aus allen Ämtern zurücktreten. Bild: Zuger Kalender 1925

Aber der erste Skandal dieser Reihe hat es in sich: Es geht um Sex, Crime und Politik. Also um alle Ingredienzen, welche einen handfesten Skandal ausmachen. Wir schreiben das Jahr 1900, der Menzinger Anton Weber ist seit 30 Jahren in der Politik. Nach der Ausbildung als Lehrer wurde er mit 27 Jahren stellvertretender Gerichtsschreiber, mit 33 Regierungssekretär, mit 42 Landschreiber und mit 53 Jahren Regierungsrat und zweimal Landammann.

Er ist im Alter von 61 Jahren und mit seiner Politikerfahrung eine der prägenden Figuren des Kantons Zug. Verheiratet ist er mit Anna Katharina Theresia Stadlin, der Tochter einer angesehenen Altzuger Familie.

Hinterliess selber die Spuren

Weber ist als Regierungsrat zuständig für die Justiz und für die Polizei. In dieser Funktion steht er auch der Strafanstalt an der Aabachstrasse vor. Damals sind – unter anderem – 13 straffällig gewordene Frauen im Gefängnis. Und Anton Weber, dieser etablierte Politiker, lässt es sich nicht nehmen, mindestens eine der inhaftierten Damen ganz persönlich zu betreuen.

Er fängt ein Verhältnis mit Berta Niederberger-Schön an, einer 24-jährigen Frau aus Neuheim. Zwischen dem 13. August 1899 und dem 11. Februar 1900 besuchte er die Inhaftierte mindestens 17-mal, am liebsten jeweils sonntags. Dabei war Weber so unvorsichtig, dass er sich jeweils ins Rapportbuch eintrug.

Tatort Strafanstalt Zug: Jeweils sonntags verlustierte sich Justizdirektor Weber mit mindestens einer Insassin. Bild: Staatsarchiv Zug

Plötzlich fliegt die Affäre des Politikers mit der Gefangenen auf. Doch weil Webers Partei, die Katholisch-Konservativen, im Regierungsrat die Mehrheit hat, geschieht gar nichts. Dann taucht das Thema in der «Neuen Zürcher Zeitung» auf, die wohl einen Tipp von einem Vertreter der liberalen Minderheit im Regierungsrat bekommen hatte. Die Zuger «Affaire» wird damit in der ganzen Schweiz öffentlich.

Auch das «Zuger Volksblatt», ebenfalls in freisinniger Hand, schreibt über den Fall: Weber, der immer «glauben machen wollte, er sei mindestens um einige Grade rechtlicher, religiöser und sittlicher als andere», dominiert das Stadtgespräch.

Zu gross war der Druck

Deshalb verlangen daraufhin die Freisinnigen des Kantons Zug, die politischen Gegner Webers, eine ausserordentliche Zusammenkunft der Parteipräsidenten.

Jetzt kommt Schub in die peinliche Affäre. Denn die Parteivertreter beschliessen am 5. Juni 1900 «ein gemeinsames, die Ehre des Kantons möglichst wahrendes Vorgehen». Schon Stunden später eilen die Parteidelegierten ins Büro von Anton Weber. Sie fordern ihn auf, per sofort aus allen Ämtern zurückzutreten. Zwei Wochen lässt sich Weber Zeit, dann tritt er tatsächlich zurück. Der Druck war wohl einfach zu gross.

Das Arbeiterblatt «Grütlianer» frohlockt: Webers «wahres Diktatorenregiment» sei zu Ende, «sein Sturz wird gewiss von allen kantonalen Angestellten als Erlösung von einem langjährigen Drucksystem begrüsst werden».

Auch die konservativen «Zuger Nachrichten», die den Fall zuerst zu vertuschen versuchten, müssen jetzt über den Fall ihres Justizdirektors berichten. Sie legen den Fokus nicht auf das Verhalten Webers, sondern beklagen sich darüber, dass der Kanton Zug durch das Öffentlichwerden des Skandals «zum Zielpunkt grosser Lächerlichkeiten, Beschimpfungen und Verspottungen geworden» sei.

Die «Zuger Nachrichten» legen den Fokus nicht auf Webers Verhalten, sondern darauf, dass Zug «zum Zielpunkt grosser Lächerlichkeiten, Beschimpfungen und Verspottungen geworden» sei. Bild: Zuger Volksblatt, 7. Juni 1900

Nur «berührt», «nicht missbraucht»

Nach dem eigentlichen Skandal beginnt die Aufarbeitung. Zwei Parteigegner Webers, die Freisinnigen Fritz Spillmann und Jakob Rüttimann, erhalten den Auftrag, den Fall des Justizdirektors zu untersuchen. Im Verhör sagt Weber, er habe Berta Niederberger-Schön «geschlechtlich nicht missbraucht», er habe sie nur «in unehrbarer Weise berührt», insgesamt dreimal, was immer das bedeuten mag. Zudem rechtfertigt er sich damit, dass seine Ehefrau geisteskrank sei.

Die Befragungen von Berta Niederberger und von weiteren Gefangenen ergeben ein anderes Bild. Weber habe sehr wohl den Geschlechtsverkehr erzwungen. Damit konfrontiert, wehrt sich der gefallene Politiker mit einem Gegenangriff, in dem er die Frau diffamiert: Sie sei ja bekanntlich wegen liederlichen Lebenswandels hinter Gitter.

Schliesslich anerkennt er:

«Den Lockungen der Dirne leistete ich leider zu wenig Widerstand.»

Zudem berichtet bei den weiteren Untersuchungen ein Polizist, er habe gesehen, wie sich Josefine Schön, eine weitere Gefangene, vor Anton Weber entblösst habe.

Der komplette Untersuchungsbericht liegt im August 1900 vor. Doch der Regierungsrat, noch immer katholisch-konservativ dominiert, verzichtet auf eine Strafuntersuchung. Der Bericht geht zu den Akten, der Missetäter ist ja zurückgetreten und mittlerweile durch einen Parteifreund ersetzt. Anton Weber kommt mit dem Spott davon. Er zieht sich ins Privatleben zurück und widmet sich der historischen Forschung. Später wird es über ihn heissen: «Er ist ein Stiller geworden.»

Drei Jahre nach der Affäre stirbt seine Ehefrau Anna Katharina Theresia. Weber heiratet daraufhin, mittlerweile 65-jährig nochmals. Allerdings nicht Berta Niederberger-Schön. Auch nicht Josefine Schön. Sondern eine Louise Bättig. Sie stammt aus Hergiswil und war nie Insassin der Strafanstalt Zug gewesen.

Zur Person Dr. Michael van Orsouw ist Historiker und Schriftsteller. Er beleuchtet Zuger Skandale des 20. Jahrhunderts. In Folge 2 geht es um eine Einbürgerung, die Zug zum Gespött der Schweiz machte.

Quellen: Nachlass Anton Weber StAZG P 228; Gerichtsakten StAZG G 204.5; Facts 02.02.1999, S. 30f.; Diverse Zeitungen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen