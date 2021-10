serie zuger Tourismus Des einen Freud, des andern Chrampf: Als ein Zuger Zimmermädchen nur zwei Franken täglich verdiente Die Ende des 19. Jahrhunderts entstandene Tourismus-Infrastruktur im Kanton Zug wird von einem Heer von Angestellten betrieben. Während sich die reichen Gäste verwöhnen lassen, reichen die Hungerlöhne der Zimmermädchen, Kutscher und Kellner oft kaum zum Überleben. Cornelia Bisch 08.10.2021, 05.00 Uhr

Nicht nur dienstbeflissen, flink und fleissig sollen die Angestellten der Zuger Hotels und Kurhäuser sein, sondern auch hübsch und sprachkundig. Für Stellen mit Gästekontakt werden Englisch und Französisch, manchmal zusätzlich Italienisch vorausgesetzt.

Sie arbeiten besonders hart für einen Lohn, der kaum zum Überleben reicht: Zimmermädchen und Küchengehilfen des Bad Schönbrunn. Abzug aus dem Buch: Stefan Kaiser (Zug, 24. September 2021)

Der Lohn hingegen ist so dürftig, dass viele Angestellte der Hotelbranche vom «Abservieren» – dem Stehlen von Lebensmitteln – Gebrauch machen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Am schlechtesten sind die Zimmermädchen, Glätterinnen und Kaffeeköchinnen gestellt, ebenso wie der Casserolier (Pfannenwäscher) und der Unterportier. Sie verdienen gemäss Lohnliste der Angestelltenvereinigung Union Helvetia von 1898 zwei bis vier Franken täglich. Die Buffetdame und die Oberkellnerin bekommen 8 Franken, während der Restaurantkellner und der Koch 12 Franken verdienen. Der Direktor freilich streicht 30 Franken ein.

Gruppenbild im Park: Die Belegschaft der Pension Guggital. Auszug aus dem Buch: Stefan Kaiser (Zug, 24. September 2021)

Hotelkrankheit ist die Tuberkulose

Auch die Wohnverhältnisse der Angestellten sind katastrophal. Sie leben in engen, schlecht belüfteten Schlafräumen, ihre Betten werden drei- bis vierfach belegt, die Wäsche kaum gewaschen. Die Arbeitszeiten sind lang und unregelmässig, wenn überhaupt gegessen wird, dann in Hast. Das bildet den idealen Nährboden für Krankheiten wie die oft tödlich verlaufende Tuberkulose, die nicht von ungefähr als Hotelkrankheit bezeichnet wird.

Nicht nur ihrer bitteren Armut wegen sind einfache Hotelangestellte kaum heiratsfähig. Denn sie sind auch moderne Nomaden und reisen der Fremdensaison entsprechend dem Hauptstrom nach: im Sommer in die Schweizer Alpen, im Winter in den Süden.

Ausnahmsweise lässt sich der Patron des Grand Hotels auf Rigi Kulm mit der Küchenmannschaft ablichten. Auszug aus dem Buch: Stefan Kaiser (Zug, 24. September 2021)

Ein Hauch Grandezza

Dennoch übersteigt das Angebot an Arbeitskräften die Nachfrage, was sich wiederum negativ auf die Löhne auswirkt. Glitzer und Glimmer der schillernden Hotelwelt und der noblen, unerreichbar reichen Kundschaft üben eine grosse Anziehungskraft aus. Wer mit den Fremden arbeitet, erhascht einen Blick in die grosse weite Welt, und gelegentlich ergattert man davon ein vorzeigbares Beweisstück als Geschenk: ein Parfümfläschchen, eine orientalische Seife, eine feine Schokolade oder einen funkelnden Stein.

Während sie oft stundenlang am Bahnhof Zug auf Kundschaft warten, frönen die Kutscher und Porteure der Zuger Hotels dem Alkohol. Auszug aus dem Buch: Stefan Kaiser (Zug, 24. September 2021)

Die Chancen, die der Tourismus auf der Strasse bietet, machen sich zahlreiche junge Burschen zunutze. Unter Schiffsleuten, Trägern, Pferdehaltern und Fremdenführern kommt es beim Gerangel um die zahlungskräftige Kundschaft hier und dort gar zu Handgreiflichkeiten. In der Stadt Zug wird staatlicher Regelungsbedarf festgestellt, um «die zudringliche Weise mit Anempfehlung» auf dem Postplatz zu unterbinden. 1857 erlässt der Regierungsrat die «Verordnung gegen das Werben und Dienstanerbieten auf dem Postplatz und Dampfschiff in Zug». 1898 folgt eine «Droschkenordnung mit Tarif» durch den Zuger Einwohnerrat.

Weibliche Angestellte aus der Schweiz, männlich aus dem Ausland

Im Kanton Zug sind um die Jahrhundertwende rund 350 Personen in den Hotels und Gaststätten beschäftigt, nimmt man noch die Angestellten des Kindertourismus im Ägerital hinzu, kommt man schätzungsweise auf 500 Personen. Mehr als die Hälfte sind Schweizer Frauen.

Unter den männlichen Angestellten beträgt hingegen der Ausländeranteil gegen 50 Prozent. Vor allem Personal, das billig arbeitet und nicht wegen Militärdienst fehlt, kommt grösstenteils aus Deutschland, Italien und Frankreich.

In dieser Serie werden Geschichten des Zuger Tourismus vorgestellt. In diesem Teil lesen Sie über «Dienen und wenig verdienen». Quelle: «Sonne, Molke, Parfümwolke». Text: Michael van Orsouw, 1997.