Norbert Oberholzer aus Cham ist ein passionierter Fischer

Serie Zuger Wasser Der grosse Fang hat für den passionierten Fischer nicht mehr oberste Priorität Seit gut 60 Jahren wohnt der Ostschweizer Norbert Oberholzer im Kanton Zug. Fast genauso lange ist Fischen sein liebstes Hobby – bei weitem aber nicht das einzige, wie ein Gespräch am See zeigt. Carmen Rogenmoser 13.08.2021, 17.00 Uhr

Er möchte den See nicht mehr missen, sagt der gebürtige Ostschweizer Norbert Oberholzer. Bild: Matthias Jurt (Cham, 12. August 2021)

Sogar nach diesem wettermässig eher lausigen Sommer sind seine Arme braun gebrannt: Norbert Oberholzer, 79 Jahre alt, durchschnittlich zweimal in der Woche ist er auf seinem Fischerboot auf dem Zugersee anzutreffen. Aufrecht steht er nun da, der weisse Vollbart umrahmt sein ebenfalls von der Sonne gezeichnetes, freundliches Gesicht. Bei der Schiffsstation im Chamer Hirsgarten unter dem Schatten der Bäume erzählt er von seiner grossen Leidenschaft, dem Fischen. Wobei es ihm heute weniger um den grossen Fang als um das Erlebnis gehe, wie er gleich zu Beginn betont.

Norbert Oberholzer hat sich ein grosses Wissen angeeignet, interessiert sich für viel mehr als die Fische. «Für mich geht es um die ganze Biologie im See. Es nimmt mich zum Beispiel auch wunder, wovon sich die Fische ernähren», führt er in deutlich erkennbarem Ostschweizer Dialekt aus. In Kanton St.Gallen aufgewachsen, ist er als 20-Jähriger nach der Lehre zum Feinmechaniker mit seiner Frau in Zug gelandet. Das war im Jahr 1962.

In Zug entdeckte er seine Leidenschaft fürs Fischen. «Ich wollte mich integrieren und habe ein Hobby gesucht.» Er sei dem kantonalen Fischerverein beigetreten und habe bald schon ein Fischerpatent für die Lorze bekommen. «Im Bach haben wir das Fliegenfischen praktiziert. Im Verein habe ich die besondere Wurftechnik gelernt und wie man selber Fliegen macht», erzählt Oberholzer. Wenig später hat er das Patent für den Zugersee gelöst. «Ich konnte ein Boot und ein Bootshaus in Walchwil kaufen, musste aber auch hier das Fischen erst lernen.» Dank des Vereins habe er viele Informationen und Unterstützung bekommen. «Es war zudem viel ‹Learnig by doing›», sagt er mit einem breiten, sympathischen Schmunzeln.

Naturfilmer, Taucher und Spielzeugbauer

Mittlerweile ist Oberholzer, der seit längerem in Cham wohnt, ein Profi. Er kennt sich im und am Zugersee bestens aus und macht im Zuger Fischereimuseum Führungen – und Youtube-Videos. Das ist ein weiteres Hobby. «Ich finde, man muss die Natur ganzheitlich und global beobachten», erklärt er. So finden sich auf seinem Youtube-Kanal unter den rund 20 Filmchen neben jenen über den Seeforellen-Aufstieg in der Lorze und die Zuger Rötel auch welche zu Vögeln und Hornissen.

Norbert Oberholzer ist auch Naturfilmer. Hier zeigt er, wie die Seeforellen in der Lorze bachauf schwimmen. Video: Youtube

Auch den Zuger Rötel hat er beobachtet. Die Videos werden unter anderem im Fischereimuseum gezeigt. Video: Youtube

Es kommt denn auch vor, dass Oberholzer neben seiner Angel ein Gefäss zur Wasserprobe in den See taucht und diese aus 50 Meter Tiefe heraufholt. «Zu Hause schaue ich mir unter dem Mikroskop an, was in diesem Wasser so los ist.» Er macht sich viele Gedanken über die Zukunft, die Klimaerwärmung und ihre Auswirkungen. «Als wir jung waren, stand uns alles offen. Es war eine sehr sichere Zeit», sinniert er. Heute kommt ihm das wohl nicht mehr so vor.

Zu seiner Weltsicht passt, dass der 79-Jährige das Wasser nicht nur von oben, sondern auch von unten kennt. Lange Jahre war er ein begeisterter Taucher. Norbert Oberholzer ist ein überlegter Mensch, einer – so scheint es zumindest –, der viele Talente hat. So fabriziert er in seinem Hobbyraum Kinderspielzeuge aus Holz, sein Fischerboot wird seit zehn Jahren auch von einem Elektromotor betrieben, dessen Batterie durch Sonnenenergie geladen wird. Sein neuester Clou: selbst gemachte Ledergürtel im Appenzeller Stil. Statt Kühen zieren sie allerdings Fische.

«Ich habe in den 1970er-Jahren mit den ersten automatischen Apparaten gearbeitet, unter anderem mit CNC-Maschinen», führt der Tausendsassa aus. Eine solche stehe auch in seinem Hobbyraum und heute fabriziere er damit eben Fische für seine Gurte. «Ich brauche immer wieder eine neue Herausforderung, das hält mich jung», erklärt er.

Übung macht den Meister

Hinter seinen vielen Fertigkeiten steckt aber zudem eine grosse Portion Fleiss und Geduld. «Mein Sohn, er ist 50 Jahre alt, interessiert sich jetzt wie ich fürs Fischen. Ich gebe ihm mein Wissen gerne weiter», erzählt Oberholzer. Aber es brauche eben Zeit, gerade auch das Filetieren der Fische. «Klar kann ich das gut, ich habe das auch oft gemacht.» Das Fleisch des Hechts, der sehr viele Gräten hat, herauszulösen, habe er beispielsweise in Kanada gelernt. «Durch viel, viel Übung.» Ihm sei es wichtig, dass der ganze Fisch verarbeitet werde:

«Ich denke, wir sind es dem Fisch schuldig. Wenn wir ihn aus dem Wasser holen, müsse wir auch das Maximum verwerten.»

Er und seine Frau essen zwar gerne Fisch, aber allzu oft landet er bei ihnen nicht auf dem Teller: «Viel lieber verschenke ich den frischen Fisch an jemandem, der Freude daran hat.»

Ein besonderes Erlebnis während seiner langen Fischererfahrung möchte Norbert Oberholzer gar nicht erst herausheben: «Klar ist es speziell, wenn eine 80-Zentimeter-Seeforelle an deiner Angel hängt. Das gibt es nur einmal im Leben. Aber das Wichtigste ist es nicht.» Ihm gehe es ums Fischen an sich. «Darum, auf dem See Zeit zu verbringen, die Ruhe zu geniessen – und ab und zu doch ein Erfolgserlebnis zu haben», führt er aus. Auch diesmal begleitet von einem breiten Grinsen.

