Patric Stalder aus Zug ist Hobbytaucher aus Leidenschaft

Serie Zuger Wasser Patric Stalder taucht fürs Leben gerne: «Im See zu tauchen, hat etwas Mystisches» 320 Tauchgänge hat der 43-Jährige bereits in seinem Logbuch. Im Zugersee entdeckt er immer wieder Neues – und findet auch verloren geglaubte Gegenstände wie zum Beispiel einen Ehering. Rahel Hug 12.07.2021, 16.30 Uhr

Patric Stalder, hier beim «Baumgärtli» in Immensee, ist parat für den nächsten Tauchgang. Bild: Roger Zbinden (Immensee, 3. Juli 2021)

Wenn Patric Stalder sich ins Wasser gleiten lässt, ist das für ihn der Beginn einer kleinen Auszeit vom Alltag. «Beim Tauchen kann ich zur Ruhe finden, ich fühle mich, als würde ich schweben», erzählt er. Auch nach 320 Tauchgängen ist die Begeisterung des 43-Jährigen für sein Hobby ungebrochen. Aktuell absolviert Patric Stalder sein drittes Tauchbrevet, das ihm ermöglichen wird, künftig bis zu 40 Meter in die Tiefe zu gelangen. Der gebürtige Luzerner taucht seit rund 20 Jahren, seit 2019 amtet er als Präsident des Tauchclubs Zug.

Patric Stalder arbeitet als Polizist bei der Zuger Polizei und war zuvor als Sportredaktor unter anderem auch bei dieser Zeitung tätig. Beruflich hat er mehrere Stationen absolviert, die Leidenschaft fürs Tauchen ist stets geblieben. Auf den Geschmack kam Stalder beim Schnorcheln in den Ferien in Ägypten. «Kaum war ich zurück in der Schweiz, habe ich mich beim Tauchclub Zug angemeldet.»

Die ganze Ausrüstung ist im Auto mit dabei. Bild: Roger Zbinden (Immensee, 3. Juli 2021)

Und los gehts. Bild: Roger Zbinden (Immensee, 3. Juli 2021)

Von der bunten Unterwasserwelt des Roten Meers zurück in den Kanton Zug. Kommt einem da der Zugersee nicht wie ein trüber und langweiliger Tümpel vor? «Natürlich ist es eine komplett andere Welt», sagt Patric Stalder. Im Vergleich zum Erlebnis im Salzwasser beschreibt er das Tauchen im Zugersee als «kühl und eher dunkel». Doch auch das habe seinen Reiz: «Im See zu tauchen, hat etwas Mystisches.» Und die Vielfalt der Fische könne je nach Jahreszeit durchaus mit jener im Meer mithalten. «Es ist erstaunlich, wie viele Exemplare man hier entdeckt», schildert Stalder. «Und wenn dann ein riesiger Hecht vorbeischwimmt, ist das schon sehr eindrücklich.»

Einzigartig sei das Tauchen bei Dunkelheit: «Ringsum ist alles schwarz, man sieht lediglich den Lichtkegel seiner Lampe.» Wenn dann beim Auftauchen noch der Mond sichtbar sei, «dann ist die Situation perfekt», gerät er ins Schwärmen.

Das Video zeigt einen Hecht, dem Patric Stalder bei einem Tauchgang begegnet ist. Video: PD

Ein Sonnenbarsch im Zugersee. Bild: PD/Olivier Notz

Ein Kamberkrebs im Zugersee. Bild: PD/Olivier Notz

Trüschen verstecken sich in einer Felsspalte im Zugersee. Bild: PD/Olivier Notz

Der zweifache Vater steigt ein- bis zweimal pro Woche in den See. Die beliebtesten Tauchplätze sind das Baumgärtli in Immensee, das Gebiet Lothenbach in Walchwil oder der «Strick» in Arth. Im Zugersee gefallen Patric Stalder die Strukturen, die beispielsweise das Holz unter Wasser bildet, und die steil abfallenden und teils überhängenden Felswände. «Es gibt Felsen, die sind fast komplett mit Muscheln bedeckt.» Man entdecke immer wieder Neues unter Wasser. In die Kategorie «Kurioses» fällt sicherlich der Schweinekopf, auf den Stalder und seine Tauchkollegen einmal bei Arth gestossen sind. «Das war schon etwas gruselig. Wir haben nicht herausgefunden, woher der kam.» Möglicherweise habe ein Fischer den Kopf ins Wasser geworfen.

«Sensationelle» Sicht unter Wasser

Getaucht wird im Zugersee das ganze Jahr über. Wie gut die Sicht sei, hänge von vielen Faktoren ab, unter anderem von den Algen, erzählt Patric Stalder. Momentan sei die Sicht «sensationell», was viele Taucher auch aus anderen Kantonen anlocke. «Es ist ein ziemlicher ‹Run› auf den Zugersee feststellbar.»

Unterwasserpflanzen prägen das Bild im Zugersee. Bild: PD/Olivier Notz

Holz bildet spezielle Strukturen unter Wasser. Bild: PD/Olivier Notz

Von Bekannten, die etwas im See verloren haben, wird Stalder immer wieder um Hilfe gebeten. Seine Suchaktionen sind nicht selten erfolgreich. So hat er beispielsweise ein Handy, eine Sonnenbrille, eine Zahnspange und einmal sogar einen Ehering aufgespürt. «Das war tatsächlich wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen», erzählt er lachend. «Aber wenn jemand ziemlich genau weiss, wo der Gegenstand ins Wasser gefallen ist, stehen die Chancen nicht schlecht.»

Junge Egli im Zugersee. Bild: PD/Olivier Notz

Ein Hecht im Zugersee, umgeben von anderen Fischen. Bild: PD/Olivier Notz

Herbstliche Stimmung unter Wasser. Bild: PD/Olivier Notz

In seinen bisher absolvierten Tauchkursen hat der 43-Jährige auch gelernt, mit schwierigen Situationen unter Wasser umzugehen. «Das Wichtigste ist, immer Ruhe und einen klaren Kopf zu bewahren. Auf keinen Fall darf man zu schnell an die Oberfläche zurück.» Er und seine Kolleginnen und Kollegen vom Tauchclub Zug, der rund 75 Mitglieder zählt, tauchen deshalb nie alleine. «Das Risiko wäre zu gross», sagt Stalder. «Es braucht einen Partner, dem man voll und ganz vertrauen kann.»

Patric Stalder unter Wasser. Bild: PD

Für ihn hat das Tauchen im Zugersee etwas Mystisches. Bild: PD

Auch wenn er inzwischen auf einen grossen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann: Das Tauchen ist und bleibt ein Hobby, betont Patric Stalder. Aber er hat Pläne, weitere Tauchgebiete zu erkunden. Er möchte einmal in der Maggia im Tessin tauchen. Auf seiner Liste steht auch der Bergsee im Bündnerischen Marmorera, auf dessen Grund noch die Überreste des einst gefluteten Dorfes liegen sollen. Und wenn möglich, möchte Stalder bald wieder auf den Malediven tauchen. Dort ist er bereits einmal in unmittelbarer Nähe eines Walhais geschwommen. «Ein unbeschreibliches Erlebnis.»

In dieser Serie stellen wir Berufe und Hobbys rund um Zuger Gewässer vor. Wer mit dem Tauchen beginnen möchte, ist im Tauchclub Zug herzlich willkommen. Informationen gibt es unter www.tauchclubzug.ch.