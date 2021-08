Serie Zuger Wasser Bootfachwart: «In diesem Beruf kann man nie stehen bleiben» Reparatur, Umbau, Werterhalt, das Erfüllen von Kundenwünschen – für viele Bootsbesitzer ist ein Betrieb wie die Bootswerft Hauser AG in Baar der wichtigste Ansprechpartner. Hier findet sich eine grosse Menge an Fachwissen unter einem Dach vereint. Andreas Faessler 06.08.2021, 16.00 Uhr

Ein junges, eingespieltes Team: der stellvertretende Geschäftsführer Florian Hauser (links) und Bootfachwart Marco Brechbühl in der Werkstatt der Werft Hauser AG. Bild: Stefan Kaiser (Baar 29. Juli 2021)

Wer sich eine Bootswerft vorstellt, mag primär an einen Werkbetrieb denken, der direkt am Wasser liegt oder zumindest Seeanschluss hat. Bei der Zuger Bootswerft Hauser AG ist das etwas anders: Deren Hauptwerkstatt liegt im Baarer Gewerbegebiet Oberneuhof, einige Kilometer entfernt vom nächsten Seeufer. Am Zuger Bootshafen verfügt die Firma wohl über einen gedeckten Arbeitsplatz am Wasser, wo einfache Arbeiten ausgeführt werden können – ambulant sozusagen. Für Komplexeres aber werden die Boote auf ihren Anhängern in die hohe Werkhalle in Baar transportiert. Hier gibt's genug Platz, um vier oder mehr Objekte gleichzeitig zu bearbeiten.

Nachdem Leo und Luzia Hauser aus Baar im Jahr 2007 die Segel- und Motorbootschule Walter Fedier übernommen hatten, gründeten sie dazu die Bootswerft Hauser, zu welcher neben dem Werkstattbetrieb weitläufige Lagerhallen für die Überwinterung und allgemeine Einlagerung von Booten gehören. Kontinuierlich hat das Unternehmen einen treuen Kundenstamm aufgebaut und den Betrieb laufend professionalisiert. Unter anderem wurde die Motorenwerkstatt ausgebaut, wo sich der Marine-Mechaniker um die Bootsmotoren und die Bordelektronik kümmert. So konnte das Team mit zwei langjährigen, erfahrenen Mitarbeitern nach und nach mit jungen Fachkräften erweitert werden.

Unbegrenzte Kundenwünsche

Zu diesen Fachkräften gehört seit Anfang Juni auch Bootfachwart Marco Brechbühl. Ursprünglich zum Zimmermann ausgebildet, hängte der 27-jährige Luzerner eine vierjährige Ausbildung zum Bootfachwart an der Berufsfachschule Zofingen an. Vor seinem Einstieg bei der Baarer Werft hat Brechbühl zusammen mit dem gleichaltrigen Florian Hauser, Sohn der Firmeninhaber und nun stellvertretender Geschäftsführer, in einer Luzerner Werft gearbeitet. Schliesslich sind sie beide zum Team in Florians elterlichem Betrieb hinzugestossen. «Ich hatte mir eine Veränderung gewünscht», sagt Marco Brechbühl.

«Hier in Baar arbeitet ein junges Gespann mit viel Potenzial. Da ist die Atmosphäre persönlicher und die Kundennähe viel grösser.»

Die Hauptaufgaben eines Bootfachwartes bestehen neben Reparaturen und Umbauten vor allem aus dem Unterhalt der Wasserfahrzeuge und somit deren Werterhaltung. «Ausserdem erfüllen wir allerlei Kundenwünsche», fügt Brechbühl an. «Diese sind fast unbegrenzt.» Sei es eine besondere Soundanlage, ein individuell designtes Mahagoni-Interieur, besondere Innen- oder Aussenbeleuchtungen oder – wie erst vor kurzem umgesetzt – nicht alltägliche Umbauten wie eine grosse, elektronisch absenkbare Badeplattform am Heck des Bootes.

Es kommen freilich auch weniger extravagante Wünsche wie etwa das Umrüsten auf einen diskreten Elektroantrieb. Ein solcher wird derzeit in einem schicken, knapp sechs Meter langen Holzboot aus den 1950er-Jahren verbaut. Der sperrige Motor am Heck ist Geschichte, jetzt soll eine unter der Mittelbank platzierte Batterie den wesentlich kleineren Antrieb versorgen, welcher direkt mit dem Schiffsboden verschraubt wird und somit nicht sichtbar ist. Es macht das Erscheinungsbild des eleganten Holzbootes ästhetischer, so, wie vom Kunden verlangt. Florian Hauser packt mit an, zieht die Schrauben fest, während Marco Brechbühl das Antriebselement von unten am Bootsboden fixiert.

Das Boot erhält einen umweltschonenden Elektroantrieb. Bild: Stefan Kaiser (Baar 29. Juli 2021)

Ein tägliches Dazulernen

Die Arbeit eines Bootfachwartes ist mindestens so vielfältig wie die Anliegen der Kundschaft. Er muss mit der gesamten Bootstechnik und der Elektronik genauso vertraut sein wie mit den Materialien und der Bauweise des jeweiligen Bootes. «Ich lerne täglich dazu. Abgesehen davon gibt es zahlreiche Fachkurse und spezialisierte Weiterbildungsmöglichkeiten», so Brechbühl.

«In diesem Beruf kann man nie stehen bleiben, man ist stets gefordert. Doch genau das macht's so interessant.»

Vom kleinen Änderungswunsch bis zu grossen Umbauprojekten gehört alles zum Leistungsspektrum der Bootswerft Hauser. «Je nach Komplexität arbeiten wir mit unterschiedlichen externen Fachleuten oder auch anderen Werftbetrieben zusammen», sagt Brechbühl dazu. «Der enge Kundenbezug steht dabei immer im Zentrum. Auch das macht den Beruf so spannend.»

An sich sind die Sommermonate diejenigen, in denen es tendenziell ruhiger zu- und hergeht in der Werkhalle der Bootswerft Hauser. Heuer ist es etwas anders. «Zum einen sind in diesem wie auch schon im letzten Jahr wegen der Pandemielage viel mehr Leute mit ihren Booten auf den heimischen Seen unterwegs», sagt Florian Hauser. «Da gibt es mehr zum Reparieren als in anderen Sommern.» Zum anderen kämen nun vermehrt Boote in die Werkstatt, welche durch die Unwetter der vergangenen Wochen Schaden genommen haben. So wie das Fischerboot aus Aluminium gleich neben dem Holzboot, an dem einer der insgesamt vier Werkstattmitarbeiter fleissig am Reparieren ist.

Kurzfristig Bootsführer werden

Der überdurchschnittliche Arbeitsaufwand in diesem Jahr betrifft nicht nur den Werkstattbetrieb der Werft, sondern auch den Pannenservice, den die Firma Hauser anbietet: Je grösser der Bootsverkehr auf dem Zugersee, desto häufiger rückt das Serviceteam aus. «Dabei arbeiten wir mit den hiesigen Blaulichtorganisationen zusammen», erklärt Florian Hauser. Auch spürbar mehr als üblich gefordert ist die ebenfalls firmeninterne Motorboot- und Segelschule, welche zwei zusätzliche Fahrlehrer beschäftigt. Hauser: «Es hat gehäuft Anfragen gegeben von Leuten, die wegen ihres coronabedingt ausgefallenen Auslandurlaubes die Idee hatten, kurzfristig den Bootsführerschein zu erwerben oder segeln zu lernen.»

Kabel von der Batterie zum Antriebelement werden verlegt. Bild: Stefan Kaiser (Baar 29. Juli 2021)

Florian Hauser und Marco Brechbühl wenden sich wieder dem glänzend lackierten Holzboot zu. Der neu montierte Motor muss noch justiert werden, die Steuerung wird angepasst, die Verkabelung fachmännisch verlegt und das Batterieelement fertig eingebaut. Bald wird ein zufriedener Bootsbesitzer umweltschonend und geräuscharm über den Zugersee schippern.

In dieser Serie stellen wir Berufe und Hobbys rund um Zuger Gewässer vor.