Serie Zuger Wasser Er hilft mit, damit der Kanton Zug in Sachen Abwasserreinigung weiterhin beste Noten erhält Zehn von elf Zuger Gemeinden vertrauen beim Abwasser auf die Anlage in der Chamer Schönau. Sie läuft seit 1977 und ist seither stetig gewachsen. Die Anforderungen steigen laufend, wie der angehende Klärwerkfachmann Marco Schöpfer weiss. Marco Morosoli 03.08.2021, 16.30 Uhr

Marco Schöpfer absolviert die Ausbildung zum Klärwerkfachmann. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 5. Juli 2021)

Der Volksmund nennt sie Kläranlagen, Experten nutzen dagegen das Wortungetüm Abwasserreinigungsanlagen (ARA). Diese Einrichtungen befinden sich oft an Ortsrändern oder als Anhängsel einer Gewerbezone. Die ARA Schönau im Norden von Cham erfüllt diese Kriterien perfekt. Ein Standortvorteil: Das geklärte Wasser kann in die in unmittelbarer Nähe der ARA fliessende Lorze abgeleitet werden.

Blick auf die ARA in Cham Bild: Stefan Kaiser (Cham, 5. Juli 2021)

An die ARA sind zehn der elf Zuger Gemeinden angeschlossen. Nicht dabei ist Neuheim, dies aus topografischen Gründen. Hinzu kommen noch angrenzende Gemeinden aus den Kantonen Schwyz und Luzern. Der Geschäftsführer des Gewässerschutzverbands der Region Zugersee-Küssnachtersee-Ägerisee (GVRZ) Fabrice Bachmann sagt, dass bald noch weitere Gemeinden aus dem Zürcher Säuliamt hinzukommen werden. Erstaunlich ist, dass die seit 1977 laufende Anlage in der Schönau mit 23 Mitarbeitern über die Runden kommt.

Die Personen, die direkt an der Front arbeiten, sind in aller Regel Quereinsteiger. So hat Marco Schöpfer eine Ausbildung als Elektriker abgeschlossen und später im Beruf gearbeitet, ehe er ins ARA-Team hinüberwechselte. Er ist in der berufsbegleitenden Ausbildung zum Klärwerkfachmann.

Marco Schöpfer an der PAK-Anlage, die Medikamentenrückstände mittels eines Kohlefilters aus dem Wasser filtert. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 5. Juli 2021)

Was der 34-Jährige an der Arbeit sehr schätzt: «Wir praktizieren in der Schönau eine Jobrotation.» Eine Aufgabe besteht mehr oder weniger darin, die ARA Schönau in Schuss zu halten – eine vielschichtige Herausforderung mit Überraschungspotenzial. Auch die Bewirtschaftung des Klärschlamms ist eine Aufgabe, die Schöpfer ab und an an die Hand nehmen muss.

Man lernt nie aus

Auf Achse ist Schöpfer, wenn er den ARA-Zuleitungen nachgeht. Diese messen rund 75 Kilometer und umschliessen den Zugersee mehr oder weniger komplett. Andere Leitungsäste führen über Baar ins Ägerital, eine Stichleitung nach Menzingen. Sein Job gefalle ihm, erwähnt Marco Schöpfer. Dies auch deshalb, weil qualitativ hochstehende Arbeit gefragt ist. Dies war in seinem angestammten Beruf weniger der Fall. Er sagt:

«Der wirtschaftliche Druck ist hier kleiner, dafür sind die technischen Anforderungen höher.»

Was der GVRZ-Mitarbeiter auch noch nennenswert findet: «Der Job bringt es mit sich, dass ich immer wieder etwas dazulerne.»

Der Betriebselektriker ist froh über den Abwechslungsreichtum seines Berufs. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 5. Juli 2021)

300 Millionen Franken in ARA investiert

Für einen reibungslosen Betrieb sorgt auch der Betriebsleiter des GVRZ Thomas Klaus. Er ist seit 2016 in dieser Stellung tätig. Er verfügt über ein Ingenieur-Studium mit dem Hauptgewicht auf Umweltthemen. Die Arbeit von Klaus besteht unter anderem darin, die Ergebnisse von Wasseranalysen zu interpretieren und den Betrieb laufend zu verbessern. Er lässt zum Beispiel regelmässig den Phosphorgehalt des Wassers, das in die Lorze zurückfliesst, messen.

Die Reinigungsmöglichkeiten für die Abwässer hat die Wissenschaft und die Technik in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ständig aufgepeppt. Die Anlagen in der ARA-Schönau in Cham entsprechen dem aktuellen Standard. Seit der Inbetriebnahme im Jahre 1977 hat der GVRZ rund 300 Millionen Franken für den Bau und den Werterhalt in die Anlage investiert. Derzeit sind Fachleute daran, die beiden Faultürme zu revidieren. Um einen Faulturm sanieren zu können, muss dieser knapp ein Jahr ausser Betrieb genommen werden. Das ist in dem Sinne eine Herausforderung, da ja der Klärschlamm in der gleichen Menge anfällt wie eh und je.

Gemäss Auskunft des Betriebsleiters Thomas Klaus ist diese logistische Herausforderung bis anhin gut gelungen. Derzeit schickt die ARA Schönau, wie Klaus vorrechnet, rund 9000 Tonnen schon im Volumen geschrumpften Klärschlamm jährlich in spezialisierte Verbrennungsanlagen. Durch Vergärung des Schlamms gewonnenes Gas verhilft der ARA in Cham zu einer willkommenen Energiequelle. Der Strom für den Betrieb der Anlage kommt faktisch mit Verzögerung direkt von ihr. Zwar handelt es sich um kein Perpetuum mobile, aber eine Reststoff-Verwertung der guten Art.

In der ARA Schönau in Cham wird das Wasser aus dem Kanton Zug gereinigt. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 5. Juli 2021)

Zwei grosse Verbraucher sind weggefallen

Um den Betrieb am Laufen zu halten, ist auch der GVRZ-Geschäftsführer Fabrice Bachmann gefragt. Er ist dafür verantwortlich, dass das Finanzielle nicht aus dem Ruder läuft. Die Kosten der ARA Schönau verteilen sich nach einem transparenten Schlüssel auf die beteiligten Gemeinden. Gemäss aktuellem Geschäftsbericht erreichten die Betriebskosten 2020 eine Höhe von rund 14,2 Millionen Franken. Auch die Abwasser einleitenden Industriebetriebe müssen ihren Obolus entrichten. In den vergangenen Jahren sind mit der Cham Paper Group und der Pavatex zwei gewichtige Zuträger weggefallen. Dies, so erklärt der GVRZ-Geschäftsführer Fabrice Bachmann, habe den Vorteil, dass die ARA in den Lorzen-Niederungen die Zuwachsraten an Personen im Einzugsgebiet des GVRZ besser bewältigen kann.

Marco Schöpfer ist einer von 23 Angestellten, die sich um die Anlage in der Schönau kümmern. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 5. Juli 2021)

Eine Zahl ist dabei eindrücklich: Die ARA Schönau in Cham verarbeitet Tag für Tag rund 50 Millionen Liter Abwasser. Die derzeit öfters auftretenden Starkregen machen es notwendig, mehr Abwasser zwischenzulagern. Die Bestrebungen in einigen Zuger Gemeinden – so im grossen Rahmen in der Stadt Zug – das Abwasser und das Regenwasser zu trennen, sorgen auch für eine Entlastung der Anlage in der Chamer Schönau. Die Abwasserspitze zu brechen, helfen auch Speicherkapazitäten, die im GVRZ-Leitungsnetz vorhanden sind.

Die Zuger Grosskläranlage erhält vom Bund stets sehr gute Noten. In einem verbandseigenen Video von 2019 ist gar die Rede davon, dass die ARA Schönau in Cham «eine der saubersten Kläranlagen der Welt» sei. Marco Schöpfer hilft dabei, dass das so bleibt.

Film über die Kläranlage Schönau in Cham des Gewässerschutzverbandes der Region Zugersee-Küssnachtersee-Ägerisee von 2019 Quelle: Youtube