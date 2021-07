Serie Zuger Wasser Rechtsanwalt und Schiffsführer: Peter Wiprächtiger bewegt sich in zwei Arbeitswelten Der 52-jährige Luzerner manövriert die Kursschiffe auf dem Zugersee. Die Tätigkeit umfasst weit mehr als nur das Steuer zu bedienen. Monika Wegmann 21.07.2021, 11.30 Uhr

Peter Wiprächtiger mag seinen Nebenberuf sichtlich. Bild: Maria Schmid (Zug, 9. Juli 2021)

Er ist ein echter Seemann, auch wenn er nicht unbedingt den Ozean für sein Glück braucht – obwohl er schon auf dem Atlantik segeln war. Peter Wiprächtiger reicht der Zugersee. Der Luzerner hat das Gewässer inzwischen fest in sein Herz geschlossen, denn seit 2013 ist er hier als Schiffsführer tätig.

Eben ist er bei der Schützenmatt eingetroffen, wo die Kursschiffe stationiert sind. Obwohl er bis am Nachmittag in seinem Notariatsbüro gearbeitet hat, tritt er aufgestellt seine Schicht auf dem MS Rigi an, wo das gute Verhältnis der Crew untereinander spürbar ist.

Im Führerstand gibt es zahlreiche Instrumente, die dem Schiffsführer beim Manövrieren helfen. Bild: Maria Schmid (Zug, 9. Juli 2021)

Peter Wiprächtiger freut sich sichtlich auf die abendliche Extrafahrt, die eine Gruppe bei der Schifffahrtsgesellschaft gebucht hat. Er sagt:

«Es ist die Ruhe auf dem Wasser und die Landschaft. Man sieht immer etwas. Ein besonderes Erlebnis ist jeweils am Morgen. Da gibt es schöne Momente, bei der ersten Ausfahrt wie bei der Heimkehr.»

Während er die mit drei goldenen Streifen geschmückten Schulterstücke der Uniform komplettiert, weist der 52-Jährige schmunzelnd darauf hin, dass er Schiffsführer sei – und nicht Kapitän, wie das im Volksmund gebräuchlich ist.

Die drei Streifen bedeuten: Wiprächtiger ist Schiffsführer, ein Kapitän trägt vier Streifen. Bild: Maria Schmid (Zug, 9. Juli 2021)

Als Bub auf dem Schiff tätig

Schon als kleiner Krienser Knabe, der gerne im See badete, war er von Schiffen fasziniert. «Als Kind habe ich Bücher gelesen, bei denen es um Abenteuer auf Schiffen ging. Einmal habe ich mein Sackgeld gespart, um ein gelbes Gummiboot zu kaufen», erinnert sich Wiprächtiger. Und seine Augen leuchten, wenn er berichtet, dass er als 15-Jähriger im Restaurationsbetrieb eines Schiffes auf dem Vierwaldstättersee mithelfen durfte, in der Küche und sogar im Service, und stolz war:

«Ich gehörte zur Crew. Darum habe ich noch heute eine Affinität zur Küche und schaue dort immer gerne vorbei».

Trotzdem heuerte Peter Wiprächtiger nach der Matura nicht auf einem grossen Kahn an, sondern studierte Jura. «Im Winter habe ich gelernt, im Sommer arbeitete ich als Matrose auf dem Schiff.» Als er im Anwaltsbüro zu arbeiten begann, habe ihm die Schifffahrt bald gefehlt. «Das Segeln ist nicht das Gleiche, dort fehlt die Küche», erzählt er und lacht. So begann er nebenher in Luzern die intensive Ausbildung zum Schiffsführer und absolvierte alle Stufen vom kleinen bis zum grossen Kursschiff. Den ersten Job erhielt er auf dem Vierwaldstättersee. «Ich kannte dort bald jeden Stein. Inzwischen verfüge ich über sehr viel Erfahrung, auch auf dem Zugersee. Heute fahre ich mit allen Schiffen», sagt er. Wiprächtiger hat alle «wahnsinnig gerne», egal ob klein oder gross, und mit Grinsen ergänzt er: «Schön sind die Kursschiffe, da gibt es immer etwas zu essen.»

Vor der Abfahrt wird kontrolliert

Ein Schiffsführer kann einfach nicht den Schlüssel drehen und losfahren, vor der Abfahrt hat er etliche Aufgaben zu erfüllen, damit das Schiff startklar ist. Peter Wiprächtiger erklärt: «Wichtig ist immer die Sicherheit. Ein Problem sind auch die Schwimmer in der Nähe des Schiffes. Auf sie muss man besonders achtgeben, denn der Bremsweg ist lang. Ich muss auch über die Technik Bescheid wissen und kleine Sachen selber machen.» Zuerst sehe er nach, ob das Schiff gut gereinigt worden sei und alle Crewmitglieder anwesend sind.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Bild: Maria Schmid (Zug, 9. Juli 2021)

Der Schiffsführer muss vor der Abfahrt überprüfen, ob im Maschinenraum alles seine Ordnung hat. Bild: Maria Schmid (Zug, 9. Juli 2021)

Zur Inbetriebnahme gehört auch zu kontrollieren, ob alle Feuerlöscher vorhanden sind – einer sei einmal gestohlen worden – und ob im Maschinenraum alles funktioniert. Dann startet er einen Probelauf, bevor er das Schiff vom Land-Stromnetz abhängt, denn es produziert bei der Fahrt selber Strom. Peter Wiprächtiger sagt:

«Es ist einmal passiert, dass der Generator nicht gelaufen ist. Falls der Hauptantrieb abstellt, muss man notfalls ankern. Darum ist eine seriöse Kontrolle wichtig, nicht zuletzt im eigenen Interesse.»

Nun steigt der 52-Jährige aufs Schiffsdach und befestigt eigenhändig das Seil mit den Kantonsflaggen als schmückendes Element. Das Motorenkontrollbuch hat er ausgefüllt, jetzt kann der Schiffsführer den Anlasser betätigen. Um aus dem Hafen rückwärts hinaus zu fahren, benützt er zum Lenken den Fahrstand draussen – aber erst, nachdem er die zur Uniform passende Mütze angelegt hat.

Auf dem Dach wehen die Flaggen der Schweizer Kantone. Bild: Maria Schmid (Zug, 9. Juli 2021)

Ein beliebtes Fotosujet

Jetzt heisst es Leinen los und dreimal ein Signal absetzen, wie das beim Rückwärtsfahren vorgeschrieben ist. Das grosse Schiff gleitet gegen den Bahnhofsteg in Zug zu. Am Ufer werden die Handys gezückt, wenn das MS Rigi nahe heranfährt. Das Wetter ist an diesem Tag traumhaft, der Himmel blau, die Sonne strahlt von Westen her und lässt den See glitzern.

Der Schiffsführer auf dem MS Rigi legt ab. Bild: Maria Schmid (Zug, 9. Juli 2021)

Jetzt ist Peter Wiprächtiger im Element. Für ihn ist das Amt des Schiffsführers, das er in einem rund 30-Prozent-Pensum ausübt, eine Leidenschaft.

In dieser Serie stellen wir Berufe und Hobbys rund um Zuger Gewässer vor.