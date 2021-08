Seglerin Carmen Casco bringt internationales Flair auf Zugersee

Serie Zuger Wasser Seglerin Carmen Casco: «Ich organisiere alles an Land, bin Krankenschwester und Trösterin, wenn Heimweh aufkommt» Die Frau aus Hünenberg lebt für ihren Sport. Und das nicht nur auf dem Wasser. Sie macht als Funktionärin eine internationale Karriere. Harry Ziegler 09.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Der Grund, weshalb ich zum Segeln kam, war mein ältester Sohn», erzählt die Hünenbergerin Carmen Casco-Canepa. Er hatte es sich mit sechs Jahren in den Kopf gesetzt, segeln zu lernen. Mittlerweile könne sie sich ein Leben ohne Segeln kaum mehr vorstellen. Zwar nicht mehr allzu oft auf dem Wasser, dafür immer mehr auf der Funktionärsebene.

Seglerin Carmen Casco. Jan Pegoraro (Zug, 28. Juli 2021)

Carmen Casco hat sich zusammen mit ihrem Mann Alberto und den beiden Söhnen ganz dem Segelsport – vor allem der Förderung junger Talente – verschrieben. Mit Erfolg. Neben ihren Söhnen, die international Erfolge erzielten, ist es ihr und ihrem Mann gelungen, zwei Weltmeistertitel in der Optimisten-Klasse in die Schweiz zu holen. Was beweist, dass die Schweiz mindestens bei den ganz jungen Seglerinnen und Seglern zu den grossen Segelnationen gehört. Eine Segelkarriere startet in jungen Jahren in der Regel in dieser Bootsklasse.

Die 59-Jährige und ihr Mann haben in den meisten Segelklubs professionelle Strukturen für Juniorinnen und Junioren vermisst. Wer als Junior regattieren wolle, habe es schwer, so Carmen Casco. Die Möglichkeiten dazu seien beschränkt. Mittlerweile hätten einige Klubs den Wert der Juniorenförderung erkannt. Auch wegen des Fehlens professioneller Strukturen in den Klubs haben sie und ihr Mann solche geschaffen. Primär ihr Mann Alberto durchlief die Hierarchiestufen in der Vereinigung Swiss Optimist. Carmen hielt ihm den Rücken frei und betreute das Backoffice.

Jungen Sportlern Geborgenheit vermitteln

Wobei der Begriff viel mehr umfasste als nur Administration. «Ich organisierte alles an Land, kochte, wenn das Essen an den Regattaorten schlecht war, beaufsichtigte und half bei den Schulaufgaben, war Krankenschwester und Trösterin, wenn Heimweh aufkam», sagt sie. Denn vielfach fanden die Regatten im Ausland statt.

«Ich habe gespürt, dass die Kinder mir vertrauen und mich gerne haben.»

Diese Geborgenheit, gepaart mit den professionellen Strukturen, habe denn auch dazu geführt, dass die Schweiz 2014 und 2016 den Weltmeistertitel in der Optimisten-Klasse holte. Zum ersten Titel, den 2014 Nicolas Rolaz holte, und zur Rolle Carmen Cascos im Team gibt es im Fachheft «Skippers» eine Anekdote: «Auf die Frage an Nicolas Rolaz, wann er denn eigentlich realisiert habe, dass er tatsächlich Weltmeister geworden sei, antwortete er: ‹Als ich nach der letzten Regatta zurück in den Hafen fuhr und sah, wie Carmen am Ufer auf einem hohen Stahlturm schreiend die Schweizer Fahne schwenkte, wurde mir bewusst, dass ich es tatsächlich geschafft hatte.›»

Königspudel Hamos ist Carmen Cascos treuer Begleiter. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 28. Juli 2021)

Das sei schon ein spezielles Gefühl gewesen, sagt sie. Und lächelt, während sie Königspudel Hamos streichelt. Gegründet haben Carmen und Alberto Casco zudem einen Klub, in dem junge Segeltalente mit professionellen Trainern arbeiten können. DRCS Regattaclub Sisikon nennt sich dieser und ist in Hünenberg domiziliert. Der Urnersee ist für diese Trainings ideal und die Anfängergruppe Rookies beginnt auf dem Zugersee zu segeln. Trainiert wird dabei nicht nur in der Optimisten-Klasse, inzwischen werden auch Talente auf weiteren Bootsklassen wie dem 420, Ilca4 und Ilca6 sowie 470 und Waszp ausgebildet.

Die Optimisten allerdings scheinen Carmen Casco besonders am Herzen zu liegen. Sie engagiert sich im internationalen Verband IODA (International Optimist Dinghy Association). Dort ist sie als Vizepräsidentin für ganz Europa zuständig. Dieses Amt und die zahlreichen Regatten im In- und Ausland sorgen auch dafür, dass sie viel auf Reisen ist. Umso mehr geniesst sie die Zeit zu Hause in Hünenberg – wie könnte es anders sein – nicht unweit des Zugersees. Die Familie Casco segelt, wenn es ihre Zeit erlaubt, ein Boot der 470er-Klasse sowie eine Waszp, eine schnelle, wendige Foiling Einhandjolle.

Es fehlt noch etwas an Training

Wenn sie an einem Ort sein könnte, der ihren Vorstellungen voll und ganz entspricht, dann wäre es ein Ort mit Wind und die Weite des Meers. «Und Delfinen», lächelt sie.

«Ich habe 40 Jahre lang nur Bilder gesehen, wie Segelschiffe von Delfinen begleitet werden.»

Inzwischen habe sie das auch erlebt – «es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn diese Tiere neben dem Boot auf- und wegtauchen.»

Selber segeln, ganz davon lassen kann sie nicht. «Zusammen mit weiteren Seglerinnen des Klubs haben wir uns als Team zum Women's Cup angemeldet», sagt sie. Das ist eine Regatta, die von der Swiss Sailing League ausgerichtet wird. «Inzwischen seien auch ein paar Trainings erfolgt. Ich war leider aus zeitlichen Gründen noch an keinem dabei», lacht sie herzhaft.