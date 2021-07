Serie Zuger Wasser Vom Bar-Chef zum Bad-Chef: Bademeister Daniel Züsli schaut im Strandbad Zug zum Rechten Im Strandbad Zug amtiert seit Anfang Jahr ein neuer Bademeister. Dass es Daniel Züsli in die Stadt Zug verschlagen hat, ist reiner Zufall. Linda Leuenberger 10.07.2021, 05.00 Uhr

Daniel Züsli ist Bademeister im Strandbad Zug.

Bild: Maria Schmid (9. Juli 2021)

Daniel Züsli hat schon fast überall in der Schweiz gelebt und gearbeitet. Aufgewachsen im Aargau und im US-Bundesstaat Texas, verschlug es ihn in den 40 Jahren seines bisherigen Lebens von Zürich nach Bern, über Luzern, Andermatt, Davos bis nach St.Moritz. Dass er jetzt in der Stadt Zug wohnt und arbeitet, sei nie geplant gewesen.

Als Absolvent der Hotelfachschule arbeitete er mehrere Jahre als Kellner und Bar-Chef in der Fünf-Sterne-Hotellerie. Schon bald begann er, mit den Spa- und Hallenbadbereichen der Hotels zu liebäugeln. Eine schnell gefasste Entscheidung, verschiedene Kurse und ein SLRG-Brevet später war er dann Bademeister.

«Ich wollte an die frische Luft – weg von den Nachtschichten in den Raucherlokalen.»

Ende des letzten Jahres hat ihn ein Stelleninserat nach Zug gelockt. An der Stadt gefällt ihm deren Kompaktheit und die Balance zwischen urbanem Zentrum und naturnahem Dorf. Das Strandbad sei eines der schönsten Seebäder der Schweiz – die Aussicht einmalig. Der Weltenbummler ist geneigt zu sagen:

«Hier bleibe ich länger.»

Bis zu sechs Mann an belebten Tagen

Züsli hat Anfang 2021 die Bademeister-Aufgaben von seinem Vorgänger übernommen. Seither kümmert er sich um Sicherheit, Sauberkeit, Ordnung und Gastfreundschaft in der beliebten Badi: Er mäht den Rasen, putzt die Duschen, beantwortet E-Mails und behält das Areal und den Wasserbereich im Auge.

Das macht er natürlich nicht alleine. Es sind täglich mindestens drei Bademeister vor Ort. An belebten Tagen und am Wochenende sind sie meist zu sechst, sagt Züsli. In seinem achtköpfigen Team ist er als Chef-Bademeister der einzige Festangestellte. Die anderen, auch der Stellvertreter, sind von der Stadt im Stundenlohn angestellt und arbeiten auf Abruf. So ist das mit wetterabhängigen Jobs: Bei schlechter Witterung gibt es keine Arbeit.

Als Chef-Bademeister hat Züsli aber auch an regnerischen Tagen genügend zu tun. Dann erledigt er Büroarbeit, erstellt Dienstpläne und Rapporte, kauft Werkzeuge, WC-Papier und Putzmittel ein oder schneidet Sträucher zurück. Nach Stürmen, wie sie sich in den vergangenen Wochen gehäuft haben, räumt er den Platz auf.

Gastgeber und Spassbremse gleichzeitig

An seiner Arbeit im Strandbad schätzt Daniel Züsli vor allem, unter Menschen sein zu können. «Ich treffe hier Leute aller Altersklassen aus verschiedenen Ländern», sagt er. «Gastgeber sein und gleichzeitig die Sonne geniessen zu können – darum liebe ich diesen Job.»

Einen Nachteil habe der Beruf aber: Es gehört dazu, Verbote auszusprechen und dafür zu sorgen, dass die Hausregeln eingehalten werden. Zum Beispiel dürfe weder Fussball noch Badminton gespielt werden – zu wenig Platz. Züsli:

«Man ist immer ein wenig die Spassbremse.»

Aber es gebe auch viele Leute, welche die ruhige Atmosphäre in der Badi zu schätzen wüssten.

Viele überschätzen ihre Schwimmfähigkeiten

Zu grösseren Zwischenfällen sei es im Strandbad seit Beginn seiner Amtszeit nicht gekommen, sagt Züsli. «Wir mussten erst zweimal ausrücken, um Personen aus dem Wasser zu holen, die das Wasser unter- und ihre Schwimmfähigkeit überschätzt haben.» Der Sprungturm beispielsweise ist relativ weit draussen, das Wasser dort tief. Gerade Kinder unterschätzen dies gerne.

Es komme auch immer wieder vor, dass Eltern ihre Kinder raus in den See mitnehmen und sie dann, weil sie nicht gut genug schwimmen können, über Wasser halten müssen, ohne selber Boden unter den Füssen zu haben. Das darf nicht sein, so Züsli: «Jede Person im See muss alleine und ohne Hilfsmittel schwimmen können. Sonst greifen wir sicherheitshalber ein.»