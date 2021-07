WWZ Brunnenmeister René Meier ist seit 20 Jahren Herr des Wassers

Serie Zuger Wasser Brunnenmeister René Meier von der WWZ widmet sein Leben seit über 20 Jahren dem Element Wasser René Meier ist Brunnenmeister der WWZ AG und somit verantwortlich für die Wasserversorgung der ganzen Stadt Zug, der Gemeinden Cham und Hünenberg sowie Walterswil in Baar. Die Abwechslung bei der Arbeit motiviert ihn schon über zwei Jahrzehnte. Tijana Nikolic 27.07.2021, 05.00 Uhr

Schon seit fast 20 Jahren ist Brunnenmeister René Meier der Herr des Zuger Wassers. Zumindest ist er verantwortlich für die Wasserversorgung der Stadt Zug und der Gemeinden Cham, Hünenberg sowie in der Gemeinde Baar für deren Weiler Walterswil. «In diesem Job hat man eine sehr grosse Verantwortung, dessen bin ich mir jeden Tag bewusst», sagt René Meier, Brunnenmeister der WWZ. Dabei begann er 1998 bei der WWZ ursprünglich als unterstützender Handwerker im Wasserbereich Lorzentobel.

Die Qualitätskontrolle des Quellwassers ist eine der Hauptaufgaben von Brunnenmeister René Meier von der WWZ AG.

Bild: Maria Schmid (Baar, 20. Juli 2021)

«Nachdem ich drei Jahre Erfahrung im Bereich Trinkwasser gesammelt hatte, machte ich 2002 die Ausbildung mit einem eidgenössischen Fachausweis zum Brunnenmeister. Meine Grundausbildung als Sanitärinstallateur war für diese Ausbildung sehr hilfreich», so der 58-jährige Meier. Denn eine Lehre zum Brunnenmeister gibt es nicht, man kommt in der Regel durch Weiterbildungen zu diesem vielseitigen Beruf. Bei kleinen Wasserversorgungen wurde dieser Job früher meist von technisch begabten Personen oder Mitgliedern einer Wassergenossenschaft übernommen. Heute verlangt die Gesetzgebung qualifiziertes Personal für diese verantwortungsvolle Aufgabe. Der Lindenchamer erklärt:

«Meine abwechslungsreiche Arbeit hat mich all die Jahre motiviert.»

Bei Abweichungen der Messungen geht ein Alarm los

Sein Tag beginne meist vor sieben Uhr morgens. Beim wöchentlichen Kontrollgang im Quellwasserpumpwerk Lorzentobel werden die Qualitätsmessgeräte und Quellzulaufe kontrolliert. Diese Geräte zeichnen permanent verschiedene Parameter auf, die bei einer Abweichung im Leitsystem einen Alarm auslösen würden. «Jeden Morgen kontrolliere ich als Erstes das Leitsystem. Ich schaue, dass alle Reservoirs über Nacht gefüllt und keine Störungen in den Wasseranlagen sind», erklärt Meier.

Die Leitfähigkeit und die Wassertemperatur des Quellwassers werden jederzeit überwacht. Bei Verschmutzungen würde ein Alarm losgehen.

Bild: Maria Schmid (Baar, 20. Juli 2021)

Weiter entnehme er Trinkwasserproben, um die Leitfähigkeit und die Temperatur des Trinkwassers zu kontrollieren. Sobald ihm hier etwas aussergewöhnlich vorkäme, werde das Trinkwasser im Labor untersucht. «Das Wasser wird automatisch in die Lorze abgeleitet, sollte ein Grenzwert einer Qualitätsmessung überschritten werden», so Meier weiter. Das wurde beispielsweise vorletzte Woche bei zu hohem Wasserpegel wegen der Unwetter gemacht.

«Die Hochdruckpumpen, die das Trinkwasser in das Reservoir befördern, müssen immer auf ungewöhnliche Geräusche und Gerüche aus den Motoren kontrolliert werden, um einen Schaden zu vermeiden.»

Die drei Pumpen befördern 6`000 Liter Wasser pro Minute aus vielen Quellen im Lorzentobel zum Reservoir Tobelbrücke. Neben der Kontrolle in den Pumpwerken müssen auch die Reservoirs kontrolliert werden; wie beispielsweise das Wasserreservoir Toblebrücke, das 1949 erbaut wurde und 3600 Kubikmeter Trinkwasser speichern kann. «Hier fliesst das ganze Quellwasser mit einer Wassertemperatur von etwa zehn Grad in die zwei Wasserkammern ein.»

Zurzeit gibt es in der Schweiz circa 1000 Brunnenmeister

Im Reservoir schaue er sich ebenfalls die Qualitätsmessgeräte und Aufzeichnungen an. Eines der vielen Messgeräte ist ein Durchflusszytometer. «Mit diesem Messgerät können wir bakteriologische Verunreinigungen sehr schnell erkennen und die hohe Qualität unseres Trinkwassers sicherstellen.» In seiner Karriere als Brunnenmeister kam eine Verschmutzung des Trinkwassers glücklicherweise noch nie vor. «Das wäre ein Horrorszenario», verrät Meier, der einer von circa 1000 Brunnenmeistern schweizweit ist.



Das Wasserreservoir Tobelbrücke fasst 3600 Kubikmeter Trinkwasser mit einer Temperatur von zehn Grad.

Bild: Maria Schmid (Baar, 20. Juli 2021)

Der Wasserstand im Pumpwerk Tobelbrücke wird stetig aufgezeichnet und bei Überschreitungen in die Lorze abgeleitet.

Bild: Maria Schmid (Baar, 20. Juli 2021)

Nebst Büroarbeit gehöre zu seinen Aufgaben auch das Organisieren von Reparaturen oder das Auswechseln der defekten Pumpen. «Ich muss gut darauf achten, denn Ersatzteile zu bekommen, kann Monate dauern», weiss der Brunnenmeister. Ebenfalls muss er bei Unwettern in den Quellgebieten unterwegs sein und nach umgeknickten Bäumen sowie Erdrutschen, die das Wasser verunreinigen könnten, ausschauhalten und sofort entsprechend darauf reagieren.

Defekte Pumpen im Wasserreservoir Tobelbrücke auszuwechseln, gehört ebenfalls zum Aufgabenbereich von Brunnenmeister René Meier. Bild: Maria Schmid (Baar, 20. Juli 2021)

Das Multitalent ist ausserdem bei Bauprojekten mit neuen Anlagen involviert und müsste sich bei Wasserknappheit mit anderen Wasserversorgungen vernetzten: «Bei Knappheit könnten wir Wasser von der Korporation Baar oder Rotkreuz beziehen. Ein Notfallreservoir gibt es nicht.» Im Grundwasserpumpwerk Oberwil könnten im Notfall 18'000 Liter in der Minute gepumpt werden. «Daher haben wir genug Ressourcen und sind auf der sicheren Seite.»

Einen Nachfolger zu finden ist schwer

In spätestens fünf Jahren möchte René Meier in den Ruhestand gehen: «Einen Nachfolger zu finden wird eine schwierige Aufgabe.» Die Ausbildung zum Brunnenmeister sei nicht leicht. «Man muss sich teilweise in alte Bücher über die Bauten der Brunnen vor über 100 Jahren einlesen», führt Meier weiter aus. Hoffnung hat er jedoch weiterhin. Denn jährlich werden Brunnenmeister ausgebildet.

«Der Beruf des Brunnenmeisters kann zum Glück nicht von Maschinen ersetzt werden.»



In dieser Serie stellen wir Berufe und Hobbys rund um Zuger Gewässer vor.