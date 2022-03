Leserbrief Sexgewerbe statt Wohnung im Baarer Altgassquartier Zur Kontroverse um Umnutzungen an der Altgasse in Baar 29.03.2022, 14.48 Uhr

Vor gut einem Jahr reichte die Garage-Reichlin AG als Besitzerin der Liegenschaft Altgasse 56 ein Umnutzungsgesuch für das Sexgewerbe ein. Warum dies? In den Jahren 2014 bis 2016 erstellte die Garage-Reichlin AG ein zusätzliches Betriebsgebäude auf besagter Liegenschaft und musste für die Bewilligung einer Betriebswohnung im Neubau die «Betriebswohnung» im bestehenden Gebäude aufgeben, da nur eine Betriebswohnung pro Liegenschaft erlaubt sei.

Und hier nimmt die leidige Geschichte ihren Anfang. Was die Behörde damals nicht berücksichtigt hatte: Bei der Wohnung im bestehenden Gebäude handelt es sich nicht um eine Betriebswohnung im Sinne der jetzt gültigen Arbeitszone, sondern um eine Wohnung mit Bestandesgarantie, erbaut in den Jahren 1979/80 in der damals gültigen Wohn- und Gewerbezone. Das Quartier Altgasse wurde erst in den 1980er-Jahren in eine Arbeitszone umgezont. Gemäss Bauverordnung kann in dieser Zone, in neu erstellten Gewerbehäusern, betriebsbedingter Wohnraum bewilligt werden, ungeachtet der Bauten gemäss dem alten Zonenplan.

Wir sind daher der Meinung, dass die Behörde zu Unrecht auf die Aufgabe der bestehenden Wohnung bestanden hat. Rund 150 Altgässler haben deshalb gegen das Umnutzungsgesuch für den Sexclub Einsprache erhoben und sich für die Freigabe der Wohnung mit Bestandesgarantie starkgemacht. Das Umnutzungsgesuch für das Sexgewerbe wurde zwar von der Gemeinde Baar abgelehnt, es wurde aber keine Hand geboten für die Wiederfreigabe der Wohnung mit Bestandesgarantie im bestehenden Gebäude. In der Folge zog der Gesuchsteller diesen Entscheid an die nächste Instanz weiter. Nun hat der Regierungsrat den achtseitigen Entscheid der Gemeinde Baar gekippt und die Beschwerde der Garage-Reichlin AG gutgeheissen. Somit erhält das Sexgewerbe in der Altgasse grünes Licht.

Wir Bewohner vom Quartier Altgasse, rund 90 Wohnungen, sind sehr enttäuscht und verärgert über diesen Entscheid. Die Baarer Baubehörde hätte mit professioneller Abklärung und korrekter Anwendung der Bauvorschriften die Angelegenheit vor einem Jahr vernünftig und im Interesse aller Beteiligten regeln können. Es hätte keine Verlierer gegeben, weder seitens der Altgasse noch seitens der Baubehörde, und vor allem nicht seitens der Staatskasse, aus der das juristische Geplänkel zu berappen ist. Zurückbleiben frustrierte Bewohnerinnen und Bewohner, Familien und KMU in der Altgasse. Zurückbleibt aber auch eine Behörde, die dem Attribut «dienstleistungsorientiert», welche sie sich als ISO-zertifizierte Gemeindeverwaltung auf die Fahne schreibt, einen zweifelhaften Stempel aufdrückt.

Ein grosses Dankeschön gebührt den 150 unterzeichnenden Altgässlern, welche in dieser Sache zusammengestanden sind. Unsere Hoffnung, dass in der Altgasse 56 dereinst wieder eine Familie mit Kindern wohnt, bleibt Wunschdenken. Und doch bleibt die Hoffnung, dass bei der nächsten Zonenplanrevision eine sinnvolle Umzonung des Quartiers Altgasse ins Auge gefasst wird, welche auch den langjährigen Bewohnern dieses Quartiers gerecht wird.

Markus Blaser, Baar