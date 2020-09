Leserbrief Sich selber den Stecker ziehen? Zur eidgenössischen Abstimmung vom 27. September, Begrenzungsinitiative 01.09.2020, 16.53 Uhr

Die Meinungsvielfalt lebt und das ist gut so. Für unsere Grosskinder wünsche ich mir realistische Zukunftsperspektiven. Eine «Schaggi-Streuli-Schweiz» ist das definitiv nicht. Das Ballenberg-Museum zeigt eindrücklich, wie die Vergangenheit war. Das Prinzip Hoffnung, wie die Befürworter der Begrenzungsinitiative suggerieren, ist (zu) wenig, um das Erreichte aufs Spiel zu setzen. Die Handels-, Bildungs- und Reisefreiheiten sind auch künftigen Generationen zu ermöglichen. Das alles ohne bürokratische Hindernisse, auch für eine breite Bevölkerung. Fazit: ein klares Nein zur Begrenzungsinitiative.

Erwin Müller, Hünenberg

Von 2007 bis 2019 betrug die Zuwanderung in die Schweiz eine Million Personen! Was bedeutet diese Zahl für uns? Der Ausländeranteil betrug 2018 in der Schweiz 25,1 Prozent. Kein Nachbarland beherbergt so viel Ausländer wie wir. Oder eine Million Zuwanderer entsprechen zusätzlich zwei Milliarden Kilowattstunden Strom. Eine Energie, welche in der Schweiz bei Spitzenlastzeiten bereits heute nicht mehr durch die eigene Stromversorgung sichergestellt werden kann. Es ist eng mit der eidgenössischen Energiesicherheit und nach dem Abschalten von weiteren Kernkraftwerken noch enger. Eine Zehn-Millionen-Personen-Schweiz wird dadurch noch abhängiger von den deutschen Kohlekraftwerken und den französischen Atomkraftwerken sein. Unsere Wirtschaft wird in die Knie gehen, weil keine Energie mehr vorhanden ist zum Herstellen von Produkten. Die Schweiz wird noch abhängiger vom Ausland sein. Coronazeiten haben uns vor Augen geführt, wenn es darauf ankommt, hilft uns niemand aus der EU. Warenlieferungen in die Schweiz werden blockiert. Wie wird es mit der Lieferung von ausländischem Strom sein? Eines ist sicher, jeder ist sich selbst der Nächste. Wir wissen alle, dass die Masseneinwanderungsinitiative nicht umgesetzt worden ist und damit die Bundesverfassung verletzt wird. Die Begrenzungsinitiative soll die Zuwanderung nicht stoppen, sondern wir wollen diese selber in unserem Land steuern, wie es in der Bundesverfassung steht. Ja zur Begrenzungsinitiative, «damit wir uns nicht selber den Stecker ziehen und uns das Licht ausgeht»!

Rainer Suter, SVP-Kantonsrat, Cham

Unsere Plakate zur Begrenzungsinitiative sind alles andere als provokativ. Trotzdem werden sie im ganzen Kanton Zug geschändet, zu Boden gerissen oder gestohlen. Ein Armutszeugnis für die Gegner der Begrenzungsinitiative, welche immer betonen, wie anständig sie seien und wie unanständig die SVP sei. Es ist wohl ihr Ausdruck der Verzweiflung, weil sie mit Argumenten nicht punkten können. Auch ihre Angstmacherei greift nicht, es geht nicht um einen Zuwanderungsstopp, es geht darum, die Zuwanderung selber zu regeln, indem sie mit der EU neu verhandelt wird. Wer dem nicht zustimmen kann, sägt an seinem eigenen Ast. Über 50-jährige Arbeitnehmer zum Beispiel (und da gehören auch die Ausländer dazu) werden immer öfters durch jüngere und günstigere Arbeitskräfte aus der EU ersetzt, der Lohndruck steigt genauso wie die Mieten und Immobilienpreise. Zum Glück sind wir noch kein Mitglied der EU und können, wenn wir denn wollen, unsere Zuwanderungspolitik selber bestimmen. Deshalb Ja zur Begrenzungsinitiative.

Thomas Werner, SVP-Kantonsrat, Vizepräsident SVP Kanton Zug, Unterägeri

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, wollen Sie ein ungebremstes Wachstum in allen Richtungen? Wohnungsbau, neue Quartiere, neue Schulen, Strassen und Ausbau des öffentlichen Verkehrs und Grünflächen hingeben für die zusätzliche Infrastruktur. Wir leben in einer unsicheren Zeit, von Kriegen in unmittelbarer Umgebung, Coronapandemie, Jugendarbeitslosigkeit und die über 50-jährigen gut ausgebildeten Schweizerinnen und Schweizer finden keine Arbeit mehr, weil sie zu teuer sind. Man holt lieber billigere aus dem nahen Ausland, und sind sie einmal hier und werden arbeitslos, sind sie automatisch in unserem Sozialsystem. Die Gemeinden können jetzt schon die Lasten nicht mehr tragen. Es gibt kein Land auf dieser Welt, wo Leute einfach so einwandern können, aber wir haben ja mit der EU dieses Personenfreizügigkeitsabkommen, das uns vorschreibt, dass jede und jeder kommen kann, um Arbeit zu suchen, und am Zoll darf niemand kontrolliert werden. So wird immer ein Teil krimineller Personen unser Land ausnützen und uns heimsuchen. Zechpreller, Einbrecher, Drogenhändler, Menschenhandel, Wirtschaftskriminelle und sonstiges kriminelles Gesindel: Wir bereiten allen den Boden für eine unsichere Zukunft und Prosperität in unserem Land. Wollen wir das weiter zulassen und uns von der EU zukünftig vorschreiben lassen, wer zu uns als Gast kommt, oder wieder selbst entscheiden? Dass das ganze System bei einer Annahme der Initiative zusammenbricht, ist ein Märchen und eine Angstmacherei. Nein, wir sind ein wichtiger Handelspartner und die EU wird sich zweimal überlegen, alle Verträge zu kündigen, und sonst haben wir auch wichtige Verträge, die für die Zusammenarbeit in Europa wichtig sind. Nehmen wir die Luftfahrt, das Verkehrsabkommen und all die Grenzgänger der EU. Wir brauchen ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die haben wir schon immer gebraucht, wir haben sie geholt und auch bekommen, aber wir haben bestimmt und kein anderes Land auf dieser Welt. Es ist eine Frage von wie viel und wer. Wir haben schon jetzt die halbe Schweiz an ausländische Oligarchen verscherbelt, soll das so weitergehen? Hat unsere Jugend in Zukunft noch eine Perspektive mit dieser falschen Politik? Die Bäume wachsen bekanntlich nicht in den Himmel, darum stimmen Sie der Begrenzungsinitiative mit einem klaren Ja zu. Ich danke Ihnen für Ihre Stimme.

Manfred Pircher, Gemeinderat der Stadt Zug SVP, Zug