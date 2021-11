Sicherheit Bei Mobilfunkausfall oder Naturkatastrophe: Zuger Gemeinden definieren 28 Notfalltreffpunkte Ab dem 1. Dezember 2021 sind die Notfalltreffpunkte im ganzen Kanton bei Bedarf betriebsbereit. Sie sollen zum Einsatz kommen, wenn die üblichen Kommunikationswege lahm liegen. Vanessa Varisco 17.11.2021, 15.50 Uhr

Stromausfall, Mobilnetzzusammenbruch oder Naturkatastrophe: In all diesen Fällen fällt ein Grossteil der Kommunikationsmöglichkeiten weg. Liegt das Mobilnetz lahm, gibt es auch kein Durchkommen mehr zu den Notfalldiensten wie beispielsweise der Polizei. Was dann? Im Kanton Zug hat man zu diesem Zweck in jeder Gemeinde Notfallpunkte definiert, die in einer Krise aufgebaut werden. Sicherheitsdirektor Beat Villiger erläutert: «Sie dienen als erste Anlaufstellen für die Einwohnerinnen und Einwohner einer Gemeinde oder eines Stadtquartiers.»

Hier erhalten sie Informationen zur aktuellen Situation, können Hilfe suchen und Angehörige finden. Darüber informierten gestern Vertreter der Sicherheitsdirektion gemeinsam mit Baarer Behörden. Denn in dieser Gemeinde wurde zu Demonstrationszwecken ein solcher Treffpunkt eingerichtet. Die Treffpunkte können auch als Abgabestellen für Trinkwasser oder zur Deckung anderer Grundbedürfnisse genutzt werden. Im Fall einer bevorstehenden Evakuierung dienen sie als Sammelpunkt für denjenigen Teil der Bevölkerung, der sich nicht eigenständig aus der Gefahrenzone begeben kann.

Zusammenarbeit mit dem Bund Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) entwickelte das Konzept der Notfalltreffpunkte gemeinsam mit den Kantonen für die ganze Schweiz. Die Stabsstelle Notorganisation setzte gemäss Medienmitteilung des Kantons das adaptierte Konzept für den Kanton Zug zusammen mit den elf Gemeinden um. Die Gemeinden wählten die geeigneten Standorte und sind für den Betrieb und die Information der Bevölkerung verantwortlich. Der Kanton definierte die Einsatzrichtlinien und stellte den Gemeinden das Material für die Notfalltreffpunkte zur Verfügung. (vv)

Die Notfalltreffpunkte in Baar. Bild: PD

Mit einigen Schildern ist der Weg dorthin markiert. Strom kann mittels eines Notstromaggregats hergestellt werden, mittels spezieller Telefone kann auch Kontakt zur Zuger Polizei hergestellt werden, auch für eine Lichtquelle und ein Erste-Hilfe-Set ist gesorgt. «Das Material wird bei der Feuerwehr gelagert. Jene wird in den ersten drei vier Stunden vor Ort sein. Dann übernehmen entweder der Zivildienst oder gemeindliche Mitarbeiter», erklärt Beat Huber, Baarer Feuerwehrkommandant.

Massgebend für Einrichtung ist, wie gut Kommunikation noch läuft

Ob ein Notfalltreffpunkt eingerichtet wird, entscheidet je nachdem entweder die betroffene Gemeinde oder in einem übergreifenden Krisenfall die kantonale Stabsstelle Notorganisation. «Die Schwierigkeit im Einzelfall wird darin liegen, zu entscheiden, ob die Anlaufstelle eingerichtet wird oder nicht. Massgebend dafür ist vor allem, wie gut die Kommunikation im jeweiligen Fall noch funktioniert», erörtert Urs Marti, Chef Kantonaler Führungsstab. Bei einem Stromausfall wie am Montagabend in Steinhausen würde man beispielsweise keinen aufbauen. Bei einem Ausfall der Notrufnummern, wie das im Sommer in einigen Kantonen der Fall war, würde man auf diese Option zurückgreifen.

Das sind die Standorte in den Gemeinden Zug: Schulhaus Oberwil, Feuerwehrdepot Zugerberg, Schulhaus Burgbach, Schulhaus Loreto, Schulhaus Guthirt, Musikschule Neustadt, Schulhaus Herti, Schulhaus Riedmatt

Oberägeri: Einwohnergemeinde Oberägeri, Schulhaus Morgarten, Mehrzweckgebäude Alosen

Unterägeri: Ägerihalle

Menzingen: Zentrum Schützenmatt

Baar: Gemeindeverwaltung Baar, Feuerwehrdepot Winzrüti, Schulhaus Inwil, Schulhaus Wiesental

Cham: Einwohnergemeinde, Schulhaus Hagendorn

Hünenberg: Saal «Heinrich von Hünenberg», Schulhaus Eichmatt

Steinhausen: Gemeindesaal, Schulhaus Feldheim

Risch: Gemeindeverwaltung, Schulhaus Risch, Feuerwehrgebäude

Walchwil: Turnhalle Oeltrotte

Neuheim Schulhaus Dorf I

Die Vertreter der Gemeinde Baar, in der als Beispiel ein Notfallpunkt eingerichtet wurde, sind überzeugt, dass die Anlaufstellen wichtig seien, um Panik zu verhindern, wie Gemeinderat Zari Dzaferi bekräftigt. «Die Notfalltreffpunkte schliessen damit eine wichtige Lücke im Kontakt zwischen der Bevölkerung und den Behörden im Ereignisfall», ist er überzeugt. Sicherheitsdirektor Villiger fügt mit dem Verweis auf die prekäre Lage im Sommer in Deutschland an: «Im Kanton Zug können wir uns sicher fühlen, aber unerwartete Grossereignisse, die den Alltag auf den Kopf stellen, sind auch bei uns möglich. Deshalb ist es wichtig, gut vorbereitet zu sein.»

Die Bevölkerung wird im November informiert

Die Notfalltreffpunkte (orange Markierungen) in der Stadt Zug. Bild: PD

Die Stadt Zug ist Vorreiter, so hat sie die Notfalltreffpunkte nämlich bereits letzten Sommer umgesetzt. In der Gemeinde wurden mit acht Treffpunkten am meisten Standorte definiert. Die restlichen Gemeinden im Kanton Zug schalten Infoflyer zu den Notfalltreffpunkten auf ihren Websites auf und verteilen sie in alle Haushaltungen. Diese Merkblätter geben darüber Auskunft, wo sich die Anlaufstellen im Ereignisfall in der Stadt oder Gemeinde befinden und wie man sich bei Alarmierungen, längeren Stromausfällen und Evakuationen verhalten soll. Sie enthalten auch Ratschläge für die individuelle Vorsorge, zum Beispiel eine Liste für den Notvorrat.