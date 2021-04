Sicherheit Die Zuger Polizei passt ihre Kommandostruktur an Neu gibt es sechs statt vier Abteilungen. Um den aktuellen Herausforderungen noch besser begegnen zu können, werden neue Dienste geschaffen. 01.04.2021, 11.56 Uhr

(rh) Nach seiner Wahl zum Kommandanten per Anfang 2019 hat Thomas Armbruster in Absprache mit Sicherheitsdirektor Beat Villiger entschieden, die Zuger Polizei einer fundierten Organisationsüberprüfung zu unterziehen. Im Verlauf dieses Prozesses wurden die heutigen Tätigkeiten der Zuger Polizei kritisch beleuchtet, auch im Hinblick auf ihre Wirkung für die Kernaufgaben Prävention, Intervention und Strafverfolgung (Repression). Dieser Prozess, der von der Sicherheitsdirektion eng begleitet wurde, dauerte rund ein Jahr, wie es in einer Medienmitteilung der Zuger Polizei heisst.