Ist die Zuger Polizei am Anschlag? Daten legen diesen Schluss nahe Im Kanton Zug sind die Neueingänge bei der Strafverfolgung seit 2017 rückläufig. Trotz wachsender Bevölkerung und Wirtschaft. Ein Hinweis auf eine Überlastung der Polizei? Diese sagt Nein, der Verband Zuger Polizei sieht es anders. Zoe Gwerder 15.07.2022, 11.30 Uhr

Vor sechs Jahren war der Höhepunkt: In einem Jahr sind bei der Staatsanwaltschaft über 10’500 neue Strafverfahren eröffnet worden – die sogenannten Neueingänge. Ein Teil wurde zur Anklage gebracht, der Rest als Strafbefehle abgehandelt oder eingestellt. Seither zeigt die Kurve der Neueingänge nach unten. Innert zweier Jahre – also noch vor der Coronapandemie – sank sie um rund 1000 Fälle pro Jahr. 2020 und 2021 ging die Anzahl jährlicher Neueingänge gar um 1500 zurück. So weist es der Rechenschaftsbericht des Zuger Obergerichts aus.

Während die Zahlen über den Zeitraum der Pandemie auch mit dem Ausnahmezustand erklärt werden können, sprechen die Zahlen vor der Pandemie eine deutliche Sprache: Rückgang. Doch was ist der Grund für den Knick?

Die Einführung der Ordnungsbussen neben der Strasse – also für kleinere Vergehen wie Littering, Lärm oder Betteln – sind keine Erklärung. Diese traten erstmals im Oktober 2013 in Kraft, vier Jahre vor dem Höhepunkt bei den Neueingängen der Strafverfolgung.

Die Rolle der Polizei

Dies lässt den Fokus auf die Polizei schwenken. Sie, die für das Erfassen der Delikte und deren Weitergabe an die Staatsanwaltschaft verantwortlich ist. Hat sie inzwischen weniger Kapazität, um allen Delikten nachzugehen und Kontrollen durchzuführen?

Tatsächlich zeigen die Zahlen der Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten, dass die Anzahl Polizistinnen und Polizisten im Kanton Zug nach einem Höchststand 2016 zurückging.

Zwar wurde das Zuger Korps zwischenzeitlich wieder aufgestockt. Der Bestand 2022 von 251 Polizistinnen und Polizisten entspricht allerdings jenem von 2016 – hat sich also nur erholt und nicht erhöht, während im selben Zeitraum der Kanton Zug um rund 8000 Personen angewachsen ist und sich zusätzlich rund 8000 neue Firmen im Handelsregister eintragen liessen.

Entsprechend im Sinkflug ist auch die Anzahl Polizistinnen und Polizisten gemessen an der Bevölkerung – die wirtschaftliche Entwicklung nicht einberechnet. Aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen erreichte diese Kennzahl ihren Höhepunkt im Kanton Zug bereits 2015, als hochgerechnet auf 100'000 Einwohnende 213 Polizistinnen und Polizisten kamen.

Dieser Stand konnte bis heute nicht mehr erreicht werden. Er liegt 2022 gemäss der Polizeikommandanten-Konferenz bei rund 195. Im Jargon der Polizei ist dies eine Polizeidichte von 1/514: Auf eine Polizistin gibt es im Kanton Zug 514 Einwohner. Das Schweizer Mittel liegt bei 1/447.

Werden Polizeidichte und die Neueingänge auf einen Nenner gebracht, wird ersichtlich, dass die Anzahl Neueingänge kurz nach dem Start der Abnahme der Polizeidichte zu sinken beginnt.

Die Vermutung, die sinkende Polizeidichte könnte zur Abnahme an Fällen bei der Strafverfolgung führen, erhärtet sich, wenn man die durch die Staatsanwaltschaft rechtskräftig erteilten Strafbefehle genauer anschaut. Dazu hat unsere Zeitung eine Auflistung aller ausgestellten Strafbefehle seit 2010 analysiert.

Starke Abnahme auf einzelne Punkte zurückzuführen

Diese zeigen, dass besonders jene Zuwiderhandlungen in den Jahren 2018 und 2019 rückläufig waren, welche insbesondere bei Kontrollen oder Präsenz auf der Strasse und im öffentlichen Raum gesehen und geahndet werden können. Beispielsweise das Übertreten der Höchstgeschwindigkeit, das Überfahren einer Sicherheitslinie sowie allgemeine Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz. Auch bei den Übertretungen gegen das Betäubungsmittelgesetz sind die Eingänge eher rückläufig.

Die Daten Die Anzahl der Eingänge von Strafbefehlen sind den jeweiligen Berichten des Obergerichts zu entnehmen. Für die Detailanalyse der einzelnen Vergehen sind alle Strafbefehle, die den Medien jeweils einmal im Monat als Liste zur Durchsicht vorgelegt werden, per Öffentlichkeitsgesetz erfragt worden. Die Analyse erfolgte anhand der anonymisierten Listen, aus welchen anhand der Fallnummer das Erfassungsjahr, das Vergehen sowie das Erledigungsdatum zu entnehmen ist. Zur Analyse der einzelnen Vergehen wurden Mehrfachdelikte aussortiert. Auch abweichende Schreibweisen wurden bei geringer Anzahl aussortiert, bei grösserer Anzahl zusammengeführt.

Hingegen blieb die Anzahl Strafbefehle wegen Verkehrsunfällen – Ereignisse, zu welcher die Polizei gerufen wird – auch zwischen 2018 und 2019 auf ähnlichem Niveau wie in den Jahren zuvor.

Zuger Polizei hält dagegen

Judith Aklin, Mediensprecherin der Zuger Polizei, gibt zu bedenken, dass Zahlen zu polizeilichen Einsätzen, Strafverfahren und Verfahrensabschlüssen auf Stufe Staatsanwaltschaft nur beschränkt miteinander vergleichbar seien. «Diese werden in der Statistik in unterschiedlichen Jahren erfasst.»

Bezüglich Geschwindigkeitsübertretungen sei dies nicht auf weniger Kontrollen zurückzuführen:

«Die Anzahl Messstunden sind gleich geblieben.»

Judith Aklin, Kommunikation Zuger Polizei Bild: PD

Doch trotz mehr gemessener Fahrzeuge habe es weniger Widerhandlungen gegeben. «Das Verkehrsaufkommen hat zugenommen, weshalb es zu weniger Geschwindigkeitsübertretungen kommt.» Als weiteren möglichen Grund nennt Aklin, dass die Messstandorte bekannt seien.

Tatsächlich machen die Abnahme an Anzeigen und Rapporten nach Geschwindigkeitsmessungen einen Hauptteil beim Rückgang an Neueingängen bei der Strafverfolgung aus. Wieso es aber auch bei allgemeinen Verstössen gegen das Strassenverkehrsgesetz zu weniger Strafbefehlen kam und diese auch beim Übertreten der Sicherheitslinie bereits vor der Einführung der Ordnungsbusse rückläufig waren, wird damit nicht erklärt. Dasselbe gilt auch für den Rückgang bei den Strafbefehlen betreffend das Betäubungsmittelgesetzes.

Ein Telefonat mit dem Verband Zuger Polizei festigt hingegen die Annahme, dass es der Polizei im Kanton Zug an der Front an Leuten fehlt. Präsident Pirmin Andermatt bestätigt:

«Ja, die Zuger Polizei hat aus unserer Sicht zu wenig Personal.»

Pirmin Andermatt, Präsident Verband Zuger Polizei. Bild: Lukas Schnurrenberger

Der Verband fordert 25 zusätzliche Vollzeitstellen. Es gebe Rückmeldungen von Polizistinnen und Polizisten, dass sie zu wenig Zeit hätten, um ihre Arbeit zu erledigen. Entsprechend müsse Überzeit gearbeitet werden. «Der Druck auf die einzelnen Polizeimitarbeitenden wird so irgendwann zu gross, und Ausfälle sind nicht ausgeschlossen.»

Zusätzlich sei auch der Aufwand für die Polizistinnen und Polizisten an der Front gewachsen. «Ein Ausbau bei Spezialisten im Hintergrund – wie im Cyber- und Wirtschaftsbereich – war richtig und wichtig», so Andermatt. Er bedeute aber auch Mehrarbeit für die Polizistinnen und Polizisten an der Front. «Denn diese kommen auch zum Einsatz, wenn es darum geht, zu kontrollieren, ob eine Firma ihren Sitz tatsächlich am angegebenen Standort betreibt oder wenn es zu Razzien und Personenkontrollen kommt.» Zudem sei der Aufwand, um ein Vergehen zu dokumentieren, deutlich gestiegen.

Zuständiger Regierungsrat räumt Druck auf Polizei ein

Das bestätigt auch der Zuger Sicherheitsdirektor Beat Villiger. «Die Fälle werden schwieriger, und wenn es Lücken bei der Dokumentierung gibt, kann es vor Gericht Probleme wegen mangelnder Rapportierung geben.» Auch weitere Bereiche sorgten für zusätzlichen Druck auf die Polizei. So unter anderem die Waffengesuche. Deren Anzahl habe zugenommen. «Zudem leistet die Zuger Polizei auch Einsätze in anderen Kantonen – wie beispielsweise am Weltwirtschaftsforum.»

Auch wenn es schwierig sei, beim Parlament Stellenprozente für die Front durchzubringen, habe es für dieses und letztes Jahr zusätzliche Stellen gegeben. «Wir werden das schweizerische Mittel bei der Polizeidichte nicht auf einen Schlag erreichen.» Denn im Kanton Zug werde bei der Polizei Jahr für Jahr neu eruiert, wo sich Engpässe ergeben könnten. Villiger:

«Wir müssen dort Polizeipersonal einstellen, wo Bedarf ist.»

Beat Villiger, Zuger Sicherheitsdirektor. Bild: Daniel Frischherz

Entsprechend ist der Zuger Sicherheitsdirektor überzeugt, dass der Rückgang bei den Neueingängen der Strafverfolgung sowie die eher unterdurchschnittliche Polizeidichte keine Hinweise für eine Abnahme der Sicherheit im Kanton darstellten. «Wir sind einer der am dichtesten besiedelten Kantone, und wenn man die Statistiken betrachtet, stehen wir in punkto Sicherheit trotzdem sehr gut da.»

