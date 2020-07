Sichern wir die Schweizer Sicherheit Zur Abstimmung über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge vom 27. September. 22.07.2020, 13.54 Uhr

Das Beschaffen neuer Kampfflugzeuge ist in vielen Hinsichten dringendst nötig. Die Armee schützt mit Hilfe dieser Grundausstattung den schweizerischen Luftraum in Kriegsfällen. Und in Nicht-Kriegszeiten dienen die Kampfflugzeuge als luftpolizeiliche Mittel, die Flugzeuge, die ohne Erlaubnis die Schweizer Grenze überqueren, zum Umkehren oder zum sicheren Landen zu zwingen.