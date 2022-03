Jodlerdoppelquartett Zug freut sich auf weitere Konzerte

Vereine Sie freuen sich auf weitere Konzerte Das Jodlerdoppelquartett Zug steht finanziell gut da und blickt zuversichtlich auf das kommende Vereinsjahr. 17.03.2022, 18.31 Uhr

Das Jodlerdoppelquartett Zug blickt auf ein abwechslungsreiches Jahr zurück. Aus dem Projektchor 2021 nehmen sechs Sängerinnen an den Proben teil.

Nachdem im letzten Jahr die Generalversammlung abgesagt und schriftlich abgehalten werden musste, konnten sich dieses Jahr die Ehren-, Frei- und Aktivmitglieder des Jodlerdoppelquartetts Zug am Samstag, 12. März 2022 wieder im Restaurant Rütli in Zug zu ihrer 93. Generalversammlung treffen. Vereinspräsident Ruedi Mächler konnte eine grosse Anzahl Ehren-, Frei- und Aktivmitglieder begrüssen.

Der Jahresbericht von Ruedi Mächler war kurz. Leider mussten sie nochmals auf ein Coronajahr zurückblicken. Anfang Jahr war das Singen verboten und die GV wurde schriftlich durchgeführt. Damit sie den Kontakt nicht verloren haben, trafen sie sich zweimal im Restaurant zur alten Lorze zu einem fakultativen Treffen. Leider wurden auch die Herbstauftritte (Fest der Nationen, Zuger Chornacht und die Zuger Messe) abgesagt. Das Fest der Nationen wird auf 2023 verschoben und die Zuger Chornacht auf 2022.

Nach den Sommerferien starteten die Proben unter der Leitung von Norma Widmer. Der Verein staunte, dass sich wiederum so viele für das Projekt Kirchenkonzert gemeldet haben. Anschliessend haben 22 Personen die Vorbereitungen des Kirchenkonzerts aufgenommen. Unter erschwerten Bedingungen konnte einigermassen ruhig geprobt werden. Mit Maskenpflicht und Zertifikatspflicht konnte der Lottomatch durchgeführt werden.

Ende November konnte wieder der Stand mit Raclette am Weihnachtsmarkt St.Johannes aufgestellt werden, und der Chor konnte auf dem Kirchenplatz auftreten. Schliesslich war die Gruppe am 4. Dezember sehr gut vorbereitet und konnte das Kirchenkonzert mit dem Zugerbläch Brass Quintett erfolgreich durchführen.

Zum Jahresabschluss fand eine Mitgliederversammlung im Probelokal statt. Trotz Corona konnten im Vereinsjahr 24 Treffen stattfinden (16 Proben, zwei Auftritte, fünf Anlässe und eine Versammlung) und drei fakultative Anlässe (DV ZSJV, DV EJV und DV Zuger Jodler).

Ruedi Mächler wird als Präsident gewählt

Kassier Philippe Etter konnte dieses Jahr einen guten Kassenbericht präsentieren, der mit einer Vermögenszunahme ausfällt. Noch steht das Jodlerdoppelquartett Zug finanziell gut da. Das ist nicht zuletzt der Verdienst der zirka 200 treuen Passivmitglieder und Gönner, der Sponsoren der Anlässe und der Inserenten im Konzertprogramm, die ihrer Sympathie zum Jodelgesang mit einem alljährlichen Beitrag Ausdruck geben. Dafür dankt der Verein ganz herzlich.

Als Präsident wird Ruedi Mächler mit grossem Applaus gewählt. Die bisherigen Vorstandsmitglieder, der Vizepräsident Moritz Albisser, Sekretär Othmar Lütolf und Kassier Philippe Ettermer, werden ebenfalls bestätigt. Als neue Beisitzerin wird Ursula Haupt in den Vorstand gewählt. Auch die Dirigentin Norma Widmer wird mit grossem Applaus einstimmig bestätigt.

Nach den zwei Rücktritten und zwei Austritten wurden an der Aktivenversammlung vom 15. Dezember 2021 Gaby Ulrich-Iten und Berthe Berger in die Reihen der Quartettler aufgenommen. Weiterhin dabei als Gast Jodler/Sänger ist Jerema Bulban. Aus dem Projektchor 2021 nehmen weiterhin sechs Sängerinnen an den Proben teil. Somit besteht das Jodlerdoppelquartett Zug aus elfAktivmitgliedern, einem Gastsänger, sechs Mitgliedern des Projektchors 2021 und der Dirigentin Norma Widmer. Das sind 19 Personen (acht Männer und elf Frauen).

Veranstaltungen im kommenden Vereinsjahr

Im eben begonnenen Vereinsjahr 2022 sind verschiedene Anlässe geplant. Zuerst folgt das Jahreskonzert am 21. Mai im Burgbachsaal Zug und eventuell die Teilnahme am ZSJV Jodlerfest in Andermatt sowie die Teilnahme im Zugerberg Schwingfest.

Nach den Sommerferien ist die Teilnahme an der Zuger Chornacht vom 4. September vorgesehen. Am Eidgenössischen Bettag ist eine Jodlermesse in der Zugersee Klinik Oberwil geplant. Anschliessend findet der traditionelle Lottomatch und weitere Anlässe und Auftritte, die auf das ganze Jahr verteilt sind, statt. Geplant ist auch wieder ein Kirchenkonzert Anfang Dezember. Nach einer Stunde konnte Präsident Ruedi Mächler die diesjährige Generalversammlung schliessen.

Anschliessend folgte der gemütliche Teil der GV, zu dem auch die Jodlerfrauen beziehungsweise -mannen und einige Jodlerfreunde eingeladen waren.

Für das Jodlerdoppelquartett: Othmar Lütolf

Vereine & Verbände: So funktioniert’s

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.



Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch.



Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word- Dokuments.



Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.