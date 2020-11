Sie haben sich über ein Jahr lang nicht gesehen: Kaffee vereint dieses Zuger Ehepaar Gisela und Thomas Schwegler produzieren nachhaltigen Kaffee. Die Produkte des Zuger Start-ups sind gefragt. Ein Grund zum Feiern, wäre da nicht der Umstand, dass sich das Ehepaar seit über einem Jahr nicht sehen kann. Dominik Buholzer 11.11.2020, 05.00 Uhr

Thomas Schwegler zählt die Wochen und Monate schon gar nicht mehr. Vor über einem Jahr hat er seine Frau das letzte Mal in die Arme geschlossen. Seither führen sie eine Ehe auf Distanz – unfreiwillig. Eigentlich wäre unlängst ein Wiedersehen angestanden, doch die Coronakrise machte den Plänen der beiden einen Strich durch die Rechnung. Davon lassen sich Gisela und Thomas Schwegler nicht unterkriegen. «Unsere Vision kittet uns zusammen», sagt er.

Thomas und Gisela Schwegler mit Kaffeesäcken von Tropical Mountains Coffee. Bild: PD

Die Vision hat einen Namen: Tropical Mountains Coffee. Das Start-up aus Zug hat sich der Produktion von nachhaltigem Kaffee verschrieben. Das Projekt bringt es mit sich, dass Gisela (35) und Thomas Schwegler (46) sich auch in normalen Zeiten wochenlang nicht sehen. Während sie in Peru den Betrieb auf der Kaffeefarm leitet, hier ein Bild von der Anbaufläche,

organisiert er von Zug aus Verkauf und Vertrieb. Zweimal jährlich reist Thomas Schwegler für mehrere Wochen nach Peru, zwischendurch besucht ihn seine Frau in der Schweiz. Mit dem Ausbruch der Coronakrise war dies auf einmal nicht mehr möglich. «Der Kaffee vereint uns immer wieder», sagt er.

Umsatz stieg auch in der Krise

2014 hat das peruanisch-schweizerische Ehepaar sein Abenteuer gestartet. Die ersten drei Jahre quasi hobbymässig, bevor die beiden dann 2017 ganz auf die Karte Kaffee gesetzt haben. Mittlerweile geht die Saat auch in wirtschaftlicher Sicht auf. 2020 entwickelt sich zu einem ausgezeichneten Jahr: Der Umsatz liegt deutlich über jenem des Vorjahres. Der Direktverkauf entwickelt sich erfreulich. Erfolge gibt es aber auch bei der Zusammenarbeit mit Grossisten zu verzeichnen. Coop hat die Produkte des Zuger Start-ups in sein Sortiment aufgenommen. «Wir verdienen erstmals richtig Geld. Zwar werden wir davon nicht reich, aber wir müssen uns nicht mehr Gedanken machen, wie wir die Rechnungen bezahlen sollen», betont Thomas Schwegler. Wachsen in Krisenzeiten, dies muss man erst einmal können.

Kaffee von Tropical Mountains Bild: PD

Doch der Erfolg von Tropical Mountains Coffee kommt nicht von ungefähr. Das Erfolgsrezept heisst: Nachhaltigkeit und viel Leidenschaft für ein qualitativ hochstehendes Produkt. Der Kaffee von Tropical Mountains wird nicht nur biologisch angebaut, sondern auch die Verpackung ist biologisch abbaubar. Selbst die Nespresso kompatiblen Kapseln sind umweltverträglich. Sie sind aus Lignin produziert, einem natürlichen Rohstoff, den man auch den «Leim der Bäume» nennt. Zudem haben Gisela und Thomas Schwegler in den vergangenen Jahren viel Zeit und Geld ins Design ihrer Produkte gesteckt und schon früh breit diversifiziert. Kunden sind nicht nur Hotels und Restaurants, auch das Geschäft mit den Privatkunden stellt einen wichtigen Pfeiler dar.

975 Tassen Kaffee trinken Schweizer pro Jahr

Dies macht sich jetzt bezahlt. «Das grosse Geld verdient sich sicher leichter anderswo, aber so allmählich können wir die Früchte unserer jahrelangen Arbeit mit vielen Entbehrungen ernten», sagt Thomas Schwegler. Dies ist nicht selbstverständlich, denn das Marktumfeld ist rau. Die Schweiz ist zwar ein äusserst lukratives Land für Kaffeeproduzenten. Der Konsum ist hierzulande so hoch wie nur noch in wenigen anderen Ländern. Laut dem Branchenverband Cafetier Suisse haben die Schweizerinnen und Schweizer im Jahr 2018 im Durchschnitt 975 Tassen Kaffee pro Jahr getrunken.

Noch imposanter ist die Zahl der Wertschöpfung in der Schweiz: Die Kaffeebranche erwirtschaftet mit Handel, Vertrieb und Produktion rund 4,9 Milliarden Franken jährlich oder einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Doch weil die Schweiz so attraktiv ist, herrscht ein grosser Verdrängungskampf. Und global leidet der Markt in den vergangenen Jahren unter sinkenden Preisen. Der Börsenpreis der Aarabica-Bohne – sie macht rund 60 Prozent des Weltmarktes aus – lag phasenweise so tief wie die letzten 14 Jahre nicht.

Durchzogen sind auch die Aussichten. Zwar erwarten Experten, dass sich die Nachfrage nach Kaffee in den nächsten 30 Jahren verdoppeln wird, weil in den asiatischen Ländern die Lust auf die schwarze Brühe an Beliebtheit gewinnt. Andererseits setzt der Klimawandel den Anbaugebieten zu, was negative Auswirkungen auf die Ernte hat.

Wer in diesem Business also überleben will, muss gut sein. Und sich spezialisieren. Dies hat sich Thomas Schwegler verinnerlicht: «Uns war klar, dass wir nur Erfolg haben, wenn wir etwas anderes bieten als der Mainstream.»

Kaffee aus nachhaltiger Produktion könnte sich da als Wettbewerbsvorteil erweisen. Zumindest hoffen dies Gisela und Thomas Schwegler. Die Rückmeldungen und die wachsende Zahl an Kundinnen und Kunden bestärken sie in ihre Auffassung. Auch der Branchenverband Cafetier Suisse stellt einen Wandel fest. «Die soziale wie ökologische Komponente des Kaffees ist vielen Konsumentinnen und Konsumenten ein zunehmendes Anliegen und erfährt deshalb auch im Kaffeemarkt Schweiz verstärkte Beachtung», schreibt er in seinem jüngsten Bericht. Deshalb wollen Gisela und Thomas Schwegler noch einen Schritt weiter gehen. Als Nächstes streben sie eine CO2-neutrale Produktion ihrer kompostierbaren Kapseln an. Doch davor wollen sich die beiden vor allem wieder einmal sehen.

Hinweis: Weitere Informationen gibt es auf www.tropicalmountains.com.