Serie Neu in Zug: Familie Ranjith und ihre Liebe zur Schweizer Natur Vor knapp eineinhalb Jahren ist die Familie Ranjith von Südindien nach Cham gezogen. Sie erzählen, was sie an der Schweiz und am Kanton Zug schätzen und was wichtig ist, um in einem neuen Land schnell Fuss zu fassen. Andreas Faessler 28.10.2020, 05.00 Uhr

Fühlen sich in ihrem neuen Zuhause in Cham sehr wohl: Familienvater Ranjith, seine Frau Sumi, die Kinder Abhinav und Aaradhya mit Familienhund Hachi. Bild: Christian H. Hildebrand (19.Oktober 2020)

Hachi ist ganz aufgeregt und trippelt kläffend am Treppenende. Er will unbedingt sehen, wer da kommt. Der aufgeweckte Shih Tzu Hund gehört zur Familie Ranjith. «Er liebt Besuch», sagt sein Herrchen lachend. Vor eineinhalb Jahren ist der 35-jährige Familienvater mit seiner Frau, den zwei Kindern und dem Hund aus dem südindischen Bundesstaat Kerala in die Schweiz nach Cham gezogen. Er arbeitet als Global Treasury Manager bei einer international operierenden Freight Forwarding Company aus Kuwait, deren Schweizer Headquarters in Baar ansässig ist.

«Ab 2016 war ich jährlich einmal in der Schweiz auf Geschäftsreise», sagt Ranjith. Besondere Erinnerungen hat er an seinen ersten Besuch im Januar 2016: «Da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Schnee gesehen. Es war fantastisch!» Schliesslich erhielt der Inder die Gelegenheit, von der Firmenniederlassung in Chennai an diejenige in Baar zu wechseln und hier eine fixe Vollzeitstelle anzutreten. Die Familie entschied sich zum Umzug. Es sei aber alles andere als einfach gewesen, im Kanton Zug eine Wohnung für eine vierköpfige Familie zu finden. «Es ist ein grosses Glück, dass wir diese hier an der Hünenbergerstrasse erhalten haben.»

Das Wohl der Kinder hat grosse Priorität

Das Paar hat sich von Anfang an wie zu Hause gefühlt in der neuen Umgebung. Den dörflichen und gleichzeitig urbanen Charakter von Zug respektive Cham empfinden sie als sehr angenehm. Ein wichtiger Punkt ist für sie das Aufwachsen ihrer beiden Kinder Der Familienvater sagt:

«Wir können sehen, wie unsere Kinder hier auf sämtlichen Ebenen aufwachsen»

Dabei hebt er hervor, dass sich die Kinder hier nicht nur auf Bildung konzentrieren müssen, sondern auch auf andere wichtige Aspekte einer erfüllten Kindheit. An dieser Stelle möchte der 8-jährige Sohn Abhinav aber betont haben, dass er es liebe, in die Schule zu gehen. Der Drittklässler versteht und spricht Deutsch bereits sehr gut. «Was ich mal werden will, weiss ich noch nicht», antwortet der aufgeweckte Bub auf die Frage nach einem Berufswunsch. Auch seine zwei Jahre jüngere Schwester Aaradhya fühlt sich wohl an ihrem neuen Wohnort. Seit diesem Sommer geht sie in die erste Klasse.

«Das Leben hier ist für uns allgemein entspannter, und wir geniessen als Familie mehr gemeinsame ‹quality time›», sagt Ranjiths 34-jährige Frau Sumi. Und ihre Zeit in der Schweiz habe bereits viele Veränderungen gebracht. «Wir haben alle schwimmen gelernt – und lieben Käse», sagt sie und lacht. Sie nimmt regelmässig Deutschunterricht, kocht leidenschaftlich gerne und hat im Sinn, ihre vorige Tätigkeit in Indien als Tanzlehrerin in der Schweiz wiederaufzunehmen. Kulturvermittlung gewissermassen.

Kreativität ist ihr gegeben: An den Wänden hängen selbst gemalte Ölbilder, die Schweizer Ansichten zeigen. Sumi wie auch ihr Mann lieben die Landschaften hier und die Natur. «Man ist immer und überall gleich mitten im Grünen. Das ist wunderbar», schwärmen sie. Wann immer es die Zeit zulässt, unternimmt die Familie gemeinsame Ausflüge. «In unserer indischen Heimat gehört der wöchentliche Kinobesuch zu den wichtigsten Freizeitgestaltungen. Das wird hier in der Schweiz durch die herrliche Natur ersetzt.»

Freizeitaktivitäten und Kontakte pflegen

Geselligkeit, sprich einen Bekannten- und Freundeskreis aufzubauen, ist der Familie ein grosses Anliegen. «Und das klappt sehr gut», sagt Ranjith. «Wir haben eine Familiengruppe, die wir jeden Tag treffen. Dadurch fühlen wir uns wie zu Hause.» Sie haben sich auch einer Cricketgruppe angeschlossen und mit Freunden eine Radsportgruppe gegründet. Freizeitaktivitäten sind für sie alle sehr wichtig.

Für Ranjiths Familie ist klar: Sie möchten in der Schweiz bleiben und Fuss fassen. Eines der nächsten Ziele des Vaters ist es, wie seine Frau ebenfalls Deutsch zu lernen. «Wenn man in ein neues Land zieht, ist es fundamental, dessen Sprache zu sprechen», sagt er bestimmt. «Und man soll das Land erkunden, offen sein für dessen Natur und sie geniessen. So fühlt man sich am neuen Ort sehr schnell wohl.»

Hinweis

In der Serie «Neu in Zug» porträtiert die «Zuger Zeitung» Expats und Neuzuzüger. Die Kontakte hat uns Sandra Herzog, Gründerin der Meet-up-Gruppe «Meeting new friends in Zug», vermittelt.