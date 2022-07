Hünenberg/Root Diese Zugerin und ihr Partner sagen dem Plastikgüsel den Kampf an Mit einem neuen Onlineshop wollen Micheline Müller und Luca Stephan etwas gegen Plastikverbrauch tun. Laura Sibold 25.07.2022, 05.00 Uhr

Micheline Müller und Luca Stephan.

86 Millionen Tonnen Plastik schwimmen laut WWF Schweiz bereits in unseren Ozeanen. Jede Minute gelangt die Menge eines weiteren Lastwagens voller Plastikabfall in die Meere. Was tun dagegen? Diese Frage haben sich auch Micheline Müller aus Hünenberg und ihr Partner Luca Stephan gestellt. «Die naheliegendste Lösung ist es, unseren Plastikverbrauch zu reduzieren», betont Müller.

«Denn es kann doch nicht sein, dass wir von dieser Problematik wissen und nichts dagegen unternehmen.»

Das Paar ist vor zwei Jahren zusammengezogen und hat festgestellt, dass im Haushalt besonders viel Kunststoffabfall anfällt: Verpackungen, Shampooflaschen, Putzmittel – vieles liesse sich vermeiden. Müller und Stephan begannen, umweltfreundlichere Alternativen zu suchen und auszuprobieren. Die Hünenbergerin, die mit ihrem Partner in Root wohnt, resümiert:

«Schnell merkten wir, dass es bereits viele nachhaltige Produkte auf dem Markt gibt. Doch oft lässt die Qualität zu wünschen übrig und die Suche ist aufwendig.»

Nachhaltigkeit per Abonnement

Das brachte die Juristin und den Projektleiter in der Elektrobranche auf eine Idee: In einem Onlineshop wollen sie plastikfreie Haushaltsprodukte anbieten, die sich Kundinnen und Kunden dann per Abonnement nach Hause liefern lassen können. Die Produktpalette reicht von Zahnpasta über Shampoo bis zu Putzmitteln und WC-Papier und soll plastikfrei, vegan und frei von Schadstoffen sein. Alle angebotenen Produkte von Firmen hätten sie selbst getestet, betont Luca Stephan.

Aber ist ein Abomodell heute noch der richtige Weg, wo sich doch viele Leute nicht mehr verpflichten wollen? Micheline Müller findet, ja: «In der heutigen stressigen Welt bieten wir einen einfachen Weg, auf einen nachhaltigeren Haushalt umzustellen, ohne dafür viel Zeit investieren zu müssen.»

Ihr Partner Luca Stephan drückt es drastischer aus: «Viele Menschen sind zu faul, lange nach guten Produkten zu suchen, obwohl ihnen die Umwelt eigentlich am Herzen liegt. Da können wir Abhilfe schaffen.»

Mikroplastik bedroht die Umwelt

Mit dem Onlineshop wollen die beiden Mittzwanziger auch für eine weitere Problematik sensibilisieren. «Kaum jemand würde eine PET-Getränkeflasche einfach so in die Natur werfen. Doch mit vielen Dusch- und Waschmitteln machen wir eigentlich genau das – und zwar täglich», sagt Luca Stephan.

In gewissen Haushalts- und Kosmetikprodukten ist Mikroplastik enthalten, das über das Abwasser in Gewässer und Böden gelangt. «Mit diesen Produkten bedrohen wir unsere Natur, obwohl es mittlerweile gute Alternativprodukte gäbe, die weitaus umweltfreundlicher sind», ergänzt Müller.

Das Paar hat auf der Onlineplattform «wemakeit.com» ein Crowdfunding gestartet, um seine Projektidee zu verwirklichen. Über die Hälfte der gewünschten 22500 Franken sind schon beisammen, noch bis am 17. August kann man das Start-up mit einem finanziellen Beitrag unterstützen.

«Damit wollen wir auch herausfinden, ob überhaupt eine Nachfrage nach unserem Onlineshop besteht»,

erklärt Stephan. Sollte das Geld zusammenkommen, will das Paar Experten hinzuziehen und sein Start-up gründen. Läuft alles nach Plan, soll ihr Onlineshop namens «Maloa» Anfang 2023 aufgeschaltet werden - und so der Kunststoffflut entgegenwirken.

Weiter Informationen unter www.maloa.ch