Sie wirken ohne grossen Aufhebens Die Stadt hat drei Persönlichkeiten geehrt, die sich für Zug starkmachen. 11.12.2019, 15.30 Uhr

Die Stadträte André Wicki und Karl Kobelt übergeben Oskar Rickenbacher, Monica Vanoli-Straub und Stefan Chiovelli die Lebkuchen (von links). Bild: Zoe Gwerder (Zug, 11. Dezember 2019)

(zg) Der Zuger Stadtrat hat an der traditionellen Lebkuchenfeier drei Personen geehrt. Der Zuger Oskar Rickenbacher ist vor allem für seine umfangreiche und einzigartige Postkartensammlung mit Motiven über Zug bekannt, wie die Stadt mitteilt. «Aber auch sein Engagement für sorgfältig und bis ins Detail recherchierte Ereignisse in der Vergangenheit zeichnen ihn aus». Seine Erkenntnisse bringt Rickenbacher mit Vorträgen und Veranstaltungen unter die Leute. «Seine Zuger Dokumentationen in Wort und Bild sind von dauerndem Wert», so Stadtpräsident Karl Kobelt.