Siegerprojekt für den Umbau des Theilerhauses in Zug steht fest Das Theilerhaus an der Hofstrasse 13 soll umgebaut und in Stand gesetzt werden. Nun wurde das Generalplanerteam bestimmt. 23.04.2020, 09.38 Uhr

So soll das Theilerhaus dereinst aussehen. Bild: Baudirektion /PD

(mua) Das sogenannte Generalplanerwahlverfahren für die Vergabe der Projektierung, der Ausschreibung und der Realisierung für die Instandsetzung und den Umbau des Theilerhauses an der Hofstrasse in Zug ist beendet. Aus dem öffentlich ausgeschriebenen, selektiven Verfahren ist der Projektvorschlag «Estrade» als Sieger hervorgegangen. Es werde den betrieblichen Anforderungen am besten gerecht und löse die Aufgabe mit präzisen und intelligenten Eingriffen, schreibt die Baudirektion in einer Mitteilung. Im Umgang mit dem denkmalgeschützten Gebäude zeichnet sich das Projekt der Arge CST Architekten AG und Eggenspieler Architekten AG aus Zug durch einen gelassenen und respektvollen Umgang aus.