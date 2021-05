Kanton Zug Silent Concerts und Piratenschiffe: Was sich Zuger Badis für den Sommer haben einfallen lassen In der diesjährigen Badisaison gibt es viel Neues zu entdecken. Ein Augenschein in den Strandbädern Hünenberg, Unterägeri und Zug. Linda Leuenberger 17.05.2021, 05.00 Uhr

Der Spielplatz im Lido ist neu gestaltet – inklusive Piratenschiff. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri 14. Mai 2021)

«In Zürich gibt es das schon, aber ich glaube, ich bin eine der ersten, die so etwas nach Zug bringen», sagt Ella Vogt, Pächterin des Strandbads Hünenberg, und meint damit «Silent Concerts», «Silent Comedy» und «Silent Discos», die sie für die kürzlich gestartete Badisaison plant.

Am letzten Maiwochenende stehen die drei Ersten dieser Events auf dem Programm: Zwei Livekonzerte und ein Comedy-Abend. Für ein Zehnernötli können die Gäste Kopfhörer mieten und sich irgendwo im Strandbad niederlassen. Die Klänge gelangen von der Bühne direkt in die Ohren, die Entfernung ist dabei egal. Vogt:

«So lässt sich eine Menschentraube vor der Bühne vermeiden und trotzdem ein Konzertgefühl vermitteln.»

Am 28. Mai tritt Argyle Singh auf, ein Singer-Songwriter aus Schottland, der in der Schweiz lebt. Seine Stimme und seine Ballade «By Your Side» kennt man aus einem Coop-Werbespot von letztem Weihnachten.

Einen Tag darauf bringen Gitarre- und Ukuleleklänge sogenannten «Fresh Acoustic Pop» ins Hünenberger Strandbad. Der St.Galler Silas kreiert mit den Fusspedalen seiner Loopstation Songs vor den Augen seiner Zuhörerinnen und Zuhörer.

Durch den folgenden Abend führt das Duo Kopfsache, bestehend aus den Entertainern Patrick Galli und Rémy Pfeiffer. In Form von Sketchen verwandeln sie sich in verschiedene Figuren und durchleuchten den Schweizer Alltag.

An den Silent-Anlässen sind je 99 Besucherinnen und Besucher zugelassen. Die Anmeldung findet online statt. Die Tage hindurch ist die Gästezahl auf tausend Personen beschränkt.

Schiff Ahoi!

Etwas weiter westlich in Unterägeri stechen künftig Kinder in See. Der Spielplatz im Lido wurde neu gebaut und erscheint jetzt in Form eines Piratenschiffs. «Das ist durch und durch aus Handarbeit entstanden», sagt Erwin Blattmann, Lido-Betriebsleiter. Die lokale Zäune-Firma Anton Styger AG hat den Schiffsbug auf die Lidowiese gesetzt. Die Idee stammt von der Gemeinde.

An den beiden sonnigen Tagen am Eröffnungswochenende konnten die Kinder die Neuheit bereits austesten. «Das Schiff erfreute sich grosser Beliebtheit unter unseren kleinen Gästen», sagt Blattmann. Sowieso sei die Stimmung bei der Wiedereröffnung ausgelassen gewesen: «Fast wie in den Ferien.» Diesen Sommer dürfen sich 1250 Personen gleichzeitig im Lido aufhalten.

Bratwürste und Poké Bowls

Das Strandbad Zug am Chamer Fussweg überrascht derweil mit einem neuen Konzept, das schon am ersten Badi-Wochenende für gutes Feedback sorgte, wie Betriebsleiter Jérôme Gilg sagt. Seit März diesen Jahres ist der Freiruum-Betreiber Micha Federle Pächter des Strandbads.

«Es ist eine Mischung zwischen Selbstbedienung, Bar und Lounge», sagt Gilg. Auf der Speisekarte stehen nebst den altbekannten Badiburgern und Bratwürsten auch Poké Bowls, Sri Lankische Currys und asiatische Salate. In einem mobilen Holzofen werden Pizzen gebacken. Im Hintergrund läuft Chillout-Musik. Gilg:

«Wir wollen unseren Gästen eine Wohlfühloase bieten, damit sie sich wie in den Ferien fühlen.»

Eine Gäste-Obergrenze gibt es im Strandbad Zug nicht. «Auf der Restaurantfläche haben wir natürlich nur eine beschränkte Anzahl Sitzplätze. Aber die Liegewiesen sind öffentlicher Grund. Dort haben wir keine Weisung zur Umsetzung von Coronamassnahmen.»