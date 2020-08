Leserbrief Sinn und Gewinn am Nationalfeiertag «Musik erklang am Nationalfeiertag in allen Quartieren der Stadt Zug», Ausgabe vom 3.August 04.08.2020, 14.03 Uhr

Vielerorts in der Schweiz wurden die Feiern abgesagt. Nicht so in der Stadt Zug: Aus der Not entstand die Tugend, innert kürzester Vorbereitungszeit dezentrale Orte der Begegnung zwischen Menschen und mit Musik zu schaffen: An nicht weniger als 45Orten in der Stadt Zug – kein Quartier ging vergessen – spielten am Sommerabend des Nationalfeiertages eben so viele Formationen auf.