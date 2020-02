Leserbrief Sinnvollere Möglichkeit «Ein süsser Weltrekordversuch», Ausgabe vom 27. Januar 04.02.2020, 14.48 Uhr

Auf der Welt hungern 822 Millionen Menschen und 2 Milliarden leiden an Hunger (Stand 2019). Solche Versuche sind einfach nicht angebracht und nachvollziehbar, das ist beleidigend für Menschen, die keine Chance haben, dem Hunger zu entrinnen. Es wäre sinnvoller gewesen das 125-Jahr-Jubiläum, einfach nachhaltiger zu feiern und zu gestalten, z. B. die Bedürftigen des Kantons Zug für eine Mahlzeit im geeigneten Lokal einzuladen. Das wäre nachhaltiger gewesen und die Firma hätte wirklich Grösse und Klasse gezeigt, jedenfalls in jeder Hinsicht gerechter, als das, was am 25. Januar geboten wurde, mit Esswaren spielt man nicht oder wird die Kirschtorte nach dem Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde etwa billiger?