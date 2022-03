Skifahrer Matthias Iten aus Unterägeri blickt wieder nach vorn

Ski alpin Nach einer schwierigen Zeit blickt Matthias Iten wieder nach vorn Der 22-jährige Slalomspezialist aus Unterägeri hat sich für den Europacup-Final in dieser Woche qualifiziert. Der nächste Schritt soll bald folgen. Michael Wyss Jetzt kommentieren 14.03.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Matthias Iten präpariert seine Ski in einem eigenen Raum zu Hause in Unterägeri. Bild: Matthias Jurt (9. März 2022)

«Ich will in ein bis zwei Jahren im Weltcup starten», zeigt sich Matthias Iten selbstbewusst und voller Tatendrang. Der 22-Jährige aus Unterägeri gehört seit 2017 dem C-Kader von Swiss-Ski an. Er blickt auf eine schwierige jüngere Vergangenheit. Die Saison 2020/21 musste er nach wenigen Rennen infolge Rückenbeschwerden abbrechen. Deshalb hatte er Anfang der laufenden Saison etwas mehr Mühe, in den Rennrhythmus zu finden.

Auch eine kürzlich erlittene Corona-Erkrankung war nicht förderlich für seinen weiteren Saisonverlauf. Matthias Iten sagt:

«Ich hatte zum Glück nur milde Symptome.»

Abgesehen davon ist der Winter vielversprechend für ihn gelaufen. Der Unterägerer gewann zwei FIS-Rennen in Jaun, feierte in Italien zwei Podestplätze und löste mit einem Top-Ten-Platz im Europacup das Ticket für den Europacup-Final in Soldeu (Andorra) in der laufenden Woche. Die Schweizer Meisterschaften in St. Moritz Ende März runden die Saison des Slalomspezialisten ab.

Schuld und Militär liegen hinter ihm

Damit Iten für eine Saison einen fixen Startplatz im Weltcup erhält, muss er in der Gesamtwertung im Europacup in seiner Disziplin einen Top-3-Platz vorweisen. Im Moment liegt er auf Platz 37, allein sechs Landsmänner liegen vor ihm. «Die Konkurrenz in der Schweiz ist gross», ist sich Iten bewusst. Nachdem er an der Sportmittelschule in Engelberg die kaufmännische Ausbildung sowie die Sportler-Rekrutenschule in Magglingen abgeschlossen hat, kann er sich nun voll und ganz auf das Skifahren konzentrieren.

Matthias Iten hat den Sprung in das Swiss-Ski-Kader als erster männlicher Vertreter des Kantons Zug geschafft. Mit Tamara Müller (2005 Karriere beendet) stand bereits eine Zugerin im Verbandskader der Alpinen. «Dass ich die Farben meines Heimatkantons bei Swiss-Ski vertreten darf, ist ein sehr schönes Gefühl», sagt Matthias Iten. Geht es nach ihm, sollen ihm bald schon andere aus dem Kanton Zug nachfolgen. «In der jüngsten Vergangenheit ist einiges gegangen in den verschiedenen Vereinen», ist er überzeugt und ergänzt:

«Wir sind auf dem richtigen Weg, denn es kommen einige Talente nach.»

Konzentration auf sich selbst

Seine Leidenschaft zu diesem Sport entdeckte Iten beim Skiclub St. Jost Oberägeri im Alter von sechs Jahren. «Ich wollte schon als kleiner Bub immer Ski fahren. Dieser Sport hat mich schon in jungen Jahren fasziniert.» Von den «sehr guten» Trainern habe er viel profitieren und lernen können. Diese hätten ihm einen einen gesunden Ehrgeiz vermittelt, aber auch die Einstellung, «jederzeit die Freude und den Spass nicht zu verlieren».

Sein grösstes Vorbild im Kindesalter war der Amerikaner Bode Miller, der bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaft zahlreiche Medaillen gewann. Welchen Idolen eifert er heute nach? «Ich gehe meinen eigenen Weg», stellt Iten klar. Dieser soll ihn bald einen Schritt weiter bringen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen