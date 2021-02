Skiakrobatik Der Baarer Noé Roth hat gleich zweimal Grund zur Freude Der 20-Jährige ist erneut Zuger Sportler des Jahres. Er vernahm von seiner Wahl in den USA, wo er einen Weltcuperfolg feierte. Julia Lüscher 07.02.2021, 17.28 Uhr

Noé Roth gewinnt in Deer Valley das zweite Weltcupspringen seiner Karriere. Bild: Rick Bowmer/Keystone (6. Februar 2021)

«Unsere Zuger Sportler verdienen auch dieses Jahr eine Würdigung für ihre Leistungen, auch wenn sie nur in virtueller Form stattfindet.» Mit diesen Worten begrüsste Beat Friedli vom Zuger Amt für Sport und Gesundheitsförderung die Zuschauer an den heimischen Bildschirmen am Freitagabend zur achten Zuger Sportnacht.