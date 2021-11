Kommentar «Chefsache» So gut wie möglich auf den Notfall vorbereitet: Das ist beruhigend Co-Chefredaktorin Rahel Hug über die neu eingerichteten Zuger Notfalltreffpunkte. Rahel Hug 20.11.2021, 05.00 Uhr

Es mag alarmistisch klingen, wenn der Kanton Zug zusammen mit den Gemeinden Notfalltreffpunkte für mögliche Vorfälle wie einen Zusammenbruch des Mobilfunknetzes definiert. Aber: Naturkatastrophen sind auch bei uns eine reale Bedrohung, wie der vergangene Sommer mit den heftigen Unwettern gezeigt hat. Stromausfälle kommen immer wieder vor und im Juli kam es bekanntlich zu einer grösseren Störung mit Ausfällen der Notfallnummern in mehreren Kantonen – ausgerechnet in einer Zeit, als in einigen Gebieten Hochwassergefahr drohte.

Der Kanton Zug stellt nun mit den 28 Notfalltreffpunkten sicher, dass bei Grossereignissen die Bevölkerung rasch informiert und versorgt werden kann. Besonders wichtig wird eine solche Stelle, wenn etwa unser wichtigstes Kommunikationsmittel, das Smartphone, nicht mehr zur Verfügung steht.

Eine einheitliche und trotzdem dezentrale Organisation wie in Zug macht absolut Sinn. Noch gibt es offene Fragen, zum Beispiel: Wie wird entschieden, ob ein Notfalltreffpunkt überhaupt aktiviert werden muss oder nicht? Antworten wird erst der konkrete Ereignisfall liefern. Die Notfalltreffpunkte müssen den Praxistest noch bestehen. In der Vergangenheit wurde der Kanton Zug glücklicherweise von grösseren Krisen verschont. Es ist zu hoffen, dass wie bisher solche erste Anlaufstellen gar nicht zum Einsatz kommen. Dass sie aber vorhanden sind, ist beruhigend und zeigt, dass die Behörden so gut wie möglich vorbereitet sind.