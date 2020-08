So koordiniert der Menzinger Samuel Hofmann 400 Helfer für das Pfadi-Bundeslager 2021 Der Menzinger Samuel Hofmannn hat die Leitung für das Bundeslager 2021 im Wallis übernommen. Am besten gefällt ihm dabei der Austausch mit anderen ehemaligen und aktiven Pfadern. Vanessa Varisco 23.08.2020, 16.00 Uhr

Es ist ein Lager von einer Grössenordnung, das seinesgleichen sucht: Gerechnet wird mit 35 000 Teilnehmern und 5000 Helfern. Die Rede ist vom Pfadi Bundeslager 2021 in Obergoms. «Damit werden wir kurzzeitig das zweitgrösste Dorf im Kanton Wallis sein», erklärt Samuel Hofmann alias Sultan. Als Co-Lagerhauptleiter hat er die Zügel in der Hand, was die Organisation betrifft. «Dass ich die Chance bekommen habe, ein Teil dieses unglaublich tollen Projekts zu werden, freut mich riesig», schwärmt der 29-Jährige.

Denn er selber blickt auf eine lange Pfadikarriere zurück, bereits in der fünften Klasse hat es ihm den Ärmel reingezogen und schon damals seien die Lager der absolute Höhepunkt des Vereinsleben gewesen.

Schon als aktiver Pfader Samuel Hofmann begeistert von Lagern. Bild: PD/Verein Bula 2021

Auch später als er Pfadileiter wurde oder die Abteilung in Menzingen führte, waren sie für ihn ein echter Genuss. «Die Pfadi deckt eine breite Palette an Interessen ab, sodass jeder etwas findet, das ihn anspricht. Und in einem Lager hat man innert kurzer Zeit sehr viele solcher Erlebnisse», begründet er seine Faszination.

Im März 2021 soll die grobe Planung abgeschlossen sein

Nachdem er in der Pfadi alle Stufen durchlaufen hat, den Verein und die Interessen der Kinder entsprechend gut kennt, organisiert er nun das «Non-plus-Ultra»-Lager, wie er es nennt. Die Idee sich dafür zu engagieren, entstand eher spontan. Er plante nämlich schon das Open Air Menzingen, welches als Dankeschön für den unermüdlichen Einsatz der Pfadileiter vor einigen Jahren ausgerichtet wurde. Die positiven Rückmeldungen und Bestärkungen hätten ihn ermutigt, sich als Co-Lagerleiter zu bewerben. Das tat er schliesslich und wurde gemeinsam mit Seraina Schwizer alias Kolibri zu solchem erkoren.

Samuel Hofmann alias Sultan übernimmt 2021 die Leitung des Bundeslagers. Bild: PD/Verein Bula 2021

«Ein Lager dieser Grösse auf die Beine zu stellen ist eine ziemliche Aufgabe», schildert der Menzinger. Neben einem geeigneten Lagerplatz müssen genügend Helfer gefunden werden. Solche werden auch immer noch gesucht. Gleichzeitig werden Vereinbarungen mit den Transportunternehmen getroffen, das Programm wird verfeinert, Alternativen für schlechtes Wetter gesucht.

Im direkten Kontakt mit 16 Ressortleitern

«Ziel ist, dass im März 2021 die grobe Planung abgeschlossen ist und wir dann Zeit hätten für allfällige Umplanungen oder Feuerwehrübungen – von denen wir hoffen, möglichst wenig zu haben», beschreibt Hofmann den weiteren Verlauf.

Alleine könnte er diese Organisation selbstredend nicht stemmen, weshalb er ein Team von 400 Leuten aus den verschiedensten Regionen der Schweiz um sich gesammelt hat. Wie behält man den Überblick über so viele Helfer? «Eine gute Frage», räumt der Pfader ein, lacht und verweist dann auf die 16 Ressortleiter. «Ich stehe grösstenteils direkt mit ihnen in Kontakt und sie besprechen Pläne sowie Entscheide mit ihren Teams.» Die ehrenamtlichen Helfer und jene, die auf dem Platz direkt vor Ort sein werden, kümmern sich um eine Vielzahl von Bereichen, darunter etwa Sponsoring, die Wasserleitungen auf dem Platz oder das Wetter. So wurde beispielsweise ein Gewitterteam zusammengestellt. Nicht zuletzt braucht es aber vor allem eines:

«Häufiger und offener Austausch.»

Was ihm an seiner Arbeit auch besonders Freude bereitet und worin er genügend Erfahrung hat, da er beruflich in einer Marketing- und Eventagentur tätig ist.

«Die Zusammenarbeit ist mitunter das Spannendste und sie läuft derzeit ausserordentlich gut.» Weshalb? «Wir wissen voneinander, dass der jeweils andere in der Pfadi war und haben daher einen gemeinsamen Nenner», beschreibt er es. Das Ganze entspricht dann allerdings weniger der üblichen Vorstellung von Pfadi von draussen sein und im Wald Lager bauen, als einer «Büro-Pfadi». Was der Begeisterung allerdings keinen Abbruch tut.

Findet das Bula tatsächlich nächstes Jahr statt?

Der Pandemie und deren Auswirkungen konnte aber auch die Organisation des Lagers nicht entweichen, selbst wenn es erst in einem Jahr stattfindet. «Helfer aus dem Ressort Sanität arbeiten häufig in Gesundheitsberufen und waren entsprechend mehr eingespannt», erläutert der Lagerleiter. Desweiteren fanden Sitzungen nur virtuell statt, was zwar nicht zu Qualitätseinbussen in der Planung führte, aber: «Das Persönliche fehlte und dem kommt in einem Verein wie der Pfadi normalerweise viel Bedeutung zu.» Umso mehr freut er sich auf die Zeit, in welcher die Sitzungen wieder zur Agenda gehören. Alles in allem wurde die Planung aber Corona wegen nicht zurückgeworfen. Im Gegenteil man ist dem Zeitplan sogar leicht voraus. «Ob wir das Lager aufgrund der aktuellen Situation effektiv durchführen können, ist aber noch nicht in Stein gemeisselt. Zusammen mit dem Vorstand wird die Lage laufend beobachtet und analysiert», schliesst Hofmann.

Für das Lager werden noch immer Helfer gesucht. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Website des Lagers.