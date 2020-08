Leserbrief Solche Leute fehlen in Bern Leserbrief «Mit Panikmache am Volk vorbei», Ausgabe vom 29. Juli 06.08.2020, 15.26 Uhr

Warum um alles in der Welt ist Herr Gunz aus Rotkreuz nicht schon lange Bundesrat? So viel Wissen, Weitsicht und Voreingenommenheit reichten bei ihm zu einem «Überbundesrat», der locker drei bis vier Dikasterien bewältigen könnte. Solche Leute fehlen in Bern und die sollte man finden und fördern.