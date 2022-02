Solidarität mit Ukraine: Kundgebung in der Stadt Zug

GGR-Mitglied David Meyer hat eine dringliche Motion eingereicht. Der Stadtrat wird beauftragt, aus dem Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Gelder zur Verfügung zu stellen.

In seiner Motion fordert David Meyer, dass der Zuger Stadtrat aus dem Ergebnis der Jahresrechnung 2021 einen «substanziellen Beitrag» von mindestens 10 Franken pro Zuger Einwohner an humanitärer Hilfe für Menschen in oder um die Ukraine zur Verfügung stellt. Dies soll via Hilfswerke, etwa die Glückskette, Unicef, das IKRK oder nationale Rotkreuz-Organisationen geschehen. Die Motion soll dringlich behandelt werden, damit die Unterstützung möglichst bald fliessen kann.