Sommer Mit Mezze, Salaten, Burger und Pommes: Das Strandbad Zug startet am 7. Mai in die Saison Die Betreiber hoffen auf viel Sonnenschein. Am 8. Mai findet ein Muttertagsbrunch mit Livemusik statt. 26.04.2022, 13.00 Uhr

Am Strand liegen und das Schweizer Bergpanorama bewundern: Im Strandbad Zug ist beides gleichzeitig möglich. Bild: PD

Die beliebte Badi am Chamer Fussweg in Zug eröffnet am 7. Mai die Saison, wie es in einer Mitteilung der Betreiber heisst. «Letztes Jahr wurde unser Strandbad durch raue Wetterelemente wie Hagel und Wind erprobt, jetzt freuen wir uns auf einen herrlichen Frühling und Sommer mit ganz viel Sonnenschein», wird Betriebsleiter Jérôme Gilg in der Mitteilung zitiert.