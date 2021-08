Thomas Binzegger ist der Mann der Zuger Gewässer

Serie Wasser Er sammelt Proben der Zuger Gewässer und weiss, welcher Bach ein Sorgenkind ist Thomas Binzegger vom kantonalen Amt für Umwelt kontrolliert regelmässig die Zuger Gewässer und entnimmt ihnen Proben zur Feststellung der Wasserqualität. Ziel seiner Arbeit ist es, Flüsse und Seen nachhaltig zu schützen. Cornelia Bisch 11.08.2021, 05.00 Uhr

Der kleine weisse Dienstwagen von Thomas Binzegger, Projektleiter Abteilung Wasser des Zuger Amts für Umwelt, ist voll beladen mit leeren, bereits vorbeschrifteten Probeflaschen aus Kunststoff, diversen Messgeräten, seinem Protokollbuch und einer Kiste Allwetterkleidung samt Gummistiefeln. Er macht sich auf zu seiner zweiwöchentlichen Tour zu den Hauptzuflüssen des Zugersees und weiteren Oberflächengewässern. Elf Proben wird er heute sammeln. Dafür unternimmt er eine Fahrt quer durch den Kanton Zug.

Als Erstes steht der Drälikerbach in Hünenberg auf dem Programm. «Ihn haben wir dieses Jahr besonders im Visier», sagt der gelernte Chemielaborant mit HF-Abschluss in allgemeiner technischer und industrieller Chemie. Dabei seien Mikroverunreinigungen durch Pflanzenschutzmittel ein Thema. «Der Bach speist indirekt das Grundwasserpumpwerk Drälikon.» Deshalb wird er als Pilotprojekt dieses Jahr vertieft untersucht.

Thomas Binzegger, Projektleiter Abteilung Wasser des Zuger Amts für Umwelt, bei der Probeentnahme. Jan Pegoraro (5. August 2021)

Nährstoffe gelangen über die Flüsse in den Zugersee

Thomas Binzegger kontrolliert jedoch sämtliche Oberflächengewässer des Kantons in regelmässigen Abständen, besonders häufig zwei der drei bedeutendsten Zuflüsse des Zugersees, den Aabach und die Rigi-Aa. Bei ihnen misst er auch den Wasserstand und entnimmt den permanent aufzeichnenden Messgeräten die aktuellen Wasserstandswerte.

Die Lorze als Hauptzufluss des Sees unterliegt der Kontrolle des Amts für Verbraucherschutz. Die Fachleute der beiden Ämter arbeiten Hand in Hand zusammen. Auch ein interkantonaler Austausch wird gepflegt. «So erfassen wir langfristige Veränderungen in den Gewässern.»

Zu hohe Phosphorwerte im Zugersee Der Zugersee gelte noch immer als stark nährstoffbelastet und deshalb sanierungsbedürftig, erklärt Thomas Binzegger, Projektleiter Abteilung Wasser des Zuger Amts für Umwelt. «Vor allem der Phosphorwert ist mit knapp 80 Milligramm pro Kubikmeter zu hoch.» Ziel sei es, einen Wert von 30 Milligramm zu erreichen. Zum Vergleich: Der Ägerisee weist lediglich fünf Milligramm Phosphor pro Kubikmeter auf. Anhand einer Grafik zeigt Binzegger auf, dass Messungen im Jahr 1975 mit 120 Milligramm deutlich höhere Werte auswiesen. «Seither wurde viel getan. Phosphathaltige Waschmittel wurden verboten, Abfalldeponien aufgehoben.» Durch die Ringleitung, an die alle Dörfer und Weiler rund um den Zugersee angeschlossen worden seien, halte man das Abwasser vom See fern. «Auch die Landwirtschaft hat grosse Anstrengungen unternommen mit der generellen Reduktion von Düngemitteln und dem Freihalten von Düngeverbotsstreifen in Gewässernähe.» Der Zugersee habe durch seine topografischen Begebenheiten keine optimale Disposition. «Haupteinlauf und Auslauf liegen zu nahe beisammen», so Binzegger. «Ausserdem weist der See eine Tiefe von bis zu 198 Metern auf. Die natürliche Zirkulation funktioniert infolge der starken Dichteschichtung nicht effizient genug.»

Mit einem speziellen Schöpfgerät füllt Thomas Binzegger die Proben in die Flaschen ab. Bild: Jan Pegoraro (5. August 2021)

Auch der Augenschein ist wichtig

Thomas Binzegger entnimmt den Flüssen nach einem vorgeschriebenen Prozedere Proben und füllt diese in die mitgebrachten Flaschen ab. Dabei wendet er je nach Örtlichkeit verschiedene Geräte an, die er auch in Schächte oder tiefer gelegenen Gewässer absenken kann. «Es ist sehr wichtig, dass man sauber arbeitet», betont er. Denn dies erleichtere die Analysearbeit der Kollegen im Labor Steinhausen, die neben anderen Parametern den Phosphat- und Ammoniumgehalt des Wassers prüfen. Am Ende seiner Tour bringt er ihnen die frischen Proben.

Vor Ort bestimmt der Fachmann ferner mit einem Messgerät den pH-Wert des Wassers, seine Temperatur und Leitfähigkeit. Sämtliche Daten protokolliert er im mitgeführten Journal.

Solche Indizien geben ihm Aufschluss über dessen Gesundheit. Bedingt durch die vielen Niederschläge der vergangenen Wochen, ist das Wasser generell eher trübe. Da und dort weist der Chemiker auf übermässige Algenbildung hin. Aber im Grossen und Ganzen ist er zufrieden.

Thomas Binzegger misst auch Leitfähigkeit und pH-Wert des Wassers. Bild: Jan Pegoraro (5. August 2021)

Der Dorfbach Hünenberg ist Sorgenkind

«Jeder Bach hat seinen charakteristischen pH-Wert.» Liege dieser zwischen 7,0 und 8,5, sei alles in Ordnung. «Wenn er jedoch über einen Wert von 9 steigt, wird es problematisch für die darin lebenden Tiere und Pflanzen.» Dasselbe gelte, wenn die elektrische Leitfähigkeit, sozusagen die Menge gelöster Stoffe im Wasser, ungewöhnlich hoch sei. Schlagen die Werte aus, schlägt Thomas Binzegger Alarm. «Dann muss es irgendein Ereignis gegeben haben, beispielsweise gelangte Gülle oder eine andere Substanz ins Gewässer.» Wegen der starken Niederschläge sei das in den vergangenen Wochen einige Male passiert.

Dem Dorfbach Hünenberg widmet sich Binzegger momentan etwas intensiver. «Er ist unser Sorgenkind.» Immer wieder würden Anwohner Schaumbildung und ähnliche Beobachtungen melden. Deshalb wird nun etwas genauer untersucht, woher die Belastungen kommen. «Man muss jedoch relativieren», erklärt der Chemiker.

Dies sei beispielsweise beim Lotenbach in Walchwil oder dem Rämselbach in Unterägeri der Fall. Mit etwas Erfahrung könne man anhand des Geruchs leicht feststellen, ob es sich um natürlich vorkommende Huminstoffe aus einem Moorgebiet oder um Gülle handle.

Erfolgsgeschichte Wilersee

Die Tour geht weiter über Risch und Arth, wo Proben des Aabachs und der Rigi-Aa genommen werden, nach Unterägeri und Menzingen zum idyllischen kleinen Wilersee bei Finstersee. Als Überbleibsel eines Gletschers verfügte dieser ursprünglich lediglich über einen kleinen Zu- und keinerlei Abfluss. So überlebt ein See nicht lange.

sagt der Fachmann stolz. «Das ganze Gebiet ist geschützt.» Der Frischwasserzufluss sei verstärkt und ein Abfluss geschaffen worden. «Zudem wird der See im Winter belüftet. Im Sommer führen wir das praktisch sauerstofffreie Tiefenwasser ab.» Er habe schon kapitale Hechte in dem sehr sauberen Wasser schwimmen sehen, erzählt Binzegger lachend.

Er mag seine Arbeit beim Kanton Zug, die er bereits seit über 20 Jahren ausführt.

Steht er nicht gerade im Dienst der Oberflächengewässer, erfüllt er weitere Aufgaben wie die Betreuung des Grundwassermessnetzes, die Abwasserkontrolle, die Bewilligung von Kleinkläranlagen sowie die Abnahme von Industrieabwasser-Vorbehandlungsanlagen. «Im kleinen Kanton Zug hat man ein grosses Spektrum an Aufgaben in dieser Position.» Die dadurch entstehende Vielseitigkeit schätze er, wenn dies die Arbeit auch oft sehr anspruchsvoll gestaltet. «Es sind viele komplexe Themenbereiche, in denen man ajour bleiben muss.»

Die Region Zug sei in puncto Umweltschutz gut unterwegs, ist Thomas Binzegger überzeugt. «Es ist ein Privileg für mich, dabei mithelfen und etwas für meinen Heimatkanton tun zu dürfen. Wenn wir permanent dranbleiben, ist eine Verbesserung wirklich spürbar. Das lässt mich hoffen, dass wir es schaffen können, unsere Umwelt zu erhalten.»