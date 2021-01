Soziale Medien Die Zuger Polizei hat den Groove: Ihr Video zur «Jerusalema-Challenge» wurde schon über 12 Millionen Mal angesehen Die Polizei hat ein Video veröffentlicht, bei dem verschiedene Abteilungen das Tanzbein schwingen. Ziel: Der Bevölkerung in dieser unsicheren Zeit ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das gelingt anscheinend, doch nicht alle reagieren positiv. Vanessa Varisco 20.01.2021, 15.58 Uhr

Voller Körpereinsatz für ein Lächeln: die Zuger Polizei bei der Jerusalema-Challenge. Bild: Screenshot aus dem Video

John Travolta in «Saturday Night Fever» und die Zuger Polizisten haben eines gemeinsam: Sie hat das Tanzfieber erwischt. Seit kurzem kursiert in den sozialen Medien wie Facebook, Twitter und Youtube ein Video, das die Polizisten beim synchronen Tanzen zeigt.

In der Tiefgarage, auf dem zugeschneiten Vorplatz oder im Büro: Die Ordnungshüter schwingen an verschiedenen Schauplätzen die Hüfte – einige mit mehr Groove als andere, alle jedoch mit sichtbarem Engagement und die Büroangestellten gleichermassen wie der Hundeführer. Hintergrund ist die sogenannte Jerusalema-Challenge: So tanzen nämlich auf der ganzen Welt Pflegekräfte, Ärzte oder eben Polizisten diese Choreografie. Eine Hexerei ist der Grundschritt übrigens nicht: Ein Fuss nach vorne, viermal auf den Boden tippen, aufs andere Bein wechseln und den Fuss viermal auf den Boden tippen.

Ursprünglich angestossen wurde der Tanz von einer belgischen Klinik, die auf die steigenden Infektionszahlen aufmerksam machen wollte. Mittlerweile liegt der Fokus aber darauf, den Coronastress zu lindern und positive Vibes (gute Stimmung) zu verbreiten.

Zuschauer sollen vier Minuten schmunzeln können

Das war auch ausschlaggebend dafür, dass die Zuger Polizei das Video aufgenommen hat, wie Mediensprecher Frank Kleiner erklärt: «Die aktuelle Zeit ist für uns alle keine einfache Zeit.» Viele Bürgerinnen und Bürger müssen aufgrund der Coronapandemie auf vieles verzichten, sind isoliert oder in Quarantäne, und viele können ganz aktuell nicht mehr arbeiten. «Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, dieses Video zu erstellen. Dies mit dem Ziel, der Bevölkerung ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern und für vier Minuten schmunzeln zu können», führt Kleiner aus. Die Teilnehmer waren schnell an Bord:

«Nach unserem Aufruf haben sich innerhalb kürzester Zeit mehrere Kolleginnen und Kollegen gemeldet und ihre Teilnahme zugesagt.»

Innerhalb von nur zwei Tagen war die gesamte Gruppe zusammen.

Das Video ging viral: Über 12 Millionen Menschen haben es auf Facebook gesehen, auf Twitter wurde es eine Million Mal angeklickt und auf Youtube erreichte es immerhin rund 250'000 Views. Die Reaktionen fallen überwiegend positiv aus – den meisten hat der Tanz wohl ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Manche fragen sich allerdings, ob die Polizei sonst nichts zu tun und deshalb Zeit fürs Tanzen habe.

Die Kommentare fallen positiv... ... bis verständnislos aus.

Produziert wurde hausintern

Dem sei nicht so, sagt der Mediensprecher Frank Kleiner. Er erklärt, dass die Polizisten die Choreografie zu Hause eingeübt und vor dem Videodreh nur fünf bis zehn Minuten Zeit gehabt hätten, um das Ganze abzustimmen. Der Dreh kostete die einzelnen Gruppen schliesslich ungefähr eine halbe Stunde. Das ganze Video sei intern produziert worden. Spricht: Geplant, aufgenommen und zusammengeschnitten habe es die Medienstelle der Zuger Polizei.

Soll mit dem Video und dessen Verbreitung zudem Nachwuchs angeworben werden? Nicht in erster Linie, sagt Frank Kleiner. «Bei der Realisation dieses Videos stand dieser Punkt nie im Zentrum.» Aber, wenn man sich mit diesem Video bei möglichen neuen Kollegen interessant und attraktiv gemacht habe, sei das umso besser. Die Polizei sei immer auf der Suche nach neuen Polizeianwärtern. Kleiner sagt dazu:

«Und keine Angst, es dürfen sich auch Leute ohne besonderes Rhythmusgefühl bei uns bewerben.»