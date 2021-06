Soziale Medien Grosse Unterschiede beim Onlineauftritt: So sind die Zuger Gemeinden auf Social Media präsent Die Stadt Zug ist bereits seit neun Jahren auf den sozialen Medien aktiv. Zu ihr haben sich im letzten Jahr Oberägeri und kürzlich auch Baar gesellt. Die meisten anderen sucht man auf Facebook, Instagram und Co. vergebens. Linda Leuenberger 02.06.2021, 05.00 Uhr

Auch die nach Einwohnern kleine Gemeinde Oberägeri ist auf sozialen Medien aktiv. Bild: Stefan Kaiser (14. Mai 2021)

«Liebi Baarerinne und Baarer, es isch e so wit», verkündete der Baarer Gemeindepräsident Walter Lipp per Videobotschaft Anfang April 2021. Die Gemeinde werde neuerdings nicht nur auf ihrer Webseite, sondern auch auf Facebook und Instagram über «Neuigkeiten aus dem Gemeinderat, der Verwaltung und aus dem Dorf» berichten.

Im August 2019 hat der Baarer Gemeinderat ein Kommunikationskonzept verabschiedet, wonach eine Kommunikationsstelle geschaffen werde und die Gemeinde den Sprung in die sozialen Medien wagen sollte. Das Credo laut dem eingestellten Kommunikationsbeauftragten Silvan Meier: Ein professioneller Auftritt auf den sozialen Plattformen gehört mittlerweile zum guten Ton.

Ein Blick in den Kanton zeigt: Mit dieser Digitaloffensive gesellt sich Baar zu den Social-Media-Vorreiterinnen Zug, Oberägeri und Hünenberg. Die restlichen sieben Zuger Gemeinden sucht man in den sozialen Medien immer noch vergebens.

Mit Soft News zu einem jüngeren Publikum

Seit dem Auftakt am 5. April zählt die Baarer Instagram-Seite 570 Abonnenten, auf Facebook haben 343 Personen die Seite mit «gefällt mir» markiert. Mit dieser Entwicklung ist Silvan Meier sehr zufrieden. «Wir haben keine Zielwerte definiert, aber ich war doch überrascht, wie gut das Ganze anlief.» Selbstverständlich gelte es aber noch viel mehr Einwohnerinnen und Einwohner auf die Seiten zu holen.

Die Gemeinde arbeitet mit einer Social-Media-Agentur zusammen, die sie in der Gestaltung und beim Monitoring unterstützt. «Die Hilfe der Agentur ist besonders dann wertvoll, wenn wir beispielsweise aufwendige Erklärvideos bringen möchten.» Solche Formate sieht Meier als Zusatz zu bisherigen Publikationen – beispielsweise dem «Zugerbieter». Die Gemeinde will online vor allem ein jüngeres Publikum erreichen. Die Strategie lautet Soft News und Infotainment, also eine Mischung zwischen Unterhaltung, Information und Neuigkeiten.

Mehr Interaktion auf Facebook und Instagram

Die Stadt Zug hat schon 2012 auf verschiedenen sozialen Plattformen den Betrieb aufgenommen. Die Abteilung Kommunikation bewirtschaftet vor allem die reichweitenstarken Kanäle Instagram und Facebook regelmässig. In den letzten drei Monaten wurden durchschnittlich elf beziehungsweise zwölf Posts auf diesen Plattformen abgesetzt.

Dass auf Twitter weniger gepostet wird, begründet Dieter Müller, Leiter der Kommunikation der Stadt Zug, folgendermassen:

«Der Rücklauf und das Interesse unseres Publikums auf Instagram und Facebook sind grösser als auf Twitter. Auf Twitter veröffentlichen wir daher rein informative Posts, während wir es auf den anderen Kanälen mit Infotainment versuchen.»

Dass sich die beiden grössten Gemeinden des Kantons Zug im digitalen Zeitalter auf soziale Medien begeben, lässt sich nachvollziehen. Dann ist da Oberägeri. Mit ihren nicht einmal 6400 Einwohnerinnen und Einwohnern ist die Gemeinde die viertkleinste im Kanton. Auf sozialen Medien ist sie seit Anfang 2020 zu finden. Abgesehen von der Gemeinde Hünenberg, die auf Facebook aktiv ist, sind keine der weiteren kleineren Gemeinden auf solchen Plattformen vertreten.

Die langjährige Oberägerer Kommunikationsspezialistin Manuela Kaech hat mit Social-Media-Workshops und einer Strategieentwicklung einen massgebenden Beitrag zur Onlineoffensive geleistet. Für sie ist Kommunikation eine Herzensangelegenheit. Man muss sie immer weiterentwickeln, um mit der Bevölkerung in den Dialog treten zu können. Kaech müsse auch der Gemeinde ein Kränzchen binden: «Der Gemeinderat rechnet der Kommunikation einen hohen Stellenwert zu und hat für die Umsetzung die entsprechenden Ressourcen aufgestockt.»

Risch hält sich bewusst zurück

Alle anderen kleinen und mittelgrossen Zuger Gemeinden haben nebst ihren Webseiten keine Onlinekanäle, via welche sie die Bevölkerung auf dem Laufenden halten. Risch, Steinhausen, Hünenberg und Menzingen besitzen zudem keine alleinstehende Webseite. Sie sind an diejenige des Kantons angegliedert.

Ist das nicht gerade für die sonst so fortschrittliche Gemeinde Risch ein Armutszeugnis? Der Gemeindeschreiber Ivo Krummenacher verneint:

«Unser Auftritt im Internet ist kompetent und aktuell. Die Attraktivität einer Gemeinde richtet sich nicht nach deren Präsenz in den sozialen Medien – zum Glück.»

Allerdings sei der Kanton Zug gerade dabei, eine Ausschreibung für einen neuen Internetauftritt durchzuführen. Im Zuge dessen werde man sich überlegen, wie der Internetauftritt der Gemeinde Risch in Zukunft aussehen soll.

Die gegenwärtige Onlinestrategie der Gemeinde halte fest, dass für die öffentliche Kommunikation einzig die Website genutzt werde, in der Jugendarbeit zudem auch die Jugend-App. Gründe für den Verzicht auf den Einsatz von sozialen Medien seien laut Ivo Krummenacher «der hierfür notwendige Ressourcenaufwand, Datenschutzherausforderungen und auch die Konkurrenzierung der Webangebote».